ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT

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ZTE yakında yeni bir akıllı saat çıkaracak gibi görünüyor. Çinli şirket sosyal medya hesabı aracılığıyla bir fotoğraf yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Katılımcılara verilecek ödüller arasında henüz tanıtımı yapılmayan bu akıllı saat de var.

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Yeni model ZTE Watch GT ismiyle pazara giriş yapacak. Maalesef şu an için akıllı saatin teknik özellikleri konusunda herhangi bir detay yok. Büyük olasılıkla geçen yıl piyasaya sürülen ZTE Watch Live modelinin gelişmiş versiyonu olacak.

ZTE S30 ile birlikte tanıtılabilir

1.3 inç kare ekran, üç haftaya kadar pil ömrü, 7/24 kalp atış hızı izleme, 12 spor modu ve su geçirmezlik (IP68) gibi özellikler sunan ZTE Watch Live'ın 35 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu hatırlatalım.

Şirket henüz ZTE Watch GT'nin lansman tarihini açıklamadı. Ancak ZTE S30 ile birlikte duyurulabileceği söyleniyor. Çinli markanın yeni akıllı saati ve S serisi akıllı telefonuyla Mart ayı sona ermeden tanışabiliriz.

https://www.gizmochina.com/2021/03/15/zte-watch-gt-is-coming-and-it-should-launch-alongside-the-zte-s30

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