Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yusuf Dikeç’li The Day of The Jackal tanıtımı büyük ilgi gördü

    Geçtiğimiz yıl sonlarına doğru televizyon ekranlarında yayınlanan Eddie Radmayne’in başrolünde olduğu The Day of The Jackal dizisinden Yusuf Dikeç’li tanıtım geldi.
    Yusuf Dikeç’li The Day of The Jackal tanıtımı Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü oyuncu Eddie Radmayne’in başrolünde olduğu ve geçen yıl sonlarında Sky platformunda ilk sezonu yayınlanan The Day of The Jackal dizinin tanıtımına Yusuf Dikeç damga vurdu. Milli atıcının rol aldığı tanıtım kısa sürede viral oldu. 

    The Day of The Jackal dizisinde Yusuf Dikeç oynadı mı?

    Frederick Forsyth'in ünlü romanından uyarlanan ve iz bırakmış bir suikastçının hikayesinin anlatıldığı The Day of The Jackal dizisinin ilk sezonunda Yusuf Dikeç’in herhangi bir rolü yok. Şimdilik sadece tanıtım videosunda rol almış görünüyor. 

    Videoda turnuvaya katılan Yusuf Dikeç’in, aslında kendisini ustaca gizlemiş The Jackal olduğunu görüyoruz. Eddie Radmayne’in canlandırdığı karakter, aynaya doğru atış hareketi yaptıktan sonra makyajını temizliyor ve asıl yüzü ortaya çıkıyor. 

    Yusuf Dikeç tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve basında yer aldı. İlk sezonu oldukça beğenilen The Day of The Jackal dizisi sadece İngiltere’de Sky, ABD’de ise Peacock platformları tarafından yayınlanıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    likörlü çikolata alkol oranı evde lehim nasıl yapılır erkekler bacak kıllarını almalı mı bedelli askerlik kilo sınırı linea lastik basınç sıfırlama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız