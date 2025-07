Peacemaker'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2022 yılında ekrana gelen ve genel olarak olumlu yorumlar alan Peacemaker dizisi, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 21 Ağustos'ta başlaycak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO Max, bugün yeni bir fragman daha yayınladı.

Peacemaker, yeni kurulan DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olduğu için yeni sezon Superman ile bağlantılı olacak. Dizinin hikâyesi yeni Superman filminde yaşanan olayların bir ay sonrasında geçecek. Dizide, ilk olarak Superman filminde gördüğümüz Hawkgirl ve Guy Gardner (Green Lantern) gibi karakterler de yer alacak.

Ağustos ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

Peacemaker 2. Sezon, 21 Ağustos'ta Başlayacak

James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) yaratıcısı olduğu Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

Peacemaker'a hayat veren John Cena'nın yanı sıra Jennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee ve Robert Patrick de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: