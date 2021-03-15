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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT

    ZTE geçtiğimiz yıl uygun fiyat ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken Watch Live isimli bir akıllı saat piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Watch GT modelini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.
    15 Mart 2021, 20:00 (5 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT
    Tam Boyutta Gör

    ZTE yakında yeni bir akıllı saat çıkaracak gibi görünüyor. Çinli şirket sosyal medya hesabı aracılığıyla bir fotoğraf yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Katılımcılara verilecek ödüller arasında henüz tanıtımı yapılmayan bu akıllı saat de var.

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    Yeni model ZTE Watch GT ismiyle pazara giriş yapacak. Maalesef şu an için akıllı saatin teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok. Büyük olasılıkla geçen yıl piyasaya sürülen ZTE Watch Live modelinin gelişmiş versiyonu olacak.

    ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT

    ZTE S30 ile birlikte tanıtılabilir

    1.3 inç kare ekran, üç haftaya kadar pil ömrü, 7/24 kalp atış hızı izleme, 12 spor modu ve su geçirmezlik (IP68) gibi özellikler sunan ZTE Watch Live'ın 35 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu hatırlatalım.

    Şirket henüz ZTE Watch GT'nin lansman tarihini açıklamadı. Ancak ZTE S30 ile birlikte duyurulabileceği söyleniyor. Çinli markanın yeni akıllı saati ve S serisi akıllı telefonuyla Mart ayı sona ermeden tanışabiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/15/zte-watch-gt-is-coming-and-it-should-launch-alongside-the-zte-s30
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    bulutfatih 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artik birbirlerinden isim caliyorlar :D
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