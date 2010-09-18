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Zotac 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini tanıttı
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Zotac, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 460 modelini duyurdu. Yüksek bellek kapasitesine ek olarak sahip olduğu soğutucu tasarımlarıyla da standart GeForce GTX 460'dan ayrılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 710MHz, paralel işlem birimi 1420MHz ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteğine sahip olan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle yüksek çözünürlükteki oyun deneyiminde avantaj sağlayacağı belirtilen ekran kartı, Prince of Persia: The Forgotten Sands oyunu ile birlikte sunulurken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Zotac 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini tanıttı
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DH Misafiri 9 yıl
2 gb ram 3ds max gıbı 3d tasarım ve oyun programlarında sahnedekı polıgon sayılarını ust duzey kulanmak ıcın gereklı bı mıktar gereksız dıye bakmayın.
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DH Misafiri 9 yıl
768mb e 192 1gb ye 265 neden 2gbye 512bit yok :D
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vidoko 9 yıl
doğru havayı dışarı atamaz kenarlardan hüpp içeri girer :)) okadar mühendis bunu akıllarınagetiremiyormu ..
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gunescan 9 yıl
Zotac 1gb modelindeki aptal fandan kurtulmak için yaptı bunu bence. 2gb ram çok önemli mi? Bence değil. Ama neden bu oyunları şimdi veriyor. O kadar kıyıp paraya gtx470 aldık ne oyun var ne mause :D Güzelcene bi büyük sticker koy bari yavvv :D
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heatblast 9 yıl
2 gb ram gereksiz 1 gb her oyuna yeter (gta4 dışında 1,4gb bellek bile kullanabiliyor yüksek çözünürlükte her ayarı sona getirirsen)
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BlackBeasT 9 yıl
2gb bellek iyi düşünülmüş'de ısınan havayı dışarı atılmasını saglayan hava ızgarları yetersiz gibi,Isının büyük yüzdesi kasa içinde kalır
1de Fanın yaprakları küçük rengi ise berbat GPU üstüne turuncu kelebek konmuş gibi...Sonuçda PC kasasını içine gömücegizde ,aklımıza her geldiğinde E.Kartı ,Fanın rengini düşünmek istemem
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ghost recon advanced 9 yıl
kartın kendisi ve soğutucusu güzel olmuş fakat 256 bit niye yapmışkem bari 512 bit falan olsaymış
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mywin1646 9 yıl

CoolMnaiaC

2gb bellek iyi düşünülmüş'de ısınan havayı dışarı atılmasını saglayan hava ızgarları yetersiz gibi,Isının büyük yüzdesi kasa içinde kalır



1de Fanın yaprakları küçük rengi ise berbat GPU üstüne turuncu kelebek konmuş gibi...Sonuçda PC kasasını içine gömücegizde ,aklımıza her geldiğinde E.Kartı ,Fanın rengini düşünmek istemem

Havayı kasa dışına atmıyor bu.
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ShafakCool 9 yıl
Physx için ideal olmuş!!!
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zouzouni 9 yıl
O fan nasıl bir şey öyle, böyle bir karta öyle bir fan konması garibime gitti.
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Batuist 9 yıl
o fan böylesi canavar gibi karta çok komik mi duruyor bana mı öyle geldi.. bir daha bakın miniminnacık artı gpu üzerindeki soğutucu ise intel işlemcilerin stok soğutucularının yarıdan kesilmiş hali gibi.. ki öyle sanırım..tek yaprağın yarıdan sonra 2ye çatallanması filan tıpatıp aynı.. kullanılmayan stok fanları mı kartlara takıyorlar nedir... ksinlikle tercih edilecek bir gtx460 modeli değil.. en azından benim düşüncem..
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M1A2Abrams 9 yıl
1gblık amp modeli hala Türkiye'ye gelmedi ya yazıklar olsun
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apache80 9 yıl
Süper Bişey Hemen Almam Lazım Son Cıkan Oyunlarda Ekran Kartı Biraz Kasıyo
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xense 9 yıl
veri yoluna kart üreticisi karar veremiyor ki. chip ne ise ona göre. 1gb bile bence bir ekran kartı için cok bu hepten aykırı olmuş. Ah ah 2mb s3 pci ekran kartı kullandığımız günler geldi aklıma.. :)
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emre544 9 yıl

xense

veri yoluna kart üreticisi karar veremiyor ki. chip ne ise ona göre. 1gb bile bence bir ekran kartı için cok bu hepten aykırı olmuş. Ah ah 2mb s3 pci ekran kartı kullandığımız günler geldi aklıma.. :)


bence artık 1 gb pek de fazla değil.dx11 bi kart için 1 gb fazla mı sence.mesela stalker call of pripyat zaten 1 gb alıp götürüyor.oyunlarda gelişen teknolojiye bakarsak standart bi seviye gibi
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