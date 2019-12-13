1 milyon Galaxy Fold satıldı

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Samsung’un geliştirdiği ilk katlanabilir akıllı telefon olan ve piyasaya çıkan ilk katlanabilir telefon olma ünvanına da sahip Galaxy Fold macerasına pek de iyi başlamamıştı. Soyulan ve iz bırakan ekran sonrasında toplatılan telefon tekrar satışa sunuldu. Yine de tüketici büyük ilgi gösteriyor.

Galaxy Fold ne kadar sattı?

İlk olması açısından tüketicilerin denemek için fırsat kolladığı Galaxy Fold konsepti gereği sınırlı üretime sahip ve diğer ana akım Samsung telefonları gibi on milyonlarca adet olarak piyasada yer almıyor. Ayrıca fiyatı da 2000$ seviyesinde.

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Samsung Electronics başkanı Young Sohn yaptığı açıklamada bugüne kadar 1 milyon Galaxy Fold sattıklarını ve büyük bir üreticiye ait bu denli satış yapan ilk katlanabilir telefon olduğunu dile getirdi. Galaxy Fold satışları firmanın kasasına 2 milyar dolar gelir koydu.

Elde edilen başarı Samsung’u cesaretlendirmiş durumda. Firma kısa süre önce 5G destekli Galaxy Fold modelini tanıtmıştı. Önümüzdeki dönemde dikey olarak katlanan yeni bir Galaxy Fold telefonun daha hazırlığı yapılıyor.

Açıldığında 7.3 inçlik dinamik AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Fold modelinin dış ekranı da 4.6 inçlik Super AMOLED. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan modelde 12GB bellek ve 512GB depolama kapasitesi yer alıyor. Batarya ise 4380mAh kapasiteli.

https://www.phonearena.com/news/galaxy-fold-sales-hit-1-million-units_id121074