Yeni 2024 Lexus GX tanıtıldı: 349 beygirlik V6 motor, arazi odaklı versiyon ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör 2010 yılından bu yana yollarda olan ikinci nesil Lexus GX için değişim zamanı geldi. Kısa süre önce tanıtılan yeni nesil 2024 Lexus GX, yerini aldığı modele kıyasla daha sert çizgilere ve köşeli bir silüete sahip.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni Lexus GX için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. Söz konusu model, body-on-frame yapıya sahip GA-F platformu üzerine inşa edilmiş. Bu yapının ön tarafında çift salıncaklı süspansiyona yer verilirken arkada multi-link süspansiyon görev yapıyor.

349 beygirlik V6 motor

Lexus'un hem asfalt hem de arazide direksiyon hissini geliştirdiğini belirttiği elektronik kontrollü direksiyon sisteminin bulunduğu araçta aktif amortisörlere sahip adaptif değişken süspansiyon da opsiyon listesinde yer alıyor.

Yeni Lexus GX, ilk etapta 349 beygirlik twin turbo 3.4 litre V6 motora sahip GX 550 versiyonuyla satılacak. 650 Nm maksimum tork üreten motor, 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Mevcut modeldeki V8 ile kıyaslandığında fazladan 48 hp güç ve 46 Nm tork sunan bu motor, yeni GX'e 3629 kg çekme kapasitesi kazandırıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni SUV'un standart güç aktarma sistemi tam zamanlı dört tekerlekten çekiş ve Torsen sınırlı kaydırmalı merkez diferansiyel içeriyor. Elektronik kontrollü transfer kutusunun eskiye kıyasla daha hızlı bir şekilde 4WD High ve 4WD Low modları arasında geçiş yapabildiği belirtiliyor. Bunun dışında Overtrail ve Overtrail+ donanım seviyelerinde kilitli arka diferansiyel de var.

Etkileyici dış tasarım

Tasarım olarak baktığımızda önceki nesil Lexus GX'den en ufak bir iz bile göremiyoruz. Yüksek omuzlarıyla kaslı bir görünüm sunan motor kaputunun hemen önünde alışıldık Lexus ızgarasının evrim geçirmiş hali bizleri karşılıyor. İnce gündüz LED'lerine sahip yatay farlar da altındaki siyah detaylarla birlikte L formu oluşturuyor.

2024 Lexus GX; 5004 mm uzunluğa, 2850 mm aks mesafesine, 2113 mm genişliğe (aynalarla) ve 1920 mm yüksekliğe sahip. Arazi odaklı Overtrail ve Overtrail+ versiyonlarında ise yükseklik 1935 mm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni GX'in bu ölçülerle selefine göre 70 mm daha uzun ve 60 mm daha geniş bir model olduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör Yeni model; Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail ve Overtrail+ isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi son iki versiyon diğerlerine göre daha arazi odaklı tasarım ve donanım kombinasyonu sunuyor. 11 farklı renk seçeneğine sahip olan GX'in Overtrail donanım seviyelerinde çift renk kombinasyonu yapmak da mümkün.

Daha modern ve teknolojik iç mekân

Yeni Lexus GX'in iç mekânında 6 kişilik (ikinci sırada kaptan koltuklar) ve 7 kişilik oturma düzeni tercih edilebiliyor. Sürücü ve ön yolcu koltuğunda ısıtma ve havalandırma özelliği standart. İkinci sıra koltuklarda ise ısıtma özelliği opsiyon olarak sunuluyor. Konsolda yeni 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı görev yapıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin bulunduğu sisteme head-up display de dahil.

Overtrail'de neler farklı?

Hep Overtrail dediğimiz için biraz da bu donanımın neden farklı olduğunu belirtelim. GX'in bu donanım seviyelerinde 33 inç arazi odaklı lastiklerle çevrili 18 inç jantlar bulunuyor. Bunun dışında arazi kullanımı destek sistemi (crawl control), yokuş iniş kontrolü, 3D çoklu zemin görüntüleme sistemi ve Elektronik-Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi de mevcut. Overtrail+ seviyesinde bunlara ek olarak masaj fonksiyonuna sahip özel koltuklar da sunuluyor.

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