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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zoom video ara yüzü üçüncü taraflara da açıldı

    Platformlar Video SDK paketi ile birlikte kendi uygulamalarına Zoom altyapısının tüm zengin bileşenlerini entegre etme imkanına sahip olacak. Üstelik belirli bir limite kadar ücretsiz.
    27 Mart 2021, 11:00 (1 sa.)
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    12
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi döneminin en göze çarpan ve kurucusunu milyarder yapan uygulaması Zoom artık üçüncü taraf servislere de açılıyor. Firma video altyapısı ile geliştiricilerin yeni firsatlar sunmasını sağlayacak.

    Yeni dönem başlıyor

    Pandemi ile birlikte tarihi zirve yaşayan video konferans konsepti önümüzdeki dönemde uygulamalara entegre olarak gelecek. Zoom da bu trendi yakalamak için video yazılım geliştirme aracını üçüncü taraflara açıyor.

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    Zoom geliştirme aracını entegre eden platformlar metin sohbeti, sesli sohbet gibi tüm interaktif özelliklerden faydalanabilecek. Firma tamamen özelleştirilebilir video uygulamalarının sosyal etkileşim,oyun ve perakende gibi alanlarda altyapısının başarılı olacağına inanıyor. Zoom normalde çekirdek video motorunu üçüncü tarafların kullanımına sunmuştu ancak Video SDK paketi çok daha zengin entegrasyonlar barındırıyor.

    Lingmo altyapıyı ilk kullanan platformlardan oldu. Bulut tabanlı yapay zeka tercüme hizmeti sunan platform, Zoom video altyapısı ile müşterilerine çok daha verimli bir yol üzerinden ulaşabiliyor.

    Zoom Video SDK aylık 10000 oturum dakikasına kadar ücretsiz olarak sunuluyor. Sonrasında dakika başına ücretleme başlıyor. Aylık 30000 oturum dakikası yıllık 1000$ şeklinde farklı paketler olacak.



    https://developer-tech.com/news/2021/mar/23/zoom-video-sdk-pandemic-definitive-service-other-apps/
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