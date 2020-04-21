1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen projenin başlatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 1 Milyon Yazılımcı projesinin detaylarını açıkladı. Bu projeyle birlikte gençler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki BTK Akademi eğitim portalı aracılığıyla kendini bu alanda geliştirecek. Bu sayede gençler, koronavirüs nedeniyle evlere kapandığı bu günlerde geleceğine yönelik altyapı hazırlayabilecek.

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https://www.btkakademi.gov.tr/portal

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BTK Akademi’de 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkacak. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayabilecekler. Online eğitim platformundaki Algoritma, Big Data, bilgisayar programlama dilleri, Block Chain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı, Web programlama alanlarında derslere şimdi ulaşılabiliyor.

Online eğitimi bitirenler CV Bank'ta öne çıkacak

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri özgeçmişlerine işlenecek. Tüm bu özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık olan CV Bank havuzunda olacak. Yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kritere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veri tabanı yöneticisi, Web tasarım uzmanı, yardım masası uzamanı, yazılım geliştirme uzmanı gibi bir çok alanda iş bulabilecekler.

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