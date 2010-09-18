Zotac 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini tanıttı

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Zotac, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 460 modelini duyurdu. Yüksek bellek kapasitesine ek olarak sahip olduğu soğutucu tasarımlarıyla da standart GeForce GTX 460'dan ayrılan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 710MHz, paralel işlem birimi 1420MHz ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteğine sahip olan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle yüksek çözünürlükteki oyun deneyiminde avantaj sağlayacağı belirtilen ekran kartı, Prince of Persia: The Forgotten Sands oyunu ile birlikte sunulurken fiyatı ise henüz açıklanmadı.