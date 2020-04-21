Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu

    Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 1 Milyon Yazılımcı projesinin detaylarını Bakan Berat Albayrak açıkladı. BTK Akademi bünyesinde yazılım eğitimi verilecek.
    Beğen
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,6b
    146
    33
    Diğer Yazılım
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen projenin başlatıldığını duyurdu. 

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 1 Milyon Yazılımcı projesinin detaylarını açıkladı. Bu projeyle birlikte gençler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki BTK Akademi eğitim portalı aracılığıyla kendini bu alanda geliştirecek. Bu sayede gençler, koronavirüs nedeniyle evlere kapandığı bu günlerde geleceğine yönelik altyapı hazırlayabilecek. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor

    https://www.btkakademi.gov.tr/portal

    Ayrıca Bkz. "Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti"

    BTK Akademi’de 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkacak. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayabilecekler. Online eğitim platformundaki Algoritma, Big Data, bilgisayar programlama dilleri, Block Chain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı, Web programlama alanlarında derslere şimdi ulaşılabiliyor.

    Online eğitimi bitirenler CV Bank'ta öne çıkacak

    Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri özgeçmişlerine işlenecek. Tüm bu özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık olan CV Bank havuzunda olacak. Yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kritere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veri tabanı yöneticisi, Web tasarım uzmanı, yardım masası uzamanı, yazılım geliştirme uzmanı gibi bir çok alanda iş bulabilecekler.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    18 sa.
    Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa. en beğenilen
    işin içinde damat varsa o iş zaten yürümez, adam gelir gelmez ekonomiyi komple batırdı
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    crazyfriend712 (Atakan Güneş) 1 sa.
    Şu an bile işsiz olan bir çok bilişimci arkadaş varken 1 milyon istihdam nasıl yaratılacak merak ediyorum doğrusu
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 sa. crazyfriend712
    Şu anda işsiz bilişimci varsa, o bilişimci değildir.
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    n.facialis 1 sa. yeni yorumcu
    Duzgun okuyun haberi

    1 milyon lisans ogrencisi yazilim muhendisi felan demiyor

    Kurs açılacak kendinizi geliştirin bi baltaya sap olun diyor gençlere
    Duzgun okuyun haberi 1 milyon lisans ogrencisi yazilim muhendisi felan demiyor Kurs açılacak kendinizi geliştirin bi baltaya sap olun diyor gen...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 sa. n.facialis
    Kurstan belge alanlar Tivitırda #atanamayanyazılımcılara10binkadro hashtag ile gezinirler
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    bende345 25 sn.
    Kırpık bıyık şartı var mıymış?

    Bunca yıldır dindar ve kindar nesil yetiştirme ve eğitimi imam hatiplere bağlama işinden bir fayda görmediler tabi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aeson01 (- -) 6 dk.
    1 milyon denmesinden biraz reklam kokan hareket gibi geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EddyCue (Eddy Cue) 7 dk.
    universitelere, liyakat ile akademisyen almayip da ne kadar yalaka adam varsa koy, secilmis rektorleri degil de en cok yalakalari ata. odtu, bogazici gibi okullar ile ugras, yaptiklarina, akademisyenlerine comak sok, sonra da gel bu kadar adam yetistircez de.

    yahu web sitesi'ne gerek var mi ki? bu ulkede universiteler yok mu? onlar zaten kalifiye insan yetistirir. ama guvenmiyorsun ki. cunku ne kadar dandik olduklarini biliyorsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mahoni_38 (mahmut gündoğdu) 7 dk.
    Guzel plan ucuk rakam. ceyregini tuttursak genclerimize fayda.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kmlkszhacker 11 dk.
    Siteye girene başarı plaketi versinler bence
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    selocanq (Selim Yılmaz) 15 dk.
    Şimdi büyük konuşmak gibi olmasın ama btk ya inancı olan kaç insan var burda. Yazılım sadece yaZılım bilmekle değil zeka ve yaratıcılık gerektiriyor ne yazıkki. Oda özgül eğitim koşullarında sonuç verecek gibi.



    Sonuçta yazilim da dünya lideri olup sizin yerinize namaz kılan robot yahut okunmuş princ makinesi yapılacaksa öncekiler gibi pekte faydalı olmayacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    treyturop 16 dk. yeni yorumcu
    bunların kacta kacı kesın işsiz kalacak once onu soylesınler yoksa işsiz sayısı 30 mılyonu gectı zaten yazılımcı degıl eınstein olsan ne yazar tukıyede para kazanamayıp muteahıtlere asgarı ucretle kolelık yaptıktan sonra
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cemsinan (sinan akçay) 24 dk.
    Çok geç kalınmış olsa da doğru bir uygulama. Ben başladım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    İl teber (Tolga ) 25 dk.
    Sokaktan geçen sıradan bir vatandaşın sadece bu eğitim programlarıyla ileri düzey yazılımcı yapacağız demiyoruz zaten !

    Başta Yazılım ve Bilgisayar mühendisliği olmak üzere çeşitli Elektrik Elektronik - Endüstri - Geomatik - Mekatronik - Uzay - Uçak vesaire bir sürü mühendislik lisans - yükseklisans mezunu insanlar için yazılım konusunda bir adımda daha uzmanlaşmak için güzel bir fırsat.

    Eğitim programları sadece online olsa bile dışarıda bir ton para...

    Devlet elini uzattı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gorkem2626 (Görkem Durul) 32 dk.
    Siteye bir girin Allah aşkına bu kadar kötü olamaz. Giriş yap diyorum 500 hatası veriyor. Tepki süreleri 30 saniyenin üzerinde millete eğitim verene kadar ilk önce kendileri yararlansın. Koca devlet kurumunun yaptırdığı site vasattan öte.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 nick bırakmamışsınız lan 2. kez +259 2 shaggyolmedi ilk kez +219 3 talhadogdu ilk kez +215
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Rachsuchtig +78 Cem300 +61 mert1907 +56 mu5tafa +44 mesuthaksoy +31 napolyon94 +28 1BilimAdamı +26 Kaan4892 +25 sonofmana +24 a_y_k_u_t +22
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    146 Kişi Okuyor (25 Üye, 121 Misafir) 62 Masaüstü 84 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1565 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    1 milyon yazılımcı, btk akademi ve
    4 etiket daha Yazılım programlama koronavirüs Türkiye Haberleri
    Facebook Sayfası255,1b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı280b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi 55 dk. 2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN 1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu Sonraki Avustralyalı araştırmacılar atık su tesisinden koronavirüs etkenini izole etti 3 sa. 3 yıllık AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi Zen+ ile güncellendi 3 sa. WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı 4 sa. Netflix Android uygulaması ekran kilidi özelliğine sahip oldu 4 sa. Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı 15 sa. Apple'ın iki farklı boyutta AirPower piyasaya sürebilir 15 sa. Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu 16 sa. Netflix'in yeni dönem dizisi Hollywood'dan fragman yayınlandı 16 sa. Tor projesi işten çıkarmalara başladı 17 sa. Koronavirüs salgınında 20 Nisan tablosu 17 sa. Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor 17 sa. Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi 18 sa. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi 18 sa. Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı 18 sa. Honor 10X Pro görseli sızdırıldı 19 sa. 2021 Audi RS3 Sportback test edilirken görüntülendi 19 sa. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo satışa çıkıyor 20 sa. Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir 20 sa. Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor 21 sa. Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
    DonanımHaber
    Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak
    DonanımHaber
    iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: App...
    DonanımHaber
    Grand Theft Auto 6 Geliştirme Sürecinin Henüz Başlarında
    Bölüm Sonu Canavarı
    World War Z Game of the Year Edition PS4, Xbox One, Switch ve ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim