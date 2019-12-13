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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1 milyon Galaxy Fold satıldı

    Samsung’un sorunlarla başlayan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold imajını düzeltmiş durumda. Telefon toplamda 1 milyon adet sattı ve 2 milyar dolar gelir getirdi.
    15 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1 milyon Galaxy Fold satıldı
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    Samsung’un geliştirdiği ilk katlanabilir akıllı telefon olan ve piyasaya çıkan ilk katlanabilir telefon olma ünvanına da sahip Galaxy Fold macerasına pek de iyi başlamamıştı. Soyulan ve iz bırakan ekran sonrasında toplatılan telefon tekrar satışa sunuldu. Yine de tüketici büyük ilgi gösteriyor.

    Galaxy Fold ne kadar sattı?

    İlk olması açısından tüketicilerin denemek için fırsat kolladığı Galaxy Fold konsepti gereği sınırlı üretime sahip ve diğer ana akım Samsung telefonları gibi on milyonlarca adet olarak piyasada yer almıyor. Ayrıca fiyatı da 2000$ seviyesinde.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Samsung Electronics başkanı Young Sohn yaptığı açıklamada bugüne kadar 1 milyon Galaxy Fold sattıklarını ve büyük bir üreticiye ait bu denli satış yapan ilk katlanabilir telefon olduğunu dile getirdi. Galaxy Fold satışları firmanın kasasına 2 milyar dolar gelir koydu.

    Elde edilen başarı Samsung’u cesaretlendirmiş durumda. Firma kısa süre önce 5G destekli Galaxy Fold modelini tanıtmıştı. Önümüzdeki dönemde dikey olarak katlanan yeni bir Galaxy Fold telefonun daha hazırlığı yapılıyor.

    Açıldığında 7.3 inçlik dinamik AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Fold modelinin dış ekranı da 4.6 inçlik Super AMOLED. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan modelde 12GB bellek ve 512GB depolama kapasitesi yer alıyor. Batarya ise 4380mAh kapasiteli.



    https://www.phonearena.com/news/galaxy-fold-sales-hit-1-million-units_id121074 Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 14 sa. en beğenilen smart1978
    Zaten haberde de Türkiye'yi ilgilendiriyor diye yazmıyor. Haber meraklısına

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    smart1978 12 sa.
    1 milyon satildigina dair bilgi yalan cikmis :) ...

    Sektordekilerin tahminlerine gore 2019 da 400-500 bin filan imis :)

    sammobile.com/...

    Belki de Cin e ozel Snapdragon 855 Plus li modeli ile 2020 de birseyler olabilir :) .
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    salem33 12 sa. smart1978
    E ikiye katlamış işte 😀
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    nick bırakmamışsınız lan 13 sa. yeni yorumcu
    duvara vura vura kafa gitmiş adamın :D
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    smart1978 14 sa.
    Turkiye'de onsiparis sayilmasa da onbilgilendirme vardi artik o da yok Turkiye'de . Cin de satilan modeli Snapdragon 855 Plus islemcili. Gerci Snapdragon 865 cikti ... Turkiye icin her turlu anlami kalmamis bu haber ...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 14 sa. smart1978
    Zaten haberde de Türkiye'yi ilgilendiriyor diye yazmıyor. Haber meraklısına

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