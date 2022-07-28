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    HarmonyOS 3.0 işletim sistemli ilk yazıcı tanıtıldı

    Huawei PixLab V1 renkli inkjet yazıcısı yeni HarmonyOS 3.0 işletim sistemi sayesinde pek çok fonksiyonunu akıllı bir şekilde ve otomatik olarak yerine getirebiliyor.
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    Huawei

    Huawei’nin ambargolar sonrası hız verdiği ve mükemmel hale getirmeye çalıştığı HarmonyOS platformu üçüncü nesle terfi ederken ilk ürünler de gelmeye başladı. Huawei PixLab V1 ilk HarmonyOS 3.0 işletim sistemli yazıcı oldu.

    Huawei PixLab V1 neler sunuyor?

    Renkli bir inkjet yazıcı olan Huawei PixLab V1, HarmonyOS 3.0 işletim sistemli ile birlikte yeteneklerini zenginleştiriyor. Resmin orijinal renklerini üretebilen yazıcı Hyper Terminal ile mobil uygulamadan gelen talepleri de hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Bunun için telefonu yazıcıya yaklaştırmanız yeterli.

    Ayrıca yapay zekâ tabanlı bir özellik ile yazdırma yapmadan önce döküman üzerinde el yazısı notlar varsa bunları otomatik olarak silebiliyor. Böylece unuttuğunuz el yazılarınızı baskılarda yakalamış oluyorsunuz. Mürekkep sızıntısını akıllı engelleme teknolojisi de bulunan Huawei PixLab V1 yazıcısı için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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