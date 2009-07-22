Zotac ekran kartlarıyla birlikte Boost yazılım paketini verecek

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, yeni bir CUDA yazılım paketi hazırladı. Firmanın önümüzdeki aydan itibaren güncel ekran kartlarıyla birlikte sunmayı planladığı paket kapsamında kullanıcılara Nvidia'nın CUDA teknolojisini destekleyen yani GPU tabanlı hızlandırmanın olanaklarından faydalanan üç video uygulaması ve ek olarak bir adet te güvenlik yazılımı verilecek.

Boost adı verilen CUDA uygulama paketi içerisinde yer alan yazılımlardan ilki Badaboom Media Converter. Bu uygulama ile kullanıcılar video dönüştürme işlemlerini GPU tabanlı hızlandırma ile çok daha hızlı bir şekilde yapabilecekler. MotionDSP firmasının vReveal yazılımı da paketin bir diğer üyesi ve bilindiği üzere bu yazılım ile videoların görsel kalitesi GPU tabanlı hızlandırma ile hızlı bir şekilde arttırılabiliyor.

Boost paketi dahilinde gelen CUDA destekli üçüncü yazılım ise LoiLo firmasının Super LoiLoScope Venus isimli uygulaması. Yine CUDA destekli bu uygulama da GPU tabanlı hızlandırma ile videolar üzerinde hızlı bir şekilde işlem yapılabilmesine olanak tanıyor. Güvenlik yazılımı olaraksa paket içerisinden BitDefender Internet Security uygulaması çıkıyor.

Bu arada yazılımlarının hepsinin deneme sürümü olduğunu, video uygulamalarının 30, BitDefender Internet Security'nin ise 90 gün boyunca kullanılabileceğini belirtelim.