Zambiya kripto düzenlemesi için Haziran ayını işaret etti

Tam Boyutta Gör Zambiya, kripto düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Ülke, kripto düzenleme testlerini hazirana kadar bitirmeyi hedefliyor.

Zambiya Bilim ve Teknoloji Bakanı Felix Mutati, güvenliği ve yeniliği dengelemek istediklerini söyledi. Ülkede test süreci 19 Şubat’ta başlamıştı. Bakan Mutati, kripto alanındaki ana hedeflerinin vatandaşların güvenliği ile dijital ödemeler arasında bir denge kurmak olduğunu vurguladı.

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Afrika’da pek çok ülke son dönemlerde kripto paraları benimsemeye yönelik adımlar arttı. Orta Afrika ve Nijerya’nın ardından Zambiya’da da kriptolara yönelik çalışmalar hızlandı. Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zambiya, kripto düzenleme testlerini Haziran ayına kadar tamamlamayı planlıyor.

Zambiya, koronavirüs salgınının ardından temerrüde düşen ilk Afrika ülkesiydi. Ülkenin borç yapılandırma süreci Çin’li alacaklar nedeniyle uzun süre gecikmişti. Mutati, borç yapılandırmadaki gecikmeye rağmen yatırım iştahının yüksek olduğunu ifade etti. Bakan, kripto paraların Zambiya ekonomisi için itici bir güç olacağını da sözlerine ekledi. Son olarak Mutati, kripto paraların piyasa sürülmesinden önce dijital kimliklerin ve diğer altyapıların uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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