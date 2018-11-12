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Farklı battle royale oyunlarından Space Fuss büyük indirime girdi

İlginç karakter çizimleri ve oynanış mekaniğiyle trend oyunlar arasında yer alan Space Fuss, Android tarafında önemli bir indirim aldı. Oyun bir süreliğine 1.4TL olarak satılacak.
6 ay
3,1b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin yükselen yıldızı battle royale türüne ilginç bir örnek olarak gösterilen Space Fuss oyunu Android tarafında büyük bir indirime girdi. Beğenilen oyunu deneyimlemek için fırsatı kaçırmayın.

Space Fuss neler sunuyor?

Space Fuss oyunu rakiplerin aksine çevrim içi mücadele sunmayan bir yapım. Sadece aynı ekranda iki kişi olarak karşılıklı oynayabiliyorsunuz. Bunun haricinde daha çok kendi içerisinde kalmayı tercih etmiş diyebiliriz.

Arcade strateji olarak tanımlanan oyunda karton kutusunu kaybetmiş bir uzay karakterini canlandırıyorsunuz. Hemen arkanızda yay biçiminde hareket ederek atış yapan bir evcil hayvan konumlanıyor. Bu hayvan dilerseniz sahaya da çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Ravenhill: Hidden Mystery ile gizem bulma ve renk eşleme bir araya geliyor"

Alt kısımda ise sahaya sürebileceğiniz 4 farklı robot biriminiz var. Alışık olduğumuz üzere bu robotlar zayıftan güçlüye sıralanıyor ve her birinin harcadığı zaman puanı var. Karşı tarafta da aynı robotlar yer alıyor.

Robotları kullandıkça üst kısmında çıkan güçlendirme sayesinde belirli bir alan içerisinde tüm düşmanlara lazer ışını atabiliyorsunuz. Ayrıca yine alan içerisinde kendinizi veya robotunuzu iyileştiriyor, düşmana da roket atıyorsunuz.

Oyunda amaç karşı ekibi ilk olarak indirmek. Sanılanın aksine zafer kazanmak oldukça uzun sürüyor. Oyun bölümler halinde ilerliyor. Bazen karşı ekibi yok etmek gerekirken bazen de arkanızdan gelen yaratığa karşı robotları göndererek kaçmanız gerekiyor. Survival modunda ise sürekli üzerinize gelen robot ve insanları savuşturmanız gerek. Oyun yüzde 95 civarında bir indirimle 1.4TL fiyat etiketine sahip. Steam üzerinde ise 10TL.

Space Fuss: Google Play II Steam 

 

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FEARTR 6 ay en beğenilen
neresi battle royal anlamadım. Hayır aldığınız reklam parasını katlamak ıcın ve ilgi çekmesi için battle royal dediyseniz açık açık söyleyin de anlayalım.
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TheUnReaL 5 ay
Artık battle royal deyince kusasım geliyor yeter gına geldi. Biri de demiyor left 4 dead 2 yi mobile getirelim.
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BlueDay_86 6 ay
Hahaha sadece gülüyorum bir uzay karakteriyle karton kutu ne alaka
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FEARTR 6 ay en beğenilen
neresi battle royal anlamadım. Hayır aldığınız reklam parasını katlamak ıcın ve ilgi çekmesi için battle royal dediyseniz açık açık söyleyin de anlayalım.
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