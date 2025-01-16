Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zübük filmi yeniden hayat buluyor, başrol Kemal Sunal’ın oğlunda

    Türk siyasetini inceden inceye eleştirdiği için yıllardır tartışma konusu olan Zübük filmi yeniden çekiliyor. Ezel Akay başrolde Ali Sunal’ın oynayacağını duyurdu.  
    Zübük Tam Boyutta Gör
    Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden birisi olan Zübük, Kemal Sunal filmleri arasında belki de en fazla tartışma konusu olan yapım. Aziz Nesin'in 1961'de kaleme aldığı "Zübük - Kağnı Gölgesindeki İt" adlı romanından 1980 yılında sinemaya uyarlanan Zübük filminin yönetmeni Kartal Tibet.

    Zübük ne zaman çekilecek?

    Milletvekili İbrahim Zübükzade'nin (Kemal Sunal) hikayesini anlatan Zübük filmi, siyaset dünyasını ve medya ilişkilerini hicvederken, aynı zamanda aile bağlarını da ön plana çıkarır. Aziz Nesin’in romanına ilham kaynağı olan siyasetçinin ise 1950’li yıllarda Sivas’ta siyaset yaptığı zaman zaman gündeme gelmişti. 

    Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Zübük filmini son dönemde izleyebilmek mümkün değil. RTÜK tarafından filmin yasaklandığı iddia edilse de telif hakkı elinde olan Erler Film’in herhangi bir TV kanalı ile anlaşmadığı ve YouTube üzerinde de yayınlamadığı biliniyor. Ayrıca filmin orijinalleri olmadığı için restorasyon yapılamadığı da gelen bilgiler arasında. 

    Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın Ali Sunal’ın hazırladığı Ali ile Aramızda programında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Ezel Akay, Zübük filminin yeniden çekilmesi için Ali Sunal ile çalışma yaptıklarını duyurdu. Filmde İbrahim Zübükzade karakterini Ali Sunal canlandıracak. Yıllar önce yine Ali Sunal’a Zübük karakteri için teklif gittiği ancak ünlü oyuncunun bunu kabul etmediği bildirilmişti. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Doğukan Kaya SLNAU +79 MilesTeg +60 tedirginyaya +48 osos11 +37 Xloud +35 killnOd +34 E_Y_B_H_P_T +33 zero fear +30 justmark +29 TncyKrmn +29 Lexco +27 cumur +27 Rockies +24 kyazmaci468 +24 emrekaradag +24 Yokizm. +23 thoonchai +23 ahmetkaraci +20 mtanhu +20 CoreXXX +19 12 Angry Men +18 lextor +18 sayz +18 silistreli +18 DreamSs +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    204 Kişi Okuyor (6 Üye, 198 Misafir) 17 Masaüstü 187 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3676 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Zübük, Kemal Sunal ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı353b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    barfiks çekemiyorum rehberinde ekli miyim nasıl anlarım gta vice city kaç gb iphone son aramalar kendiliğinden siliniyor pompacı yanlış yakıt konulursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple 2022 iPhone SE
    Apple 2022 iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum