Peacemaker'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Peacemaker, yeni kurulan DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olduğu için yeni sezon Superman ile bağlantılı olacak. Dizinin hikâyesi yeni Superman filminde yaşanan olayların bir ay sonrasında geçecek. Dizide, ilk olarak Superman filminde gördüğümüz Hawkgirl ve Guy Gardner (Green Lantern) gibi karakterler de yer alacak.
Peacemaker 2. Sezon, 21 Ağustos'ta Başlayacak
James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) yaratıcısı olduğu Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.
Peacemaker'a hayat veren John Cena'nın yanı sıra Jennifer Holland, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Steve Agee ve Robert Patrick de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya