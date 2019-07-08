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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

0.5ms tepki süresi sunan AOC Agon oyuncu monitörleri satışa çıkıyor

Oyuncu monitörlerinde mümkün olan en iyi tepki süresini ve tazeleme hızını arayanlar için AOC markasının Agon AG271FZ2 ve Agon AG251FZ2 modelleri satışa sunuluyor.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
589
4
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu monitörleri sınıfında kâr marjının iştah kabartacak kadar yüksek olması üreticilerin de farklı özelliklerle tüketici ilgisi çekmeye çalışmasını sağlıyor. AOC optimize 0.5ms tepki süresine inebilen yeni oyuncu monitörlerini duyurdu.

AOC Agon AG271FZ2 özellikleri ve fiyatı

AOC Agon monitörler hareketli görüntü tepki süresi olarak 0.5ms seviyesine kadar iyileştirilebiliyor. Ayrıca AMD FreeSync sayesinde HDMI üzerinden 48Hz-240Hz arasında dinamik tazeleme hızı sunabiliyor.

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AOC ayrıca monitörlerini karanlık bölgelerin kontrast oranını arttıran Shadow Control, gecikmeleri azaltan Low Input Lag ve gözleri mavi ışıktan koruyan Lowblue Light Mode özellikleri ile de donatmış. Bağlantı tarafında ise USB 3.0 hub, HDMI 2.0, DP 1.2, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikler mevcut. Ayrıca iki adet 3W hoparlör de sunuluyor.

Yeni modellerden Agon AG251FZ2 24.5 inçlik TN panele sahip ve Full HD çözünürlük sunuyor. Fiyatı 330$ olarak belirlenmiş. Agon AG271FZ2 ise 27 inçlik Full HD TN panele sahip ve 380$ fiyat etiketi ile satılıyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14610/aocs-agon-monitors-with-05-ms-response-time-240-hz-refresh-available Yorum Yaz
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