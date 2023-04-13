Twitter’a kripto para alım satım özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Twitter‘a kripto ve hisse senedi alım-satım özelliği geliyor. CNBC’de yer alan habere göre, yeni özellik bugün itibarıyla kullanıma sunulacak. Şirketin yaptığı açıklamada, kullanıcılar piyasa grafiklerini görüntüleyebilecek.

Son dönemde sosyal medya devi Twitter ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Twitter’ın, yatırım platformu eToro ile iş birliği yaptığı belirtildi. Platformunda $cashtag uygulamasının genişletileceği ifade edildi.

Elon Musk, Twitter’ı satma fikrine açık 9 sa. önce eklendi

Twitter kullanıcıları eToro aracılığıyla doğrudan Twitter üzerinden kripto para ve hisse senedi alıp satabilecek. eToro’dan yapılan açıklamada, Twitter cashtag’lerinin çok daha fazla enstrümanı ve varlık sınıfını kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Cashtag isimli özellik ile Twitter'da TradingView verileri kullanılarak S&P 500 gibi endeks fonları, şirket hisseleri ve bazı kripto varlıklara ilişkin veriler görüntülenebiliyor. eToro entegrasyonuyla birlikte artık alım satım da yapılabilecek.

Öte yandan Elon Musk, Twitter’ı satın almanın, X’in yaratılmasını hızlandıracağını söylemişti. Musk, Twitter‘ı satın aldıktan sonra önemli değişimler hayata geçirmişti. Hatırlatmak gerekirse, Twitter çalışan sayısı 8.000’den 1.500’e düşürülmüştü. Tüm reklam verenlerin uygulamaya geri döndüğünü belirten Musk, şirketin gelir ve giderinin kabaca başa baş seviyesine geldiğini açıkladı.

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