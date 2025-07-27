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    Anlık Bildirim

    Peacemaker'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

    İlk sezonuyla beğeni kazanan DC dizisi Peacemaker 2. sezonuyla geri dönüyor. Superman filminden de bazı karakterler barındıracak olan 2. sezon, 21 Ağustos'ta başlayacak. 

    Peacemaker 2. sezon Tam Boyutta Gör
    2022 yılında ekrana gelen ve genel olarak olumlu yorumlar alan Peacemaker dizisi, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 21 Ağustos'ta başlaycak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO Max, bugün yeni bir fragman daha yayınladı.

    Peacemaker, yeni kurulan DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olduğu için yeni sezon Superman ile bağlantılı olacak. Dizinin hikâyesi yeni Superman filminde yaşanan olayların bir ay sonrasında geçecek. Dizide, ilk olarak Superman filminde gördüğümüz Hawkgirl ve Guy Gardner (Green Lantern) gibi karakterler de yer alacak.

    Peacemaker 2. Sezon, 21 Ağustos'ta Başlayacak

    James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) yaratıcısı olduğu Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

    Peacemaker'a hayat veren John Cena'nın yanı sıra Jennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee ve Robert Patrick de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    mert1907 1 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 3 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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