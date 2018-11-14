1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi

Cloudflare tarafından 1 Nisan'da kullanıma sunulan ücretsiz ve gizlilik odaklı 1.1.1.1 DNS hizmeti mobil uygulamaları ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Uygulamalar bir süredir beta sürecinde bulunuyordu.

Mobil DNS hizmeti

İnternet kullanıcıları kısıtlama ve engellemelere takılmadan özgür bir web deneyimi yaşamak için İnternet Servis Sağlayıcılarının DNS sunucuları yerine özel DNS hizmetlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Genelde birçok kişi Google Public DNS ve OpenDNS gibi popüler hizmetleri kullansa da 1.1.1.1 DNS hizmeti en hızlı olma sloganıyla aralarına katılmıştı.

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14 ms'lik küresel yanıt süresiyle şu anki en hızlı DNS hizmeti olduğu iddia edilen 1.1.1.1, hız konusunda 20.64 ms'lik OpenDNS ve 34.51 ms'lik Google'ı geride bırakıyor. Ayrıca 24 saat sonra tüm DNS sorgularını silmek üzere tasarlanan hizmetin verilerinizi saklaması gibi bir durum da söz konusu değil.

Mobil uygulamalar da aynı mantığı devam ettiriyor. Android ve iOS uygulamaları VPN desteği gibi özellikleri kullanarak mobil trafiğinizi 1.1.1.1 DNS üzerinde yönlendiriyor. Böylece gezinti hızınız artıyor. Elbette servis sağlayıcı sunucularının hepsinden daha iyi olacağı iddiasında değil ancak bu alanda en hızlısı.

Diğer taraftan internet sağlayıcınızın tarayıcı geçmişinizi takip etmenizi ve verileri satmasını da engelliyor. Firma bağımsız bir denetim kuruluşu ile anlaşarak yıllık değerlendirme raporları yayınlama sözünü de verdi. Son olarak hizmetin ilk günden beri ülkemizde yasaklı olduğunu hatırlatalım.