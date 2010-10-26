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Zotac, GeForce GTX 460 X2 modelini gün ışığına çıkardı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aralık ayında Radeon HD 6990 modelini duyurmaya hazırlanan AMD'ye karşı, Nvidia'nın sessizliği devam ediyor. GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan Nvidia, Fermi X2 konusunda ser verip sır vermezken, Galaxy'den sonra Zotac da kendi tasarladığı X2 modelini gösterdi. Computex 2010 fuarında GeForce GTX 470 X2 konseptini tanıtan Galaxy'den aylar sonra bu defa da Zotac, farklı bir model ile, GeForce GTX 460'ın X2 versiyonuyla karşımıza çıkıyor. GeForce GTX 460'daki GF104 GPU'sunun çiftini aynı baskılı devre üzerinde bir araya getiren Zotac, GPU'ların haberleşmesi içinse, yine bir Nvidia çözümü olan NF200 köprü yongasını kullanıyor.

NF200 yongası ile dahili SLI formunda çalışan grafik yongalarının her biri 1GB GDDR5 bellek geliyor ve kart toplamda 2GB GDDR5 bellek sunuyor. 3+1+1 fazlı güç tasarıına sahip Zotac GeForce GTX 460 X2, ihtiyaç duyduğu gücü, iki adet 8pin güç konnektörü üzerinde alıyor. Üzerinde yer alan SLI köprüsü sayesinde dörtlü GPU'lu kuruluma olanak tanıyan ekran kartının pazara girmesi muhtemel sürümü için henüz soğutucu çalışmaları tamamlanmış değil. Nvidia ve Zotac cephesinden gelen bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın X2 konfigürasonu, performans liderliğini Radeon HD 5970'ten almak için gerekli gücü sağlayabiliyor.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x2 paralel işlem birimine sahip Zotac GeForce GTX 460 X2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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neyim 9 yıl
bu kartın üstünde sucuklu yumurta bile yapılır.
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Confusion 9 yıl
bence şu dönemde x2 yapmak için nvidia nın elindeki en iyi gpu ancak şahsen performans için her zaman tek ve en güçlü gpu nun kullanılması taraftarıyım
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gunescan 9 yıl
@fbsrkc06
+1 ağzımdakini söyledin :)
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muvaZaa xD 9 yıl
amd buna rakip olarak 6850x2 çıkarabilir
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vidoko 9 yıl
hd5970 e kafa tutarsa ve fiyatıda daha ucuz olursa 5970 ler hop orta seviyeye :DD
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setek01 9 yıl
Maliyeti iki kart fiyatından her türlü daha düşük olmayacak mı? Eğer 460 x2 gündeme geldiyse rekabet unsuru olarak düşünülmüş olabilir. Biz kendi penceremizden bakıyoruz ancak 700 Lira ve üzeri bir fiyatta alternatifler artacaktır önümüzdeki dönemde.
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::Ashes:: 9 yıl
Gtx 460 ve Hd6xx serisi eski kartların rahmetliye ayrılması demek..
Gtx 460 ve 6xx serisi ile 5830 bi nebze 5770 5850 alınabilirliği kayboldu..
gtx 460x2 ve 68xx x2 gibi kartlarda 5970 5870 gtx 480 gibi kartların alınabilirliğini kaybettirecek..
Gtx 480 ve 470 i ilk çıktığı gibi alanların parasına yazık oldu bana kalırsa 800liralara Gtx 480dende 5970dende iyi kartlar bulunabilecek önümüzdeki haftalarda yada aylarda..
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unixslax 9 yıl
GTX 460 X 2 SLIDEN DAHA IYI PERFORMANS VERİR BENCE SLI E BAZI OYUNLAR I DESTEKLEMYIYOR AMA CİFT GPU LU KARTLARDA BU SORUN ORTADAN kalkıyor muş gtx 460 x2 = gtx 480

4870 x 2 yi de gtx 295 2.sıraya itmişti zamanında bence gtx 460 x2 yide 6870x2 çikarsa ...
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gunescan 9 yıl
çok hoşuma gitti pcb tasarımı :)
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Dovahkiin 9 yıl
Tek pcb olması scaling'i etkiliyor mu? 460 zaten yeterince iyi kullanıyor ikinciyi de ama merak ettim doğrusu.
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Tolgá 9 yıl
yanlız asusda GTX480 X2 denedi ondada soğutucusuzdu kart..burdada öyle
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MxFxOx 9 yıl
slı modda gtx460 500 watt'a yakın güç çekiyordu.çift gpu'lu gtx460x2 tahminim 400 watt olabilir.
6870 ve 6850 cross durumları ortada hem performans hemde güç tüketiminde çok iyi nvidia'nın tek kartta tüketiği güçü amd çift kartla tüketiyor.
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selahattın ısık 9 yıl
performans liderliğini Radeon HD 5970'ten almak için gerekli gücü sağlayabiliyor.
pek sanmıyorum.
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V4LKyR 9 yıl
İyi bir soğutucuyla, alınılası bir kart.
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Elektroterm 9 yıl

V4LKyR

İyi bir soğutucuyla, alınılası bir kart.


Evet yoksa bilgisayarın yanında sürekli bir kova suyu hazır tutmak, yada itfaiyeden bir tanıdık ile arayı sıkı tutmak gerekir.
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setek01 9 yıl
İki adet gtx460 fiyatından biraz daha ucuz olursa tadından yenmez.
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