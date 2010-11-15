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Zotac, GeForce GTX 460 SE modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 460 SE modelini lanse etmesiyle birlikte üreticiler de kendi çözümlerini duyurmaya başladı. Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan Zotac, referans tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini tanıttı. Yaz aylarından bu yana satılmakta olan mevcut GTX 460 ile kıyaslandığında 336'dan 288'e düşürülen paralel işlemci sayısı ile ayrılan ekran kartı aynı zamanda daha düşük saat hızlarına sahip. Grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlemcileri 1300MHz'de ve bellekleri de 3400MHz'De çalışan DirectX 11 destekli ekran kartı çoklu ekran kartı kurulumları SLI teknolojisiyle birlikte CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 288 paralel işlemcili GeForce GTX 480 SE modelinin fiyatı ise henüz açıkalanmadı.


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lj94 9 yıl
gts 450 nin yerine tercih edilebilir. (270 tl civarı olursa)
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WinteR 9 yıl
Fiyatı pek avantajlı görünmeyecek gibi.
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