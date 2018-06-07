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Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi: İstanbul için iş ilanı yayınlandı!

Yıl sonu itibariyle resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapacağı açıklanan Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi geldi. Şirketin kariyer sayfasında İstanbul'da servis yöneticisi pozisyonu için iş ilanı açıldı
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi: İstanbul için iş ilanı yayınlandı!
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Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın yıl sonunda resmi olarak Türkiye pazarına gireceğini açıklamıştı. Şirket, yapılan açıklama sonrasında Türkiye pazarına yönelik ilk somut adımı kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla attı. İşte Tesla’nın İstanbul'da servis yöneticisi pozisyonu için yayınladığı ilk iş ilanı:

Ülkemize gelmesi merakla beklenen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu konudaki ilk somut adımını bir iş ilanıyla attı. Şirket, kariyer sayfasında İstanbul’a yönelik yeni bir iş ilanı açarak “servis yöneticisi” pozisyonu için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu durum, Elon Musk’ın yaptığı açıklamadan sonra Tesla’nın ülkemize resmi olarak geleceğinin kanıtı olarak kayda geçti.

Tesla tarafından açılan ilanda Lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip olan kişilerin başvuru yapabileceği belirtildi. Alınacak servis yöneticisinin görevleri de “müşterilere mükemmel bir servis deneyimi sunmak, takım üyelerini geliştirmek, günlük operasyonları yönetmek, ve Tesla servisini Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirmek” olarak listelendi.

Tesla Türkiye pazarına Model 3 ile giriş yapabilir 

Tesla’nın halihazırda satılan elektrikli araçları arasında Model X, Model S ve Model 3 bulunuyor. Bu araçlar arasına ilerleyen zamanlarda Model Y ve Roadster da eklenecek. Ayrıca Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 5 yıl içerisinde bir hatcback model de üretebileceklerinin sinyalini verdi. Türkiye için açılan ilanda ise yalnızca Model 3’ten bahsedilmesi son derece dikkat çekici.


https://www.tesla.com/en_EU/careers/job/service-manager-istanbul-69509 Yorum Yaz
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hasan21t 11 ay en beğenilen
Ben zaten hep 50 liralık elektrik alıyorum.
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OverClocK1ng 11 ay
"Elon'la konuştum. En iyisini biz yapacağız."
Tabi tabi. Elon Tesla'yı Türkiye'de satsın. Sen bak bakalım kendisi mi satışlarını arttırmak ister, yoksa senin satmanı mı ister.
Sonrasında gelecek olan cümle zaten baştan belli: "Elon beni kandırdı..."
"Elon'la konuştum. En iyisini biz yapacağız."Tabi tabi. Elon Tesla'yı Türkiye'de satsın. Sen bak bakalım kendisi mi satışlarını arttırmak ister, yoksa seni...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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alemburda34 11 ay
Bizde alıcısı illaki çıkar lafa gelince para yok ama lüks tüketim dediğinde yolda 50 kişiyi durdur 10'da iphone x garanti bulursun.
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 11 ay
Tesla hem çok pahalı hemde yıllık bakım ücreti. Normal araclardan çok fazla. Teslanin Türkiye'ye faydası olmaz. Türkiye kendi Elektrikli otomobil üretmeli
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cyasam 11 ay
Ekonomi batıp krize girince, Tesla kendi kaçar.
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dostum kertenkele 11 ay
Elon gelirse elektriğe bile zam gelir söylim benzinden alamadıkları vergiyi evimizdeki cereyan a yüklerler
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subaortik 11 ay
Ama Türkiye'nin EKONOMİSİ çok kötü gidiyeah.. nasıl oluyor da YABANCI YATIRIMCI çekiyeah.. iLKEL otomobiller niye geliyeah..
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silver1978 11 ay
1500-2000 km tek şarj mesafesi olmadığı sürece hala anlamlı gelmiyor bana. sonuçta geliştiriyorlar hadi bakalım.
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muammer816 11 ay
otomotiv satış sonrası işçileri için yepyeni olanakların geleceğini,tesla gibi yabancı firmaların verdikleri/verecekleri özlük haklarının zamanla diğer tüm servislere yayılacağını düşündüğüm olay.çok sevindirici haber benim için :) hayırlı uğurlu olsun.
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gun 11 ay cervinff
ÖTV olmayacak diye hükümetin açıklamaları var.
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BekirTemel 11 ay
20 bin kişi vaşvursun da anlasınlar anyayı konyayı
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Hadi bakalım 2014 tede avmislardi gelmemislerdi eğer 2020 de dolar 30 tl olmamışsa bir tane alacağım Model Y
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DoğanGörünümlüToros 11 ay
Emir tunçyürek olsun :)
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