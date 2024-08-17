Zorlu zeminlere ayak uydurup, şekil değiştirebilen tekerlek geliştirildi

Otomobillerin, kamyonların ve bisikletlerin temel bileşenleri olan tekerlekler o kadar her yerde kullanılıyor ki, çoğu zaman onları hafife alıyoruz. Ancak tekerlekli sandalyeler, mobil robotlar ve arazi araçları söz konusu olduğunda, tekerlekler, engebeli arazileri ve yüksek engelleri geçmede zayıf kalıyor.
Bu sorunun farkında olan Koreli araştırmacılar, tekerleği tam anlamıyla yeniden icat ederek, zemindeki engelleri aşmak için gerçek zamanlı olarak şekil değiştiren, ayarlanabilir bir tekerlek geliştirdi.
Düzensiz veya engellerle dolu zeminlerin oluşturduğu sorun, tekerleğin yüzey alanını artıran özel tasarlanmış bir mekanizma olan paletli bir hareket sistemi kullanılarak aşılabilir. Ancak, paletli sistem nispeten düşük hızlarla sınırlıdır ve tekerlekli bir sisteme göre daha fazla enerji tüketir, çünkü sistem ile zemin arasındaki artan temas yüzeyi nedeniyle yüksek sürtünme oluşur.
Zorlu arazilerde ilerlemek için havasız veya pnömatik olmayan lastikler kullanmak bir avantaj sağlar, özellikle de delinmelere, sızıntılara ve patlamalara karşı dirençlidirler. Ancak sert olmaları sebebiyle daha az deforme olabildiklerinden, yüksek engelleri aşmada zorluk yaşıyorlar.
Bu nedenle, bir sıvı damlasının yüzey geriliminden ilham alan bilim insanları, düz zeminde normal bir tekerleğin sürüşünün avantajlarını korurken engelleri aşabilen, değişken sertlikte bir tekerlek geliştirdiler. Bir sıvının yüzey gerilimi, moleküller arasındaki çekici veya kohezif kuvvetlerdeki dengesizlikten kaynaklanır. Bir sıvının içindeki bir molekül, diğer moleküllerle her yönde kohezif kuvvetleri deneyimlerken, yüzeydeki bir molekül yalnızca net içe doğru kohezyun kuvvetleri deneyimler. Bir damlacıkta, yüzey moleküllerinin kohezyon kuvveti arttıkça, sıvı moleküllerini içeriye doğru çeken net kuvvet de artar ve bu da damlanın tekrar dairesel bir şekle dönmesine neden olur.
Göbek boşluğu hareket ederek sertlik ayarlanabiliyor
Bilim insanları, uyarlanabilir tekerleklerini, tekerlekli sandelye ve dört tekerlekli bir araçta test ettiler ve her ikisinin de tekerlek yarıçapından 1,2 kat daha yüksek büyük basamakların ve düzensiz şekilli kayaların üzerinden geçebildiğini tespit ettiler.Kaynakça https://newatlas.com/transport/adjustable-wheel-surface-tension-obstacles/ https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adl2067?adobe_mc=MCMID%3D50058547104186774703215609877489333625%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1723767888 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.