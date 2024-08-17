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    Zorlu zeminlere ayak uydurup, şekil değiştirebilen tekerlek geliştirildi

    Koreli araştırmacılar, gerçek zamanlı olarak şekil değiştiren, engebeli yüzeyleri ve yüksek engelleri kolayca aşabilen ayarlanabilir bir tekerlek geliştirdi.   
    Zorlu zeminlerde şekil değiştirebilen tekerlek geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Su damlacığının yüzey geriliminden ilham alan araştırmacılar, gerçek zamanlı olarak şekil değiştirerek, engebeli yüzeyleri ve yüksek engelleri kolayca aşabilen ayarlanabilir bir tekerlek geliştirdi.

    Otomobillerin, kamyonların ve bisikletlerin temel bileşenleri olan tekerlekler o kadar her yerde kullanılıyor ki, çoğu zaman onları hafife alıyoruz. Ancak tekerlekli sandalyeler, mobil robotlar ve arazi araçları söz konusu olduğunda, tekerlekler, engebeli arazileri ve yüksek engelleri geçmede zayıf kalıyor. 

    Bu sorunun farkında olan Koreli araştırmacılar, tekerleği tam anlamıyla yeniden icat ederek, zemindeki engelleri aşmak için gerçek zamanlı olarak şekil değiştiren, ayarlanabilir bir tekerlek geliştirdi.

    Düzensiz veya engellerle dolu zeminlerin oluşturduğu sorun, tekerleğin yüzey alanını artıran özel tasarlanmış bir mekanizma olan paletli bir hareket sistemi kullanılarak aşılabilir. Ancak, paletli sistem nispeten düşük hızlarla sınırlıdır ve tekerlekli bir sisteme göre daha fazla enerji tüketir, çünkü sistem ile zemin arasındaki artan temas yüzeyi nedeniyle yüksek sürtünme oluşur.

    Zorlu arazilerde ilerlemek için havasız veya pnömatik olmayan lastikler kullanmak bir avantaj sağlar, özellikle de delinmelere, sızıntılara ve patlamalara karşı dirençlidirler. Ancak sert olmaları sebebiyle daha az deforme olabildiklerinden, yüksek engelleri aşmada zorluk yaşıyorlar.  

    Bu nedenle, bir sıvı damlasının yüzey geriliminden ilham alan bilim insanları, düz zeminde normal bir tekerleğin sürüşünün avantajlarını korurken engelleri aşabilen, değişken sertlikte bir tekerlek geliştirdiler. Bir sıvının yüzey gerilimi, moleküller arasındaki çekici veya kohezif kuvvetlerdeki dengesizlikten kaynaklanır. Bir sıvının içindeki bir molekül, diğer moleküllerle her yönde kohezif kuvvetleri deneyimlerken, yüzeydeki bir molekül yalnızca net içe doğru kohezyun kuvvetleri deneyimler. Bir damlacıkta, yüzey moleküllerinin kohezyon kuvveti arttıkça, sıvı moleküllerini içeriye doğru çeken net kuvvet de artar ve bu da damlanın tekrar dairesel bir şekle dönmesine neden olur.

    Göbek boşluğu hareket ederek sertlik ayarlanabiliyor

    Zorlu zeminlerde şekil değiştirebilen tekerlek geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Deforme olabilen tekerleğin önemli bir özelliği, tekerleğin dış kısmında yer alan blok zincirinden oluşan ve tellerle merkezdeki bir göbeğin iki zıt tarafına bağlı olan akıllı zincir yapısıdır. Araştırmacılar, göbeğin iki tarafı arasındaki boşluğu değiştirerek tellerin uzunluğunu ve dolayısıyla blokların dış zincirinin şeklini değiştirebildiler. Göbek boşluğunu artırmak telleri kısaltarak zincir bloğunu içeriye doğru zorlar ve hızlı hareket için dairesel bir tekerlek oluşturur. Boşluğu azaltmak ise telleri uzatarak zincir bloğunu gevşetir, böylece tekerleğin deforme olarak engellerin üzerinden geçmesine izin verir.

    Bilim insanları, uyarlanabilir tekerleklerini, tekerlekli sandelye ve dört tekerlekli bir araçta test ettiler ve her ikisinin de tekerlek yarıçapından 1,2 kat daha yüksek büyük basamakların ve düzensiz şekilli kayaların üzerinden geçebildiğini tespit ettiler.

    Zorlu zeminlerde şekil değiştirebilen tekerlek geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, toz ve parçacıkların akıllı zincir blokları arasındaki alanlara girdiğini ve tekerleğe zarar verdiğini fark ettiler. Bu nedenle gelecekteki denemelerde bir tekerlek kapağı yapısı eklemek için çalışıyorlar. Araştırmacılar, engebeli arazilerde çalışacak araç ve robot sistemlerinde, geliştirdikleri tekerleklerin büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar.
    Kaynakça https://newatlas.com/transport/adjustable-wheel-surface-tension-obstacles/ https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adl2067?adobe_mc=MCMID%3D50058547104186774703215609877489333625%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1723767888
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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