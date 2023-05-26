Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak telefonlar açıklandı

Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak telefonlar
Sektöre yakın kaynaklara göre Xiaomi, Meizu, OPPO ve iQOO dahil olmak üzere Çin merkezli birçok üretici, Snapdragon 8+ Gen 2 üzerinde testlere başladı. Bu noktada amiral gemisi işlemciden destek alacak ilk akıllı telefonun 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak Vivo iQOO 11s olması bekleniyor. Raporda yer alan diğer telefonlar ise Xiaomi Redmi K60 Ultra ve Realme GT Neo 6.
Yaklaşmakta olan bu telefonların orta üst seviye rekabetine dahil olacağını belirtelim. Bu nedenle Snapdragon 8+ Gen 2, bir ara model konumunda olabilir. Nitekim Xiaomi 14 ve Galaxy S24 gibi ana akım telefonların hangi yonga setinden destek alacağı henüz bilinmiyor. Yani bu cihazlarda Snapdragon 8 Gen 3'e geçiş yapıldığını görebiliriz.
Snapdragon 8+ Gen 2 ile ilgili ayrıntılar ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak Snapdragon 8+ Gen 1 ile kaydedilen verimlilik ve performans artışını düşünürsek, kıyaslama sonuçlarında iki haneli rakamlar ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Snapdragon 8+ Gen 2'nin Qualcomm tarafından 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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