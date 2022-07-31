Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli işlemci Nvidia GT630 ile benzer performans veriyor

    Yerel imkânlarla geliştirilen Zhaoxin KX-6000G işlemcisi, dahili grafik birimi ile Nvidia GT630 ekran kartına, işlemci çekirdekleri ile de Intel Core i5-7500 işlemcisine rakip oluyor.
    2

    Zhaoxin KX-6000G
    Tam Boyutta Gör

    Ağır ambargolara karşın yonga üretiminden asla vazgeçmeyen Çin adım adım kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ülkenin ilk x86 işlemcilerini geliştiren Zhaoxin şimdi de iddialı bir APU hazırladı.

    KX-6000G işlemcisi nasıl?

    KX-6000G işlemcisi bir APU yapısında hazırlanmış ve firmanın ilk APU’su olma ünvanına sahip. 8 çekirdek ve 16 izlek birimi olan işlemci iki adet zarı bir araya getirerek oluşturulmuş. İşlemci AMD Ryzen 3 1300X modelinden daha iyiyken Intel Core i5-7500 işlemcisi ile başabaş gidiyor. Sonundaki G takısı ise grafik entegre olduğunu belirtiyor.

    Temel seviyedeki C-960 grafik birimi harici ekranlara görüntü vermek amacıyla kullanılıyor. Yine firmanın elinden çıkan ZX C1080 grafik birimi ile benchmarklarda Nvidia GT630 ile benzer bir performansa imza atıyor.

    Elbette yıllar öncesinin yongalarıyla rekabet edebilen bir performansı var ancak Çin’de ihtiyacı rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Zaten ağırlıklı olarak Çin kurumlarında kullanılacak. Zhaoxin asıl bombayı ise gelecek yıl patlatacak ve Zen 3 ile rekabet edecek işlemciler piyasaya sürecek.

    Zhaoxin KX-6000G işlemcisi çok iddialı

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 saat önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Swift 1 SF114-34
    Acer Swift 1 SF114-34
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız