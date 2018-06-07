Tesla'dan ilk Türkiye hamlesi: İstanbul için iş ilanı yayınlandı!

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Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Tesla’nın yıl sonunda resmi olarak Türkiye pazarına gireceğini açıklamıştı. Şirket, yapılan açıklama sonrasında Türkiye pazarına yönelik ilk somut adımı kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla attı. İşte Tesla’nın İstanbul'da servis yöneticisi pozisyonu için yayınladığı ilk iş ilanı:

Ülkemize gelmesi merakla beklenen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu konudaki ilk somut adımını bir iş ilanıyla attı. Şirket, kariyer sayfasında İstanbul’a yönelik yeni bir iş ilanı açarak “servis yöneticisi” pozisyonu için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu durum, Elon Musk’ın yaptığı açıklamadan sonra Tesla’nın ülkemize resmi olarak geleceğinin kanıtı olarak kayda geçti.

Tesla tarafından açılan ilanda Lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip olan kişilerin başvuru yapabileceği belirtildi. Alınacak servis yöneticisinin görevleri de “müşterilere mükemmel bir servis deneyimi sunmak, takım üyelerini geliştirmek, günlük operasyonları yönetmek, ve Tesla servisini Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirmek” olarak listelendi.

Tesla Türkiye pazarına Model 3 ile giriş yapabilir

Tesla’nın halihazırda satılan elektrikli araçları arasında Model X, Model S ve Model 3 bulunuyor. Bu araçlar arasına ilerleyen zamanlarda Model Y ve Roadster da eklenecek. Ayrıca Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 5 yıl içerisinde bir hatcback model de üretebileceklerinin sinyalini verdi. Türkiye için açılan ilanda ise yalnızca Model 3’ten bahsedilmesi son derece dikkat çekici.

https://www.tesla.com/en_EU/careers/job/service-manager-istanbul-69509