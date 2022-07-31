Çinli işlemci Nvidia GT630 ile benzer performans veriyor

Tam Boyutta Gör

Ağır ambargolara karşın yonga üretiminden asla vazgeçmeyen Çin adım adım kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ülkenin ilk x86 işlemcilerini geliştiren Zhaoxin şimdi de iddialı bir APU hazırladı.

KX-6000G işlemcisi nasıl?

KX-6000G işlemcisi bir APU yapısında hazırlanmış ve firmanın ilk APU’su olma ünvanına sahip. 8 çekirdek ve 16 izlek birimi olan işlemci iki adet zarı bir araya getirerek oluşturulmuş. İşlemci AMD Ryzen 3 1300X modelinden daha iyiyken Intel Core i5-7500 işlemcisi ile başabaş gidiyor. Sonundaki G takısı ise grafik entegre olduğunu belirtiyor.

Huawei PixLab V1 yazıcı HarmonyOS 3.0 ile geliyor 2 gün önce eklendi

Temel seviyedeki C-960 grafik birimi harici ekranlara görüntü vermek amacıyla kullanılıyor. Yine firmanın elinden çıkan ZX C1080 grafik birimi ile benchmarklarda Nvidia GT630 ile benzer bir performansa imza atıyor.

Elbette yıllar öncesinin yongalarıyla rekabet edebilen bir performansı var ancak Çin’de ihtiyacı rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Zaten ağırlıklı olarak Çin kurumlarında kullanılacak. Zhaoxin asıl bombayı ise gelecek yıl patlatacak ve Zen 3 ile rekabet edecek işlemciler piyasaya sürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Zhaoxin KX-6000G işlemcisi çok iddialı