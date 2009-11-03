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ZOTAC Mini PC MAG test masasında

9 yıl
60,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geçtiğimiz sene anakart pazarına giriş yapan ve ITX anakartlarla ilgi çekmeyi başaran ZOTAC, MAG ile Nettop pazarına da giriyor.

Geçtiğimiz sene anakart pazarına giriş yapan ve ITX anakartlarla ilgi çekmeyi başaran ZOTAC, MAG ile Nettop pazarına da giriyor.


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Aqualander 8 yıl
Amazon.com'daki fiyatı 265 USD görünüyor. Satın alan müşteri yorumlarında 1080p Full HD videoları rahatça oynatabildiği belirtilmiş. Türkiye'deki fiyatının en fazla 430-450 TL civarında olması gerekir olmazsa yurtdışından getirteceğiz artık.
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K0rkunc 8 yıl
400-450 liraysa gayet uygun nette gezinme download msn falan rahatca ister bu alet sessizliği beni cezbetti
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Pulstar 9 yıl
Tam bir LCD TV partneri gibi görünüyor. Media Center cihazlara iyi bir alternatif olarak görünüyor. Ancak fiyatı 500 $ üstü bi seviyedeyse olmaz. Çünkü optik sürücü yok. Şu haliyle onların eşdeğeri olmuş.
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UzmaN345 9 yıl
DVD rom okuyucu sarttı bence nerden film seyretcez ama download güzel bu pc sade multi media pc olarak kullanıcan ama cd rom yok D biraz komik olmus
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santanio 9 yıl
videoda vt130 ve vt132 olarak iki model var. vt130 da hdmi yok onun içi açılmamış vt132 ise içini gösterdiği model. DVD yi gösterirken görsel olması açısından içi kapalı olanı göstermek daha doğru olurdu.
Dediğin gibi extra güç adaptörü gerekiyor.. (keşke usbden çektiği güç yetse..) belkide cihazı besleyen adaptör çift çıkışlıdır? ki öyle olmasını ümit ediyorum.
ayrıca hdmi çıkış çokta şart değil dvi olduğu için dönüştürücülü kablo ile aynı işi yapabiliriz şuan bilgisayarıma tv bağlı dvi-hdmi kullanıyorum.
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santanio 9 yıl
viewsonic.com/...
youtube.com/...
daha hafif, daha küçük daha hoş, hele videonun sonundaki istenirse takılabilir dvd sürücü çok tatlı...
Türkiyeye gelirmi bilinmez :( ama zotac gelicektir...
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m_runo 9 yıl

santanio

viewsonic.com/...

youtube.com/...

daha hafif, daha küçük daha hoş, hele videonun sonundaki istenirse takılabilir dvd sürücü çok tatlı...

Türkiyeye gelirmi bilinmez :( ama zotac gelicektir...




Dvd takılan versiyonda hdmi yok sanırım, birde takılan dvd sürücü için ayrıca güç ve usb bağlantısı yapılması gerekiyor.
Ancak o şekilde birleştirilmesi ve tasarım olarak güzel düşünülmüş.
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yekoo 9 yıl
800tl gibi gelirse gidip pc toplarız o fiyata hem oyunlarda bile sorun yaşamayız.
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boyscouty 9 yıl
Asus eee box serisine göre oldukça başarılı olmuş fakat 208 deki gibi yanında klavye mause ve kumanda gibi sarf malzemeler verilmesi gerektiği kanısındayım.
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SSH 9 yıl
İnceleme için teşekkürler.
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boyscouty 9 yıl
Asus eee box serisine göre oldukça başarılı olmuş fakat 208 deki gibi yanında klavye mause ve kumanda gibi sarf malzemeler verilmesi gerektiği kanısındayım.
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hey 9 yıl
bios ta tek bir seceneginiz var overclock icin o da bsel mod, bsel mod u 667 ye alarak islemciyi 2ghz ye overclock edebiliyorsunuz fakat kararlilik saglayabilmek icin fanini yuksek devirde calistirmaniz gerekiyor ki kullanim alani itibariyle bunu uygun gormedik; ayrica onboard ekran kartina da overclock uygulanabilmekte fakat +100mhz gpu hizindaki artis nerdeyse 1fps bile kazandiramamakta oyunlarda.
islemcinin ht desteginden dolayi 2cekirdekli olmasina ragmen gorev yoneticisinde 4 cekirdek gibi gorunmekte ;)
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android35 9 yıl
DXVA yöntemi ile kodlanmamış .mkv uzantılı videolarda işlemci gücü yeterli olabilirmi?.
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AmonR 9 yıl
Hoş bir cihaz.
Sanırım popcorn gibi NMT'lere de güzel bir alternatif olur.
Bu arada, videoda da işlemcinin çift çekirdekli olduğu belirtiliyor, 4 değil.
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