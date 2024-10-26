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    Anlık Bildirim

    Zor günler geçiren Boeing, uzay bölümünü satabilir

    Zor günler geçiren Boeing, uzay bölümünü satmayı planlıyor. Starliner uzay aracı ve diğer Uluslararası Uzay İstasyonu'nu destekleyen projeler elden çıkarılabilir.
    Zor günler geçiren Boeing, uzay bölümünü satabilir Tam Boyutta Gör
    Boeing CEO'luğunu Ağustos ayında devralan Kelly Ortberg, şirketin uzay bölümünü satmayı planlıyor. Şuan için erken aşamada olan plan kapsamında Starliner uzay aracı ve diğer Uluslararası Uzay İstasyonu'nu destekleyen projeler elden çıkarılabilir.

    Boeing uzay işinden çıkabilir

    Boeing, 737 Max uçak kazaları ve iki astronotun aylarca ISS'de mahsur kalmasına neden olan Starliner sorunlarıyla ilgili bir dolandırıcılık suçlaması da dahil olmak üzere birçok sorunla uğraşıyor. Geçtiğimiz gün de, Intelsat için Boeing yapımı bir uydu bozulduktan sonra parçalandı. Milyarlarca dolar zarar açıklayan şirket toparlanmak için çözümler arıyor.

    Bu haftaki finansal sonuç görüşmesinde Orthberg, şunları söyledi:
    "Daha az şey yapıp daha iyi yapmak, daha çok şey yapıp iyi yapmamaktan daha iyidir. Açıkçası, ticari uçaklar ve savunma sistemlerinden oluşan çekirdek işimiz uzun vadede Boeing şirketi ile kalacak. Ancak muhtemelen orada, daha verimli olabileceğimiz veya bizi ana hedefimizden sapmamıza neden olan bazı şeyler var.”

    Ancak, kaynaklar Boeing'in muhtemelen NASA astronotlarını Ay'a geri getirecek olan Space Launch System aracını yönetmeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca şirketin ticari ve askeri uydu işlerini elinde tutması bekleniyor.

    Ortberg'in önümüzdeki aylarda, özellikle de şirket nakit kaybetmeye devam ederken bazı büyük değişiklikler yapması gerekecek. Boeing'in geçtiğimiz gün yayınlanan finansal sonuçları, şirketin yalnızca Starliner projesi için 250 milyon dolar harcadığını ve son çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar ettiğini ortaya koydu. Şirket 2025 boyunca zarar etmeye devam edeceğini öngörüyor.

    Kaynakça https://www.wsj.com/science/space-astronomy/boeing-explores-sale-of-space-business-fa7fa3a9 https://www.theverge.com/2024/10/25/24279693/boeing-considers-selling-space-business-starliner
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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