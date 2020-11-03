Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık zamlarda referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.
Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı, TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Bu da demek oluyor ki MTV, IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, ehliyet harcı ve cezalara 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor.İlginizi Çekebilir IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi
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Cumhurbaşkanı, kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor. Örneğin geçtiğimiz yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmesine karşın MTV'de bu zam yüzde 12 olarak uygulanmıştı. Diğer bazı vergiler, IMEI kayıt harcı, pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları ise yeniden değerleme oranına göre zamlanmıştı.
IMEI kayıt ücreti
Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti daha önceki zamla birlikte 1500 TL'den 1838 TL'ye çıkmıştı. Eğer yeni yılda belirlenen yeniden değerleme oranında değişiklik olmaksızın zam yapılırsa IMEI kayıt ücreti yüzde 9,11 artışla 2006 TL'ye çıkacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı önümüzdeki aylarda MTV için yeniden belirlenmezse yıl başından itibaren yüzde 9,11 daha fazla MTV ödenecek. Böylelikle, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçlardaki en düşük MTV ücreti yıl başından itibaren 964 TL'den 1052 TL'ye çıkmış olacak.
Trafik cezaları
2021 yılına girdiğimizde trafik cezaları da yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Bu durumda yeni yıldaki muhtemel trafik cezaları şöyle olacak:
|Trafik Cezaları
|2020
|2021
|Emniyet Kemeri Kullanmamak
|132 TL
|144 TL
|Seyir halinde cep telefonu kullanmak
|288 TL
|314 TL
|Kırmızı ışıkta geçmek
|288 TL
|314 TL
|Hız Sınırını %10-30 Aşmak
|288 TL
|314 TL
|Hız Sınırını %30-50 Aşmak
|598 TL
|652 TL
|Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak
|1228 TL
|1340 TL
|Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa)
|1228 TL
|1340 TL
|Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa)
|1539 TL
|1679 TL
|Alkol Testine İtiraz Etmek
|3516 TL
|3836 TL
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Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bi kere isminde meymenet yok. Akıl, zeka, sorgu.... abbboov bak daha yazarken bile tüylerim tiken tiken oldu!
Alıyorsunuz o akıllı telefonları internete neyim giriyonuz, sosyal medyaları kullanıp sürekli eleştiri sürekli eleştiri....
hımmmm sizi gidiler siziii