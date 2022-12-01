Çin bellek savaşında öne geçti: 232 katmanlı NAND bellek üretime başlıyor

Çinli YMTC sürpriz yaptı
Bellek sektöründe Çin’in en önemli firmalarından birisi haline gelen Yangtze Memory Technologies ya da YMTC, dünyanın ilk 232 katmanlı NAND bellek üretimine başladığını duyurdu. YMTC X3-9070 adındaki bellek Ağustos ayında tanıtılmıştı.
Firma yeni belleğinde Xtacking 3.0 teknolojisini kullanıyor. Hücre katmanları daha verimli bir şekilde istifleyen teknoloji, 256 katmana kadar imkân tanıyor. Firmanın Xtacking 2.0 teknolojisi 128 katmana kadar, Xtacking teknolojisi ise 64 katmana kadar çıkabiliyordu. Bu teknoloji tungsten silisit yerine nikel silisit kullanarak verimliliği arttırıyor.
Henüz 2016 yılında faaliyete başlayan YMTC, 2020 yılında ilk sürprizini yaparak 128 katmanlı NAND bellek üretmişti. Hemen ardından Apple ile ortaklık kursa da ambargoya takılınca iptal olmuştu. Kioxia, Micron Technology, Samsung Electronics gibi markalar da 200+ katmanlı NAND bellek geliştiriyor ancak ne zaman üretime başlayacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam