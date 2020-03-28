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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı

    iOS platformunda yer alan video konferans uygulaması Zoom'un, kullanıcı gizliliğini hiçe sayarak hesabınız olmasa dahi verilerinizi Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı
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    Güvenlik araştırmacısı Will Straffack, iOS için popüler video konferans uygulaması Zoom'un, Facebook hesabı olmasına bakılmaksızın kullanıcı verilerini Facebook'a aktardığını keşfetti. Üstelik Zoom gizlilik politikası bu işlemin yapıldığı belirtilmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu"

    Zoom kodları kaldırdı

    Straffak'a göre Zoom, Facebook'a iPhone veya iPad modeli, saat dilimi, şehir, servis sağlayıcı ve reklamları hedeflemek için kullanılabilecek benzersiz bir tanımlayıcı veriler hakkında bilgi veriyor. Kurulum ve başlatma işleminden sonra, Zoom uygulamasının kullanıcı verilerini aktarmak için Facebook API'sine bağlandığı ifade edilmiş.

    Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı
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    Zoom’un gizlilik politikası, kullanıcıların platforma sosyal ağla bağlanmaları durumunda profil bilgilerini toplayacağı yer alsa da, bu bilgilerin Facebook ile paylaşılacağına dair bir bilgi yer almıyor. Bu, Zoom'un ilk gizlilik skandalı değil. 2019'da ciddi bir güvenlik açığı, sitelerin Mac bilgisayarlardaki web kameralarını kullanıcı bilgisi olmadan etkinleştirmesine izin vermişti. Zoom yetkilileri, Facebook'a veri gönderen kodu uygulamadan kaldırdıklarını belirseler de, şimdiye kadar yapılan ihlallerin nasıl bir yaptırımı olacağı ise meçhul.



    https://9to5mac.com/2020/03/27/zoom-ios-app/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    rwo (rwo ) 2 sa.
    ya adamlar bizi bizden iyi tanıyor verilmedik paylaşılmadık verimiz mi kaldı :)
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    orientem (Orientus Prime) 2 sa.
    ZOOM'a özgü bir durum değil bu herhangibir uygulamada veya websitesinde login with facebook seçeneği varsa verileriniz facebook'a gidiyor demektir. Bilin bakalım başka kim facebook ile giriş yapma özelliğini kullanıyor?
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa.
    Bizim verilerimiz çoktan salı pazarı misali ortalık malı oldu zaten.
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