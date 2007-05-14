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Zotac'dan yeni bir GeForce 8500GT modeli

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan yeni bir GeForce 8500GT modeli
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Sapphire'in de sahibi olan PC Partner firmasının Nvidia odaklı çalışan markası olan Zotac, Nvidia'nın şu an için DirectX 10 destekli en uygun modeli olan GeForce 8500GT temelli yeni ekran kartını duyurdu. Bilindiği gibi GeForce 8500GT'ler Nvidia'nın referans tasarımına göre 256MB DDR2 bellekler ile geliyorlar. Tabii XFX ve Palit gibi firmaların GDDR3 ile donatılmış özel modelleri de yok değil. Zotac'ın yeni modelinin en önemli farklılığı ise sahip olduğu Turbo Cache teknolojisi ile ekran kartının belleğinin 512MB'a çıkartılabiliyor olması.
Zotac'dan yeni bir GeForce 8500GT modeli
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Zotac'ın yeni GeForce 8500GT modelinin grafik işlemci hızı 450MHz, bellekleri ise 800MHz'de çalışmakta. 256MB dahili DDR2 hafızaya sahip olan Zotac'ın GeForce 8500GT modeli için TC teknolojisi vasıtasıyla arzu edildiğinde sistem belleğinden de 256MB atanıp kartın kullanımına sunulabiliyor. Pasif soğutmaya sahip olan modelin bir adet DVI ve VGA çıkışı ile birlikte 1 tane de HDTV çıkışı bulunuyor. Tabii GeForce 8500GT'ninn 80nm üretim teknolojisine sahip G86 gpu'suna sahip olduğunu ve 128-bit bellek veri yolu ile geldiğini de hatırlatalım. Zotac GeForce 8500GT'nin fiyatının yaklaşık 100$ olması bekleniyor.
Zotac'dan yeni bir GeForce 8500GT modeli
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Zotac'dan yeni bir GeForce 8500GT modeli
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AAAragorn 12 yıl
ddr3 lu 8500 gt ler varken bu alınmaz....
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DigitalWorld 12 yıl
@arakabdullah

Fiyatı 50$ olur ise niye olmasın.


Bir de şu "turbo cache" i sanki çooook büyük bir teknoloji imişi gibi gösteriyorlar ya sinir oluyorum.

Bir de şu var daha önce söz etmiştim. Haftasonu ikinci el bir kart aldık. Ama kardeşim o ne yaa, bilgisayarcılar hala aynı. Biz AGP kart arıyoruz diyorlar ilk soru 128MB mı 256 mı 512 mi olsun oluyor. Ben de MB ı öenmli değil ya da MB ı önemli değil işlemcisi 9550 olsun diyordum.

Bana hepsi FX5500 var dedi. Ben de tamam kalsın diyip çıktım.

Neyse bu da bir hayıra vesile imiş 65YTL ye ikinci el süper bir kart ayarladık.
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