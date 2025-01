Yusuf Dikeç’li The Day of The Jackal tanıtımı büyük ilgi gördü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü oyuncu Eddie Radmayne’in başrolünde olduğu ve geçen yıl sonlarında Sky platformunda ilk sezonu yayınlanan The Day of The Jackal dizinin tanıtımına Yusuf Dikeç damga vurdu. Milli atıcının rol aldığı tanıtım kısa sürede viral oldu.

The Day of The Jackal dizisinde Yusuf Dikeç oynadı mı?

Frederick Forsyth'in ünlü romanından uyarlanan ve iz bırakmış bir suikastçının hikayesinin anlatıldığı The Day of The Jackal dizisinin ilk sezonunda Yusuf Dikeç’in herhangi bir rolü yok. Şimdilik sadece tanıtım videosunda rol almış görünüyor.

Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı 5 ay önce eklendi

Videoda turnuvaya katılan Yusuf Dikeç’in, aslında kendisini ustaca gizlemiş The Jackal olduğunu görüyoruz. Eddie Radmayne’in canlandırdığı karakter, aynaya doğru atış hareketi yaptıktan sonra makyajını temizliyor ve asıl yüzü ortaya çıkıyor.

Yusuf Dikeç tarafından paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve basında yer aldı. İlk sezonu oldukça beğenilen The Day of The Jackal dizisi sadece İngiltere’de Sky, ABD’de ise Peacock platformları tarafından yayınlanıyor.

