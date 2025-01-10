Yusuf Dikeç’li The Day of The Jackal tanıtımı büyük ilgi gördü

The Day of The Jackal dizisinde Yusuf Dikeç oynadı mı?
Frederick Forsyth'in ünlü romanından uyarlanan ve iz bırakmış bir suikastçının hikayesinin anlatıldığı The Day of The Jackal dizisinin ilk sezonunda Yusuf Dikeç’in herhangi bir rolü yok. Şimdilik sadece tanıtım videosunda rol almış görünüyor.
Videoda turnuvaya katılan Yusuf Dikeç’in, aslında kendisini ustaca gizlemiş The Jackal olduğunu görüyoruz. Eddie Radmayne’in canlandırdığı karakter, aynaya doğru atış hareketi yaptıktan sonra makyajını temizliyor ve asıl yüzü ortaya çıkıyor.
Yusuf Dikeç tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve basında yer aldı. İlk sezonu oldukça beğenilen The Day of The Jackal dizisi sadece İngiltere’de Sky, ABD’de ise Peacock platformları tarafından yayınlanıyor.
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