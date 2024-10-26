Tam Boyutta Gör Boeing CEO'luğunu Ağustos ayında devralan Kelly Ortberg, şirketin uzay bölümünü satmayı planlıyor. Şuan için erken aşamada olan plan kapsamında Starliner uzay aracı ve diğer Uluslararası Uzay İstasyonu'nu destekleyen projeler elden çıkarılabilir.

Boeing uzay işinden çıkabilir

Boeing, 737 Max uçak kazaları ve iki astronotun aylarca ISS'de mahsur kalmasına neden olan Starliner sorunlarıyla ilgili bir dolandırıcılık suçlaması da dahil olmak üzere birçok sorunla uğraşıyor. Geçtiğimiz gün de, Intelsat için Boeing yapımı bir uydu bozulduktan sonra parçalandı. Milyarlarca dolar zarar açıklayan şirket toparlanmak için çözümler arıyor.

Boeing tarafından üretilen uydu uzayda parçalandı 3 gün önce eklendi

Bu haftaki finansal sonuç görüşmesinde Orthberg, şunları söyledi:

"Daha az şey yapıp daha iyi yapmak, daha çok şey yapıp iyi yapmamaktan daha iyidir. Açıkçası, ticari uçaklar ve savunma sistemlerinden oluşan çekirdek işimiz uzun vadede Boeing şirketi ile kalacak. Ancak muhtemelen orada, daha verimli olabileceğimiz veya bizi ana hedefimizden sapmamıza neden olan bazı şeyler var.”

Ancak, kaynaklar Boeing'in muhtemelen NASA astronotlarını Ay'a geri getirecek olan Space Launch System aracını yönetmeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca şirketin ticari ve askeri uydu işlerini elinde tutması bekleniyor.

Ortberg'in önümüzdeki aylarda, özellikle de şirket nakit kaybetmeye devam ederken bazı büyük değişiklikler yapması gerekecek. Boeing'in geçtiğimiz gün yayınlanan finansal sonuçları, şirketin yalnızca Starliner projesi için 250 milyon dolar harcadığını ve son çeyrekte 6,17 milyar dolar zarar ettiğini ortaya koydu. Şirket 2025 boyunca zarar etmeye devam edeceğini öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Zor günler geçiren Boeing, uzay bölümünü satabilir