Zalman'dan Sandy Bridge destekli yeni işlemci soğutucusu: CNPS5X

Zalman ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği yeni işlemcisi soğutucusu CNPS5X'i duyurdu. 127 x 134 x 64 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, üç adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 1400 - 2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 20 ile 32 dbA arasında gürültü yaratan 92mm çapındaki fanın eşlik ettiği soğutucu, Intel'in LGA775, 1156 ve 1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 işlemcilerine destek veriyor.

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Zalman CNPS5X'in yurt dışı satış fiyatı 26.90 Avro olarak açıklandı.