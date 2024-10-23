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Tam Boyutta Gör ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing tarafından üretilen ve Intelsat’a ait olan bir iletişim uydusunun uzayda parçalandığını doğruladı. Intelsat 33e isimli uydu, 2016 yılında fırlatılmış ve Avrupa, Asya ve Afrika genelinde iletişim sağlamak amacıyla yörüngeye yerleştirilmişti. Ancak uydu, fırlatmadan kısa bir süre sonra yaşadığı bir tahrik sorunu nedeniyle öngörülen yörüngesine geç ulaşmış ve 2017'de meydana gelen bir başka sorun nedeniyle 15 yıllık beklenen ömrü yaklaşık 3,5 yıl kısalmıştı.

Boeing için bir kayıp daha

Yapılan açıklamada Intelsat, uydunun işlevsiz hale geldiğini ve tamamen kaybedildiğini duyurdu. Şirket, bu olayın ardında yatan nedeni incelemek üzere Boeing ve ilgili devlet kurumlarıyla birlikte çalıştıklarını açıkladı. Ayrıca, uydunun arızasının sebeplerini ayrıntılı olarak araştırmak amacıyla özel bir kurul oluşturulduğunu bildirdi. Olayın ardından, ABD Uzay Kuvvetleri, 20 adet enkaz parçası tespit ettiklerini belirtti. Bununla birlikte, özel bir uydu takip şirketi olan ExoAnalytic Solutions, uzayda 57 parça tespit ettiklerini bildirerek, daha fazla enkazın varlığına işaret etti.

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Bu tür uydu kayıpları, özellikle uzayda yaşanan çöp birikimi ve yörünge güvenliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Boeing için bu kaybın zamanlaması da oldukça talihsiz; şirket, son zamanlarda Starliner görevi ve 737 Max uçak kazalarıyla ilgili yaşanan problemlerle sıkça gündeme geliyor. Bu yeni kayıp, şirketin uzay ve havacılık alanındaki itibarını daha da zedeleyebilir.

Bu arada Intelsat 33e'nin kaybı, daha önce 2019 yılında Boeing tarafından üretilen Intelsat 29e uydusunun yaşadığı benzer bir felaketin ardından yaşandı. Intelsat 29e de fırlatıldıktan sadece üç yıl sonra tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

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Boeing tarafından üretilen uydu uzayda parçalandı