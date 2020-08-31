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    1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı.

    Tiger Lake tanıtımına sayılı saatler kala Xe iGPU’su SiSoft Sandra’da gün yüzüne çıktı. Yonga bir hayli yüksek frekansta çalışıyor. Hafif ve performanslı dizüstüler yolda.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı.
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    Mavi ekip yarın düzenleyeceği tanıtım öncesinde son hazırlıklarını yapadursun. Tiger Lake’ten haberler gelmeye devam ediyor. Son test bir Xe GPU’suna ait.

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    1.65 GHz'de çalışan iGPU

    28 watt TDP ile gelecek Tiger Lake-U yongalarına eşlik edecek Xe mimarili İGPU bir hayli iddialı geliyor. SiSoft Sandra’ya düşen test sonucuna göre 1.65 GHz’de çalışan bir iGPU yolda.

    İlk başlarda 1.35 GHz’lik tepe frekansla yola çıkan yeni iGPU en son tepe model Tiger Lake işlemcisi içerisinde 1.55 GHz’de çalışırken gün yüzüne çıkmıştı. Xe dahili GPU’sunun tanıtıma yaklaştıkça daha rekanbetçi konuma gelmesi yüz güldürücü.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo"

    Diğer taraftan yonga 96 ünite içerisinde 768 shader içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Battlefield 5 test videosundaki etkileyici performansın ardından frekans artışı ince olmasının yanında etkileyici performans sunacak bir dizüstü arayanlar için güzel haber.



    https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-graphics-spotted-with-1-65-ghz-gpu-clock Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 1 sa.
    AMD kendi çıkardığı ve geliştirdiği APU yolunda ilk defa GPU kısmında yenilecek gibi duruyor. Özellikle DDR5 ram desteği açıklanırsa dahili GPU performansı coşacağı için AMD'nin yol haritasını değiştirip 2021 içindeki Ryzen 5000 mobil serisini DDR5 destekli ve dahili Navi çekirdekleri ile yapması gerekir. Yoksa 2022'ye kadar buna cevap veremez.
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    firat_kilic 1 sa. Bloodin
    amd intel, intel amd olmaya başladı... gıdım gıdım veriyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa.
    Bf5 high preset 1080p de 30 fps veriyormuş. Lowda 60 fps verir. Hiç fena değil
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