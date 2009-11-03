ZOTAC Mini PC MAG test masasında

Geçtiğimiz sene anakart pazarına giriş yapan ve ITX anakartlarla ilgi çekmeyi başaran ZOTAC, MAG ile Nettop pazarına da giriyor.
santanio viewsonic.com/... youtube.com/... daha hafif, daha küçük daha hoş, hele videonun sonundaki istenirse takılabilir dvd sürücü çok tatlı... Türkiyeye gelirmi bilinmez :( ama zotac gelicektir...
Dediğin gibi extra güç adaptörü gerekiyor.. (keşke usbden çektiği güç yetse..) belkide cihazı besleyen adaptör çift çıkışlıdır? ki öyle olmasını ümit ediyorum.
ayrıca hdmi çıkış çokta şart değil dvi olduğu için dönüştürücülü kablo ile aynı işi yapabiliriz şuan bilgisayarıma tv bağlı dvi-hdmi kullanıyorum.
youtube.com/...
daha hafif, daha küçük daha hoş, hele videonun sonundaki istenirse takılabilir dvd sürücü çok tatlı...
Türkiyeye gelirmi bilinmez :( ama zotac gelicektir...
Dvd takılan versiyonda hdmi yok sanırım, birde takılan dvd sürücü için ayrıca güç ve usb bağlantısı yapılması gerekiyor.
Ancak o şekilde birleştirilmesi ve tasarım olarak güzel düşünülmüş.
islemcinin ht desteginden dolayi 2cekirdekli olmasina ragmen gorev yoneticisinde 4 cekirdek gibi gorunmekte ;)
Sanırım popcorn gibi NMT'lere de güzel bir alternatif olur.
Bu arada, videoda da işlemcinin çift çekirdekli olduğu belirtiliyor, 4 değil.