Zotac, GeForce GTX 460 X2 modelini gün ışığına çıkardı

Aralık ayında Radeon HD 6990 modelini duyurmaya hazırlanan AMD'ye karşı, Nvidia'nın sessizliği devam ediyor. GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan Nvidia, Fermi X2 konusunda ser verip sır vermezken, Galaxy'den sonra Zotac da kendi tasarladığı X2 modelini gösterdi. Computex 2010 fuarında GeForce GTX 470 X2 konseptini tanıtan Galaxy'den aylar sonra bu defa da Zotac, farklı bir model ile, GeForce GTX 460'ın X2 versiyonuyla karşımıza çıkıyor. GeForce GTX 460'daki GF104 GPU'sunun çiftini aynı baskılı devre üzerinde bir araya getiren Zotac, GPU'ların haberleşmesi içinse, yine bir Nvidia çözümü olan NF200 köprü yongasını kullanıyor.
NF200 yongası ile dahili SLI formunda çalışan grafik yongalarının her biri 1GB GDDR5 bellek geliyor ve kart toplamda 2GB GDDR5 bellek sunuyor. 3+1+1 fazlı güç tasarıına sahip Zotac GeForce GTX 460 X2, ihtiyaç duyduğu gücü, iki adet 8pin güç konnektörü üzerinde alıyor. Üzerinde yer alan SLI köprüsü sayesinde dörtlü GPU'lu kuruluma olanak tanıyan ekran kartının pazara girmesi muhtemel sürümü için henüz soğutucu çalışmaları tamamlanmış değil. Nvidia ve Zotac cephesinden gelen bilgilere göre, GeForce GTX 460'ın X2 konfigürasonu, performans liderliğini Radeon HD 5970'ten almak için gerekli gücü sağlayabiliyor.
2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x2 paralel işlem birimine sahip Zotac GeForce GTX 460 X2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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+1 ağzımdakini söyledin :)
Gtx 460 ve 6xx serisi ile 5830 bi nebze 5770 5850 alınabilirliği kayboldu..
gtx 460x2 ve 68xx x2 gibi kartlarda 5970 5870 gtx 480 gibi kartların alınabilirliğini kaybettirecek..
Gtx 480 ve 470 i ilk çıktığı gibi alanların parasına yazık oldu bana kalırsa 800liralara Gtx 480dende 5970dende iyi kartlar bulunabilecek önümüzdeki haftalarda yada aylarda..
4870 x 2 yi de gtx 295 2.sıraya itmişti zamanında bence gtx 460 x2 yide 6870x2 çikarsa ...
6870 ve 6850 cross durumları ortada hem performans hemde güç tüketiminde çok iyi nvidia'nın tek kartta tüketiği güçü amd çift kartla tüketiyor.
pek sanmıyorum.
Evet yoksa bilgisayarın yanında sürekli bir kova suyu hazır tutmak, yada itfaiyeden bir tanıdık ile arayı sıkı tutmak gerekir.