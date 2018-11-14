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1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi

Çıktığı ilk günden bu yana ülkemizde engelli olan Cloudflare 1.1.1.1 DNS hizmeti mobil platformlara da geldi. Mobil uygulamalar otomatik olarak trafiğinizi sunucuya yönlendiriyor.
6 ay
10,1b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cloudflare tarafından 1 Nisan'da kullanıma sunulan ücretsiz ve gizlilik odaklı 1.1.1.1 DNS hizmeti mobil uygulamaları ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Uygulamalar bir süredir beta sürecinde bulunuyordu.

Mobil DNS hizmeti

İnternet kullanıcıları kısıtlama ve engellemelere takılmadan özgür bir web deneyimi yaşamak için İnternet Servis Sağlayıcılarının DNS sunucuları yerine özel DNS hizmetlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Genelde birçok kişi Google Public DNS ve OpenDNS gibi popüler hizmetleri kullansa da 1.1.1.1 DNS hizmeti en hızlı olma sloganıyla aralarına katılmıştı.

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14 ms'lik küresel yanıt süresiyle şu anki en hızlı DNS hizmeti olduğu iddia edilen 1.1.1.1, hız konusunda 20.64 ms'lik OpenDNS ve 34.51 ms'lik Google'ı geride bırakıyor. Ayrıca 24 saat sonra tüm DNS sorgularını silmek üzere tasarlanan hizmetin verilerinizi saklaması gibi bir durum da söz konusu değil.

Mobil uygulamalar da aynı mantığı devam ettiriyor. Android ve iOS uygulamaları VPN desteği gibi özellikleri kullanarak mobil trafiğinizi 1.1.1.1 DNS üzerinde yönlendiriyor. Böylece gezinti hızınız artıyor. Elbette servis sağlayıcı sunucularının hepsinden daha iyi olacağı iddiasında değil ancak bu alanda en hızlısı.

Diğer taraftan internet sağlayıcınızın tarayıcı geçmişinizi takip etmenizi ve verileri satmasını da engelliyor. Firma bağımsız bir denetim kuruluşu ile anlaşarak yıllık değerlendirme raporları yayınlama sözünü de verdi. Son olarak hizmetin ilk günden beri ülkemizde yasaklı olduğunu hatırlatalım.

CloudFlare: App Store II Google Play

https://www.theverge.com/2018/11/12/18087014/cloudflare-dns-service-ios-android-app Yorum Yaz
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Xeqona 6 ay en beğenilen
Haberin sonunda zebani var
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Whippoorwill 6 ay
Clickbait. Son cümleyi okuyan çıksın.
Yanıtla +18
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TITAN 6 ay
yasaklar ülkesi türkiye, şaşırtmadı. sözde demokrasi şöleni veriyoruz, dünyaya demokrasi nasıl olur gösteriyoruz 15 temmuz falan hahaha
Yanıtla +15
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Vega 6 ay
Nasıl kullanılacağını da belirtin lütfen.Herkes teknoloji uzmanı değil.Mesela bunu mobilde nasıl kullanırım?
@ekrem71
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V4LKyR 6 ay
"Son olarak hizmetin ilk günden beri ülkemizde yasaklı olduğunu hatırlatalım."
Neden?
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CWaRRioR 6 ay V4LKyR
BTK başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan VPN ve DNS kullanımında verilerinin o kaynaklar üzerinden geçtiğinden güvenli olmadığını gerekçe göstermişti. Asıl mesele takip zorluğu olsa gerek. Birçok ücretli VPN servisine erişimleri de kapadılar zaten. Tabi ben verilerimi paylaşmak istedikten sonra kime ne aslında ama devlet öyle düşünmüyor, ben ne kadar istersem o kadar özgürsün diyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Şimdi yasaklı mi değil mi
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BlueDay_86 6 ay
Redtube’ciler bunu beğendi
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SKYFALL 6 ay
Yasakli olan seyi sanki yeni veya engeli kalkmis bir servis gibi anlatiyorsunuz ya lanet olsun diyorum.
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TITAN 6 ay
yasaklar ülkesi türkiye, şaşırtmadı. sözde demokrasi şöleni veriyoruz, dünyaya demokrasi nasıl olur gösteriyoruz 15 temmuz falan hahaha
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interwap 6 ay
Kullanmayın! Masaüstü ve Androidte bağlanıyorsunuz ancak çalışmıyor. Sanırım İSS ler farklı sunucuya yönlendirip sizi izliyor.
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fhrstw 6 ay
İstanbul superonline için en hızlısı cloudflaredi bir kaç ay önce şimdi test yapıp bakmak lazım. Birde routerdan dns ayarı yapmak daha mantıklı tek tek uğraşmaktansa.
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The Hollow 6 ay
Flood gibi olacak ama şu konuya bir açıklık getireyim. 1.1.1.1 adresi yasaklı falan değil. En azından TT için konuşuyorum. Yasaklı olan şey 1.1.1.1 adresiyle, Cloudflare'ın Türkiye'de ki veri merkezine erişmek. Bu zaten pek sorun değil. Çünkü, en yakın veya stabil veri merkezine atıyor sizi. İtalya, Hollanda gibi.
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Frobisher 6 ay The Hollow
bende de önceden italya gösteriyordu ancak şu 2 haftadır bu şekilde türkiye serverlarından iletişim sağlıyorum nasıl oldu hiç fikrim yok. Turknet kullanıyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-E3B006F18 6 ay
VPN candır
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