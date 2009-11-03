ZOTAC Mini PC MAG test masasında

Geçtiğimiz sene anakart pazarına giriş yapan ve ITX anakartlarla ilgi çekmeyi başaran ZOTAC, MAG ile Nettop pazarına da giriyor.

Geçtiğimiz sene anakart pazarına giriş yapan ve ITX anakartlarla ilgi çekmeyi başaran ZOTAC, MAG ile Nettop pazarına da giriyor.