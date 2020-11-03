Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Ekim ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini paylaştı. Buna göre, yükselen fiyatlara rağmen pazardaki rekor büyüme devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2020'nin 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 353 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.

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Otomobil satışları Ekim'de yüzde 90 arttı

Ekim ayı özelindeki verilere göz attığımızda, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93 arttığını ve 94 bin 733 adet seviyesine ulaştığını görüyoruz. Ekim ayında sadece otomobil satışlarında yüzde 90,9 artış (76 bin 341 adet) söz konusu iken, hafif ticari araç satışlarındaki yükseliş oranı ise yüzde 102,6 olarak (18 bin 392 adet) gerçekleşti.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 14 büyüdü.

Yakıt türüne göre satışlar

2020'nin ekim ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre ,benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 pay, otogazlı otomobil satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 pay aldı. Ayrıca, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Ekim ayında Türkiye'de en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka 12 bin 573 adet ile Fiat oldu. Renault 9 bin 999 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen de 7 bin 6 adet otomobil satışıyla ilk sıralardaki yerini bırakmadı. Peugeot ise 5 bin 327 adetle dördüncü sırada yer aldı. Ekim ayında en çok otomobil satışı yapan ilk 10 marka şöyle:

Marka 2020 Ekim (adet) 2020 Eylül (adet) Değişim Fiat 12.573 11.704 + Renault 9.999 13.794 - Volkswagen 7.006 5.393 + Peugeot 5.327 2.521 + Toyota 5.104 5.832 - Hyundai 4.228 2.752 + Opel 4.071 4.524 - Ford 3.427 2.882 + Skoda 3.284 3.662 - Dacia 2.852 2.047 +

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