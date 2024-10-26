Zor günler geçiren Boeing, uzay bölümünü satabilir

Boeing uzay işinden çıkabilir
Boeing, 737 Max uçak kazaları ve iki astronotun aylarca ISS'de mahsur kalmasına neden olan Starliner sorunlarıyla ilgili bir dolandırıcılık suçlaması da dahil olmak üzere birçok sorunla uğraşıyor. Geçtiğimiz gün de, Intelsat için Boeing yapımı bir uydu bozulduktan sonra parçalandı. Milyarlarca dolar zarar açıklayan şirket toparlanmak için çözümler arıyor.
Bu haftaki finansal sonuç görüşmesinde Orthberg, şunları söyledi:
"Daha az şey yapıp daha iyi yapmak, daha çok şey yapıp iyi yapmamaktan daha iyidir. Açıkçası, ticari uçaklar ve savunma sistemlerinden oluşan çekirdek işimiz uzun vadede Boeing şirketi ile kalacak. Ancak muhtemelen orada, daha verimli olabileceğimiz veya bizi ana hedefimizden sapmamıza neden olan bazı şeyler var.”
Ancak, kaynaklar Boeing'in muhtemelen NASA astronotlarını Ay'a geri getirecek olan Space Launch System aracını yönetmeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca şirketin ticari ve askeri uydu işlerini elinde tutması bekleniyor.
Ortberg'in önümüzdeki aylarda, özellikle de şirket nakit kaybetmeye devam ederken bazı büyük değişiklikler yapması gerekecek. Boeing'in geçtiğimiz gün yayınlanan finansal sonuçları, şirketin yalnızca Starliner projesi için 250 milyon dolar harcadığını ve son çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar ettiğini ortaya koydu. Şirket 2025 boyunca zarar etmeye devam edeceğini öngörüyor.Kaynakça https://www.wsj.com/science/space-astronomy/boeing-explores-sale-of-space-business-fa7fa3a9 https://www.theverge.com/2024/10/25/24279693/boeing-considers-selling-space-business-starliner Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu