1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı.

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Mavi ekip yarın düzenleyeceği tanıtım öncesinde son hazırlıklarını yapadursun. Tiger Lake’ten haberler gelmeye devam ediyor. Son test bir Xe GPU’suna ait.

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1.65 GHz'de çalışan iGPU

28 watt TDP ile gelecek Tiger Lake-U yongalarına eşlik edecek Xe mimarili İGPU bir hayli iddialı geliyor. SiSoft Sandra’ya düşen test sonucuna göre 1.65 GHz’de çalışan bir iGPU yolda.

İlk başlarda 1.35 GHz’lik tepe frekansla yola çıkan yeni iGPU en son tepe model Tiger Lake işlemcisi içerisinde 1.55 GHz’de çalışırken gün yüzüne çıkmıştı. Xe dahili GPU’sunun tanıtıma yaklaştıkça daha rekanbetçi konuma gelmesi yüz güldürücü.

Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo"

Diğer taraftan yonga 96 ünite içerisinde 768 shader içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Battlefield 5 test videosundaki etkileyici performansın ardından frekans artışı ince olmasının yanında etkileyici performans sunacak bir dizüstü arayanlar için güzel haber.

https://videocardz.com/newz/intel-iris-xe-graphics-spotted-with-1-65-ghz-gpu-clock

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