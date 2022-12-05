Zhiyun iki yeni profesyonel aydınlatma duyurdu

Tam Boyutta Gör Ülkemizde daha çok gimbal ürünleri ile yakından tanıdığımız Zhiyun firması tecrübesini aydınlatma alanında da kullanıyor. Zhiyun Fiveray serisi premium aydınlatma ürünleri ile geliyor.

Zhiyun Fiveray F100 ve M40

Zhiyun Fiveray F100 çubuk şeklinde hazırlanmış ve yaklaşık 1Kg ağırlığa sahip. 850 civarında LED birimi olan ürün 20708 lux parlaklık üretebiliyor ve 100W enerji tüketiyor. 6 farklı aydınlatma efekti kullanıcılara eğlenceli atmosferler yaratma imkânı sunuyor.

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Renk işleme özelliği yüzde 47 artışla 6200K olabilirken satürasyon ve yoğunluk da yüzde 100’e kadar ayarlanabiliyor. Biraz daha profesyonel olan Zhiyun Fiveray F100 ürünü 249$ fiyat etiketine sahip.

Zhiyun Fiveray M40 ürünü ise 176 LED birimi barındırıyor. 14000 lux pik parlaklık değeri elde edilirken 40W enerji tüketiyor. 320gr ağırlık ile oldukça taşınabilir durumda. İçerik üreticileri için CRI değeri 96+ iken TLCI değeri de 97+ oluyor. Zhiyun Fiveray M40 ise 100$ fiyat etiketine sahip.

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