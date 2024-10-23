Boeing tarafından üretilen uydu uzayda parçalandı

Boeing için bir kayıp daha
Yapılan açıklamada Intelsat, uydunun işlevsiz hale geldiğini ve tamamen kaybedildiğini duyurdu. Şirket, bu olayın ardında yatan nedeni incelemek üzere Boeing ve ilgili devlet kurumlarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, uydunun arızasının sebeplerini ayrıntılı olarak araştırmak amacıyla özel bir kurul oluşturulduğunu bildirdi. Olayın ardından, ABD Uzay Kuvvetleri, 20 adet enkaz parçası tespit ettiklerini belirtti. Bununla birlikte, özel bir uydu takip şirketi olan ExoAnalytic Solutions, uzayda 57 parça tespit ettiklerini bildirerek, daha fazla enkazın varlığına işaret etti.
Bu tür uydu kayıpları, özellikle uzayda yaşanan çöp birikimi ve yörünge güvenliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Boeing için bu kaybın zamanlaması da oldukça talihsiz; şirket, son zamanlarda Starliner görevi ve 737 Max uçak kazalarıyla ilgili yaşanan problemlerle sıkça gündeme geliyor. Bu yeni kayıp, şirketin uzay ve havacılık alanındaki itibarını daha da zedeleyebilir.
Bu arada Intelsat 33e'nin kaybı, daha önce 2019 yılında Boeing tarafından üretilen Intelsat 29e uydusunun yaşadığı benzer bir felaketin ardından yaşandı. Intelsat 29e de fırlatıldıktan sadece üç yıl sonra tamamen kullanılamaz hale gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)