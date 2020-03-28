Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı

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Güvenlik araştırmacısı Will Straffack, iOS için popüler video konferans uygulaması Zoom'un, Facebook hesabı olmasına bakılmaksızın kullanıcı verilerini Facebook'a aktardığını keşfetti. Üstelik Zoom gizlilik politikası bu işlemin yapıldığı belirtilmiyor.

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Zoom kodları kaldırdı

Straffak'a göre Zoom, Facebook'a iPhone veya iPad modeli, saat dilimi, şehir, servis sağlayıcı ve reklamları hedeflemek için kullanılabilecek benzersiz bir tanımlayıcı veriler hakkında bilgi veriyor. Kurulum ve başlatma işleminden sonra, Zoom uygulamasının kullanıcı verilerini aktarmak için Facebook API'sine bağlandığı ifade edilmiş.

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Zoom’un gizlilik politikası, kullanıcıların platforma sosyal ağla bağlanmaları durumunda profil bilgilerini toplayacağı yer alsa da, bu bilgilerin Facebook ile paylaşılacağına dair bir bilgi yer almıyor. Bu, Zoom'un ilk gizlilik skandalı değil. 2019'da ciddi bir güvenlik açığı, sitelerin Mac bilgisayarlardaki web kameralarını kullanıcı bilgisi olmadan etkinleştirmesine izin vermişti. Zoom yetkilileri, Facebook'a veri gönderen kodu uygulamadan kaldırdıklarını belirseler de, şimdiye kadar yapılan ihlallerin nasıl bir yaptırımı olacağı ise meçhul.

https://9to5mac.com/2020/03/27/zoom-ios-app/

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