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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre hem Ekim ayında hem de 10 aylık dönemde otomobil satışlarındaki yükseliş sürüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ekim ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Buna göre, yükselen fiyatlara rağmen pazardaki rekor büyüme devam ediyor.

    Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 353 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.

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    Otomobil satışları Ekim'de yüzde 90 arttı

    Ekim ayı özelindeki verilere göz attığımızda, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93 arttığını ve 94 bin 733 adet seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ekim ayında sadece otomobil satışlarında yüzde 90,9 artış (76 bin 341 adet) söz konusu iken, hafif ticari araç satışlarındaki yükseliş oranı ise yüzde 102,6 olarak (18 bin 392 adet) gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı"

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 14 büyüdü.

    Yakıt türüne göre satışlar

    2020'nin ekim ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre ,benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı. Ayrıca, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

    Ekim ayında Türkiye'de en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka 12 bin 573 adet ile Fiat oldu. Renault 9 bin 999 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen de 7 bin 6 adet otomobil satışıyla ilk sıralardaki yerini bırakmadı. Peugeot ise 5 bin 327 adetle dördüncü sırada yer aldı. Ekim ayında en çok otomobil satışı yapan ilk 10 marka şöyle:

    Marka 2020 Ekim (adet) 2020 Eylül (adet) Değişim
    Fiat 12.573 11.704 +
    Renault 9.999 13.794 -
    Volkswagen 7.006 5.393 +
    Peugeot 5.327 2.521 +
    Toyota 5.104 5.832 -
    Hyundai 4.228 2.752 +
    Opel 4.071 4.524 -
    Ford 3.427 2.882 +
    Skoda 3.284 3.662 -
    Dacia 2.852 2.047 +


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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Bilmirem (Sercan A.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen palamutix
    80 milyonluk ülkede, ayda 95 bin araç satılınca fakirlerin araç aldığını mı zannediyorsunuz.Satılan araçların büyük kısmını da premium araçlar oluşturuyor herhalde; sonuçta zengin ülkemiz niye Mercedes'ten aşağısına binsin ki, değil mi?
    80 milyonluk ülkede, ayda 95 bin araç satılınca fakirlerin araç aldığını mı zannediyorsunuz.Satılan araçların büyük kısmını da premium araçlar oluşturuyor herha...
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    1 Yanıt Yanıtla +57
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almanyada 4 milyon Türkiye’de 400 bin araç satılmış şöyle söyleyelim Türkiye’nin nüfusu 80 değil de 8 milyon olsa aaa harbiden iyi durundayız diyebilirdik belki ama zaten komik buluyorum otomobil satışı ile buzdolabı satışı yok fırın yok lolipop satışı ile makroekonomi okunmaz. Makroekonomide göstergeler bellidir



    1) Dolar yani kur

    2) Ödemeler dengesi

    3) İşsizlik

    4) Gsyh

    5) Faiz oranları falan

    6) Tüfe üfe Pmi vb endeksler

    7) Cds’i de ekleyebiliriz



    Yani dün iki ekmek aldım bugün 3 ekmek aldım ekonomi çok iyi gibi söylemler kasaba ağzı söylemler. E şimdi yukardaki göstergelerin hepsi rezalet durumda yani iki tane düdüklü şeker sattın aldık diye ekonomi iyi olmaz zaten eğer öyle olsa indirirsin vergiyi milyonlarca araç satılır çıkarsın düze ama öyle olmuyor olmaz zaten...
    Almanyada 4 milyon Türkiye’de 400 bin araç satılmış şöyle söyleyelim Türkiye’nin nüfusu 80 değil de 8 milyon olsa aaa harbiden iyi durundayız diyebilirdik belki...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fakirlik var ekonomi batik para yok vergiler tavan ama buna rağmen bu fakir vatandaş çatır çatır araba alıyor. Birileri fena yalan konuşuyor galiba .
    5 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    niye isteyen adam aliyor istemeyen de almiyor öyle cok fakir insan da görmedim tabi bazi sıkıntıları olanlar haric onlara bir sey diyemem ama genel olarak millet zenginlesiyor bizim alilede bile herkesin arabasi var pandemi yüzünden bile bu kadar araba satilabiliyorsa millet zengin demektir cünkü taleb var 2. el arac bile yok simdi 3 katina satmaya calisiyorlar acil ihtiyaci olan adam da aliyor
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    ZerosugaR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden hayal kurardım. Artık hayal kuramıyorum. Araç almak için para biriktirmeye kalkışsam olduğum yerde sayardım şimdi daha da kötü fark iyice açılıyor.
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    OturanKuş (furkan S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    80 milyon ülkede 600 bin araç. Nufusun % 0,75 i sıfır araç alabilmiş. Ne kasarı halk bilinmez galerici alsatçı vs. Hadi şimdi dicek biri 1 yaşındaki çocuğu niye dahil ettin. Tamam. Ülke nüfusunu 4 kişilik aileye 1 araç ortalamasıyla alalım. 20 milyon aile. %3 :) Aynen kanka satişlar artti
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    the flying dutchman (Serkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu bir ekonomik parametre değildir! Gelir eşitsizliğinin en büyük göstergesidir. Sen ben alamıyoruz bu arabaları. Artık anlayın.
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    MMistanbul (MKA ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen Alman malı alın. Biz Almanya'da işsiz kalmayalım. Sonra Türkiye'ye gelip Almanya'yı gömüp sizi öveceğiz. 😀
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    kırılanhayaller (u m) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herhalde geçen sene veya ondan önceski sene araba alsaydım şuan iki katı fiyatına satardım. Baya yatırım işi yapıyor insanlar artık.

    Avrupa'da adamların çöplüğe attıkları arabalar için millet yemeğinden kesiyor
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hikaye. O verilerle bilinçli şekilde oynanmış.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil satışlarında artış sürmüyor, zavallı vatandaşım kar ettiğini sanarak 3'e aldığını 5'e satıyor fakat o 3'e sattığını 5'e alamaz hale geldiğinin farkında değil.. Şu an türk lirasının monopoly parasından farkı yok. Herkes oyun oynuyor.. Ver oradan bir Ortaköy, otel dikecem!
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    ridleyscott (baris yilmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar TL bazında düşmez. Ama 1 ay önce araba aldığınız tutarı altın veya dövize koysaydınız muhtemelen bugün o arabayı yine alırdınız ve üzerine para kalırdı.



    Ucuz krediler bittiğinde , daha doğrusu kredi faizleri gerçek enflasyona uygun hale geldiğinde , kurlar bu derece yükselirken emin olun insanların büyük derdi araba olmaz.



    Ucuz kredilerle halk borçlandırıldı , bu ortamda satıcılar güzel fırsat yakaladı ve kullandı. Alan aldı satan sattı. Bundan sonrasında gerçekten parası olan kişiler alışverişe devam eder , geri kalan borçları ve hayat pahalılığı ile devam edecek bir süre.



    Satışlardaki yükselme anormal değil. Kasım ve aralıkta düşüş bekliyorum. Satılan araçlar da tam olarak hedeflendiği gibi düşük dilim araçlar. Premiumlar zaten listeye giremiyor. Geçen yıl bmw mercedes alınan paraya bu yıl Corolla alınabiliyor.

    Yani geçen sene milletin cebinde merc alacak para vardı da almıyordu , satışlar yerlerde geziyordu. Bu sene aynı parayı megane Corolla almak için beklemişler diye bir şey yok. Para yoktu , ucuz kredi dağıtımının sonuçları bunlar. Geçici bir süre piyasayı hareketlendirdiler. 200 lira etmeyen aracını 300 e satmanın mutluluğu , ucuz krediye ulaşmanın rahatlığının sonucu.



    Bugün devlet 120 ay sıfır faiz 1 milyon kredi dağıtsın , yarın 150-200 bin araç satılır. Bu bir anormalliktir. Ekim satış rakamları da bu tür anormalliğin sonucudur. Seneye mecburi şekilde olması gereken seviyeye gelir piyasa. Görürsünüz hep beraber.



    Bilmem kaç milyar dolar rezerv eritilmiş, anca bu kadar etkisi oldu. Seneye yine eritecek para bulurlarsa bir şey diyemem. :)
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    @trakyAli-1986 yanlışın var onlar Reisin değil sizin gandi kamalın besledikleri! Çanakkale de şehit olanlar sizin bu devlet ve memleket düşmanlığınızı görse kahırlarından bir daha ölür!
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    6253 kez okundu.
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