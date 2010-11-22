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Zalman'dan Sandy Bridge destekli yeni işlemci soğutucusu: CNPS5X

8 yıl
26,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği yeni işlemcisi soğutucusu CNPS5X'i duyurdu. 127 x 134 x 64 mm boyutlarında ve 320 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, üç adet Bakır ısı borusuna, Bakır tabana ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 1400 - 2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 20 ile 32 dbA arasında gürültü yaratan 92mm çapındaki fanın eşlik ettiği soğutucu, Intel'in LGA775, 1156 ve 1155 formundaki yeni nesil Sandy Bridge işlemcileriyle, AMD'nin Soket AM2+ ve AM3 işlemcilerine destek veriyor.

Önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Zalman CNPS5X'in yurt dışı satış fiyatı 26.90 Avro olarak açıklandı.


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MxFxOx 8 yıl
oc için yeterli olur çünkü 32nm işlemciler daha az ısınır. devasa soğutuculara gerek yok yalnız her sene soketi değiştirip duruyorlar can sıkıcı bendeki ocz vanquisher buna olmayacak tabi bunlar ticaret hilesi yapacak bişey yok
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MNC78 7 yıl
ZALMAN CNPS5X
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Python 8 yıl
eski 92 mm zalman fanımı hatırladımda elektrikli süpürgeden farksızdı tabi artık fan kontrol olayı var fiyatına göre fena olmadıgını düşünüyorum ancak performans degerleri ortalıkta yok
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Prinergy 8 yıl
Zalman nasıldır diye sorduklarında iyi deriz fakat adam gibi iddalı bir sogutcuları yok.Varsada çok pahalıdır veya pahalı olur.
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Yerbay. 8 yıl
Led takmak bu kadar mı zor!
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Hobar 8 yıl
bu sandy bridge de artık yeni soğutucu isterse çüş derim. hadi 1366 soketler alan olarak büyüdü de ondan yeni soğutucu gerekli oldu. bu nedir ya alt tarafı 1 pin. amd de soket değişse bile eski soğutucuları yeni soketlere uyuyor.
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jiddi 8 yıl
Şeklen iyi duruyor da işlev olarak ne yapıyor acaba. Ben bunu benim AM3 sisteme alırım :p
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selahattın ısık 8 yıl
iişlemci soğutucusu 120 mm fanlı olmadığı sürece bedava olsa kullanmam.
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Cose Turche 8 yıl
Sandy bridgelerde ısı değeri çok değişik yani şöyle söylim sandy bridge değilde 32 NM de ısılar çok farklı 4500 de CPU 52 çekirdekler 70 derecede felan test alıyorum ben core i3 540 ile,ama yinede 92 mm fan sevimsiz,sanırım 1156 ve 115e aynı sogutuclar takılabilecek en azından sogutucu değiştirmiycez
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Creed_06 8 yıl
cnps 9700 hala fovorim hem görüntü hem performans bakımından benim için hala eşi benzeri yok :)
İlerde birgün artık yeni alacağım işlemsilerimi soğutmaya yetmesse ki çok düşük bir ihtimal belki ozaman bir alternatif düşünebilirim. ve gene bu alternatif zalman olur :)
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Batuist 8 yıl
tasarım olarak oldukça iyi görünüyor.. bunun fanını 12cm yapsalarmış çok daha iyi olurmuş.. bakır boruların dizilimi oldukça hoşuma gitti. özellikle arka ve ortada duran iki tanenin çok iyi yerleştirildiğini düşünüyorum..
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No Way Out 8 yıl
3x 6mm boru hiçbirşeye yaramaz. Fakat F/P değerlendirirsek düşünülebilir.
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