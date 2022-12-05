Zhiyun iki yeni profesyonel aydınlatma duyurdu

Zhiyun Fiveray F100 ve M40
Zhiyun Fiveray F100 çubuk şeklinde hazırlanmış ve yaklaşık 1Kg ağırlığa sahip. 850 civarında LED birimi olan ürün 20708 lux parlaklık üretebiliyor ve 100W enerji tüketiyor. 6 farklı aydınlatma efekti kullanıcılara eğlenceli atmosferler yaratma imkânı sunuyor.
Renk işleme özelliği yüzde 47 artışla 6200K olabilirken satürasyon ve yoğunluk da yüzde 100’e kadar ayarlanabiliyor. Biraz daha profesyonel olan Zhiyun Fiveray F100 ürünü 249$ fiyat etiketine sahip.
Zhiyun Fiveray M40 ürünü ise 176 LED birimi barındırıyor. 14000 lux pik parlaklık değeri elde edilirken 40W enerji tüketiyor. 320gr ağırlık ile oldukça taşınabilir durumda. İçerik üreticileri için CRI değeri 96+ iken TLCI değeri de 97+ oluyor. Zhiyun Fiveray M40 ise 100$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım