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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak?

    2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi, IMEI kayıt ücreti, pasaport harcı, ehliyet harcı ve trafik cezalarının yeni yılda ne kadar zamlanacağı da ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    46

    Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak?
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    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık zamlarda referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

    Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı, TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Bu da demek oluyor ki MTV, IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, ehliyet harcı ve cezalara 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

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    Cumhurbaşkanı, kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor. Örneğin geçtiğimiz yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmesine karşın MTV'de bu zam yüzde 12 olarak uygulanmıştı. Diğer bazı vergiler, IMEI kayıt harcı, pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları ise yeniden değerleme oranına göre zamlanmıştı.

    Zam oranı belli oldu: MTV, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları 2021'de ne kadar zamlanacak?
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    IMEI kayıt ücreti

    Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti daha önceki zamla birlikte 1500 TL'den 1838 TL'ye çıkmıştı. Eğer yeni yılda belirlenen yeniden değerleme oranında değişiklik olmaksızın zam yapılırsa IMEI kayıt ücreti yüzde 9,11 artışla 2006 TL'ye çıkacak.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi

    Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı önümüzdeki aylarda MTV için yeniden belirlenmezse yıl başından itibaren yüzde 9,11 daha fazla MTV ödenecek. Böylelikle, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçlardaki en düşük MTV ücreti yıl başından itibaren 964 TL'den 1052 TL'ye çıkmış olacak.

    Trafik cezaları

    2021 yılına girdiğimizde trafik cezaları da yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Bu durumda yeni yıldaki muhtemel trafik cezaları şöyle olacak:

    Trafik Cezaları 2020 2021
    Emniyet Kemeri Kullanmamak 132 TL 144 TL
    Seyir halinde cep telefonu kullanmak 288 TL 314 TL
    Kırmızı ışıkta geçmek 288 TL 314 TL
    Hız Sınırını %10-30 Aşmak 288 TL 314 TL
    Hız Sınırını %30-50 Aşmak 598 TL 652 TL
    Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1228 TL 1340 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1228 TL 1340 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1539 TL 1679 TL
    Alkol Testine İtiraz Etmek 3516 TL 3836 TL


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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    IMEI kayıt ücreti nasıl alkollü araç kullanma cezasından fazla olabilir aga hâlâ aklım almıyor
    5 Yanıt Yanıtla +223
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    burkibey (burkay akar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir hükümet vatandaşına eziyet eder. Yaşama hakkını elinden alır. Buyurun görün. Ya senin kendi halkın bu. Neden bu zulmü yaparsın. Nefes almasını bile engel olursun. Ha pardon inada vergi alırlar şimdi. Temiz hava vergisi. Duymasınlar. Sadece kendi maaşlarına zam konusunda birlik olan. Başka her konuda kavga eden bir sistem , bir meclis. Türk olmak artık zor geliyor
    Nasıl bir hükümet vatandaşına eziyet eder. Yaşama hakkını elinden alır. Buyurun görün. Ya senin kendi halkın bu. Neden bu zulmü yaparsın. Nefes almasını bile en...
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    2 Yanıt Yanıtla +97
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    lazer__ 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Sabriye Baaas
    Sarhoş insanın ne zararı var? alt tarafı kaza yapar ya da sızar kalır koltukta ama akıllı telefon öyle mi he?
    Bi kere isminde meymenet yok. Akıl, zeka, sorgu.... abbboov bak daha yazarken bile tüylerim tiken tiken oldu!

    Alıyorsunuz o akıllı telefonları internete neyim giriyonuz, sosyal medyaları kullanıp sürekli eleştiri sürekli eleştiri....
    hımmmm sizi gidiler siziii

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Sarhoş insanın ne zararı var? alt tarafı kaza yapar ya da sızar kalır koltukta ama akıllı telefon öyle mi he? Bi kere isminde meymenet yok. Akıl, zeka, sor...
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    3 Yanıt Yanıtla +89
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Inşallah akp oy atan birisi bu zamlar'dan nasibini alır
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    herschell (Mehmet ÖZKAYA) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    maaşlara zam yapılacağı zamanki enflasyon ile vergilere yapılacak zammın enflasyonu nerde hesaplanıyor farklı ülkelerde mi hesaplanıyor bu enflasyon
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    Broon ( Ş.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İmei ücreti niye zamlanıyor be insafsızlar
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Olsun bulgarlar sınırdan geçip, döviz yağdırıyorlaaarrreee
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    aliss (aliço ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde oy verenlerin yüzünden yanıyoruz )
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    tonodias 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Olsun doğalgazımız var. Lütfen böyle şeyleri dert etmeyin. Ateşle yaklaşma.
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    vc1903 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mtv yüzde 10 az yahu. Yap şunu yüzde 20. Adamlar bizim üzerimizden geçiniyor, servetlerine servet katıyorlar. Ve çoğunluk memnun. Gerçekten iyi oluyor aslında. Herkes hak ettiğini yaşar.
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    sendomi (metin alkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hakikaten ya editör huuuu türkçe öğren başlık zam oranları belli oldu okuyorsun değişmezse böyle olacak dalgamı geçiyorsunuz arkadaş saçma sapan ne bu gidin kumda oynayın
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberleri okudukca her secim sonrasi nasiiil koduk nasiil koduk diyenler geliyor aklima
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maaş larada sürekli zam gelecekmi..Nur içinde yatsın

    Zeki müren abimizde bizi görecekmi...
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    12517 kez okundu.
    51 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mtv zam 2021, imei kayıt ücreti zam ve
    4 etiket daha yeniden değerleme oranı 2021 Mobil Teknolojiler Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
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