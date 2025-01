Zübük filmi yeniden hayat buluyor, başrol Kemal Sunal’ın oğlunda

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden birisi olan Zübük, Kemal Sunal filmleri arasında belki de en fazla tartışma konusu olan yapım. Aziz Nesin'in 1961'de kaleme aldığı "Zübük - Kağnı Gölgesindeki İt" adlı romanından 1980 yılında sinemaya uyarlanan Zübük filminin yönetmeni Kartal Tibet.

Zübük ne zaman çekilecek?

Milletvekili İbrahim Zübükzade'nin (Kemal Sunal) hikayesini anlatan Zübük filmi, siyaset dünyasını ve medya ilişkilerini hicvederken, aynı zamanda aile bağlarını da ön plana çıkarır. Aziz Nesin’in romanına ilham kaynağı olan siyasetçinin ise 1950’li yıllarda Sivas’ta siyaset yaptığı zaman zaman gündeme gelmişti.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yayınlanan Zübük filmini son dönemde izleyebilmek mümkün değil. RTÜK tarafından filmin yasaklandığı iddia edilse de telif hakkı elinde olan Erler Film’in herhangi bir TV kanalı ile anlaşmadığı ve YouTube üzerinde de yayınlamadığı biliniyor. Ayrıca filmin orijinalleri olmadığı için restorasyon yapılamadığı da gelen bilgiler arasında.

Ünlü yönetmen Ezel Akay’ın Ali Sunal’ın hazırladığı Ali ile Aramızda programında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Ezel Akay, Zübük filminin yeniden çekilmesi için Ali Sunal ile çalışma yaptıklarını duyurdu. Filmde İbrahim Zübükzade karakterini Ali Sunal canlandıracak. Yıllar önce yine Ali Sunal’a Zübük karakteri için teklif gittiği ancak ünlü oyuncunun bunu kabul etmediği bildirilmişti.

