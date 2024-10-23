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    Boeing tarafından üretilen uydu uzayda parçalandı

    Boeing tarafından inşa edilen bir Intelsat iletişim uydusu sabit yörüngede patladı ve parçalandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ancak bu, Boeing için bir olumsuzluk anlamına daha geliyor.
    Boeing tarafından üretilen uydu uzayda parçalandı Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing tarafından üretilen ve Intelsat’a ait olan bir iletişim uydusunun uzayda parçalandığını doğruladı. Intelsat 33e isimli uydu, 2016 yılında fırlatılmış ve Avrupa, Asya ve Afrika genelinde iletişim sağlamak amacıyla yörüngeye yerleştirilmişti. Ancak uydu, fırlatmadan kısa bir süre sonra yaşadığı bir tahrik sorunu nedeniyle öngörülen yörüngesine geç ulaşmış ve 2017'de meydana gelen bir başka sorun nedeniyle 15 yıllık beklenen ömrü yaklaşık 3,5 yıl kısalmıştı.

    Boeing için bir kayıp daha

    Yapılan açıklamada Intelsat, uydunun işlevsiz hale geldiğini ve tamamen kaybedildiğini duyurdu. Şirket, bu olayın ardında yatan nedeni incelemek üzere Boeing ve ilgili devlet kurumlarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, uydunun arızasının sebeplerini ayrıntılı olarak araştırmak amacıyla özel bir kurul oluşturulduğunu bildirdi. Olayın ardından, ABD Uzay Kuvvetleri, 20 adet enkaz parçası tespit ettiklerini belirtti. Bununla birlikte, özel bir uydu takip şirketi olan ExoAnalytic Solutions, uzayda 57 parça tespit ettiklerini bildirerek, daha fazla enkazın varlığına işaret etti.

    Bu tür uydu kayıpları, özellikle uzayda yaşanan çöp birikimi ve yörünge güvenliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Boeing için bu kaybın zamanlaması da oldukça talihsiz; şirket, son zamanlarda Starliner görevi ve 737 Max uçak kazalarıyla ilgili yaşanan problemlerle sıkça gündeme geliyor. Bu yeni kayıp, şirketin uzay ve havacılık alanındaki itibarını daha da zedeleyebilir.

    Bu arada Intelsat 33e'nin kaybı, daha önce 2019 yılında Boeing tarafından üretilen Intelsat 29e uydusunun yaşadığı benzer bir felaketin ardından yaşandı. Intelsat 29e de fırlatıldıktan sadece üç yıl sonra tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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