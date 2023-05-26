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    Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak telefonlar açıklandı

    Snapdragon 8+ Gen 2 platformudan güç alacak telefonlardan ilk bilgiler geldi. Peki amiral gemisi yonga seti, ilk olarak hangi telefonda kullanılacak? İşte detaylar
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    Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Qualcomm ve MediaTek arasında yaşanan rekabet hız kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda her iki üretici, odağını Dimensity 9300 ve Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setlerine çevirmiş durumda. Bugün paylaşılan yeni bir rapor, Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak bazı cihazlara açıklık getirdi. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

    Snapdragon 8+ Gen 2'den güç alacak telefonlar

    Sektöre yakın kaynaklara göre Xiaomi, Meizu, OPPO ve iQOO dahil olmak üzere Çin merkezli birçok üretici, Snapdragon 8+ Gen 2 üzerinde testlere başladı. Bu noktada amiral gemisi işlemciden destek alacak ilk akıllı telefonun 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak Vivo iQOO 11s olması bekleniyor. Raporda yer alan diğer telefonlar ise Xiaomi Redmi K60 Ultra ve Realme GT Neo 6.

    Yaklaşmakta olan bu telefonların orta üst seviye rekabetine dahil olacağını belirtelim. Bu nedenle Snapdragon 8+ Gen 2, bir ara model konumunda olabilir. Nitekim Xiaomi 14 ve Galaxy S24 gibi ana akım telefonların hangi yonga setinden destek alacağı henüz bilinmiyor. Yani bu cihazlarda Snapdragon 8 Gen 3'e geçiş yapıldığını görebiliriz.

    Snapdragon 8+ Gen 2 ile ilgili ayrıntılar ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak Snapdragon 8+ Gen 1 ile kaydedilen verimlilik ve performans artışını düşünürsek, kıyaslama sonuçlarında iki haneli rakamlar ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Snapdragon 8+ Gen 2'nin Qualcomm tarafından 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor. 

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