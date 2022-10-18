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    M2 çipli 2022 iPad Pro karşınızda! İşte yeni iPad Pro özellikleri ve fiyatı

    Apple, M2 çipli 2022 iPad Pro modelini duyurdu. 4. nesil yeni 11 inç ve 6. nesil 12.9 inç iPad Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı haberimizde.                        
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    2022 iPad Pro
    Apple, yeni 11 inç ve 12 inç iPad Pro tabletlerini duyurdu. M2 iPad Pro modelleri, geliştirilmiş Apple Pencil ile yepyeni dokunmadan algılama deneyimi, ProRes video kaydı, süper hızlı WiFi 6E ve iPadOS 16'nın güçlü özelliklerini içeriyor. Yeni iPad Pro’lar özellikleri neler sunuyor bakalım.

    Apple’ın yeni iPad’ler için ayrı bir etkinlik düzenlemeyeceği, 2022 iPad Pro modellerini basın sayfası aracılığıyla duyuracağı biliniyordu. Beklendiği üzere yeni iPad Pro, sessiz sedasız duyuruldu. Apple’ın en güçlü tabletlerinden iPad Pro 6. nesil, tasarım anlamında göze çarpan bir değişiklik sunmuyor, donanımsal olarak da ufak iyileştirmeler söz konusu.

    M2 çipli iPad Pro neler sunuyor?

    6. nesil iPad Pro modelleri, beklediğimiz gibi 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğiyle geliyor. 11 inç iPad Pro, LED Liquid Retina ekran sunarken; 12.9 inç iPad Pro, mini LED ekran teknolojisine sahip. Yani, önceki nesle kıyasla ekran boyutu, çözünürlüğü ve kullanılan teknoloji yönünden bir geliştirme söz konusu değil. Yönü kameralara çevirdiğimizde bazı geliştirmelerin yapıldığı görülüyor. 12MP geniş kamera, 10MP ultra geniş kameraya sahip olan yeni iPad Pro, ProRes formatında video kayıt desteği sunuyor. M2 çipte yer alan daha güçlü ISP, Akıllı HDR 4 özelliğini destekliyor.

    M2 çipli iPad Pro Tam Boyutta Gör
    Yeni iPad Pro’lar, Apple’ın en yeni MacBook Air modelinde kullandığı işlemci olan M2 çip ile güçlendiriliyor. M2 çip, M1'e kıyasla %15'e kadar daha hızlı 8 çekirdekli CPU, %35'e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU içeriyor. 16 çekirdekli Neural Engine, CPU ve GPU'dan da destek alarak M1 işlemciden %40 daha hızlı çalışarak saniyede 15.8 trilyon işlem gerçekleştiriyor.

    Yeni iPad Pro, WiFi 6E desteğiyle en hızlı kablosuz ağ bağlantılarını destekliyor. İndirmeler saniyede 2.4Gbps'e varan hızlarla önceki nesilden 2 kat daha hızlı gerçekleşiyor. 5G (sub-6GHz ve mmWave) özellikli WiFi + Hücresel modeller şimdi, dünya genelinde daha fazla 5G ağını destekliyor.

    2. nesil Apple Pencil, yepyeni dokunmadan algılama deneyimi sunuyor. Apple Penci, artık ekranın 12mm üzerinden algılanabiliyor ki tablette çizim yapanlar için önemli bir detay. Apple, üçüncü parti uygulamaların da bu yeni özellikten faydalanarak kullanıcılara yepyeni işaretleme ve çizim deneyimi sunacağını söylüyor.

    Yeni iPad Pro'nun Türkiye fiyatı 20.500 TL'den başlıyor

    iPad Pro fiyatları ne kadar merak edenler için, 11 inç iPad Pro fiyatı; 20.500 TL, 12.9 inç iPad Pro fiyatı; 28.500 TL'den başlıyor. 12.9 inç iPad Pro, 2TB'a kadar depolama alanı sunduğundan tabii ki bu fiyatlandırma daha da yükseğe çıkıyor. Ayrı satılan, yeni iPad Pro ile uyumlu Apple Pencil 2. nesil fiyatı da 2650 TL.

    11 inç iPad Pro fiyatı

    • 128 GB WiFi: 20.500 TL
    • 256 GB WiFi: 23.000 TL
    • 512 GB WiFi: 28.000 TL
    • 1 TB WiFi: 38.000 TL
    • 2 TB WiFi: 48.000 TL
    • 128 GB WiFi + Cellular: 24.000 TL
    • 256 GB WiFi + Cellular: 26.500 TL
    • 512 GB WiFi + Cellular: 31.500 TL
    • 1 TB WiFi + Cellular: 41.500 TL
    • 2 TB WiFi + Cellular: 51.500 TL

    iPad Pro 2022 fiyat Tam Boyutta Gör

    12.9 inç iPad Pro fiyatı

    • 128 GB WiFi: 28.500 TL
    • 256 GB WiFi: 31.000 TL
    • 512 GB WiFi: 36.000 TL
    • 1 TB WiFi: 46.000 TL
    • 2 TB WiFi: 56.000 TL
    • 128 GB WiFi + Cellular: 32.000 TL
    • 256 GB WiFi + Cellular: 34.500 TL
    • 512 GB WiFi + Cellular: 39.500 TL
    • 1 TB WiFi + Cellular: 49.750 TL
    • 2 TB WiFi + Cellular: 59.750 TL

    iPadOS 16 ile geliyor

    Apple, iOS 16 güncellemesini çok geciktirmedi ancak macOS Ventura ile birlikte iPadOS 16 güncellemesini Ekim ayına bıraktı. iPadOS 16, iOS 16 ile gelen yeniliklerin çoğuna ek olarak Stage Manager (Sahne Yöneticisi), Hava Durumu uygulaması, Referans Modu gibi yeni ekran modları, Masaüstü sınıfı uygulamalar, yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteği, iCloud paylaşılan fotoğraf kitaplığı ve birkaç güncelleme ile geliyor. iPadOS 16 alacak cihazlar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz:

    2022 iPad Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 11 inç Liquid Retina, 12.9 inç Liquid Retina XDR, Promotion
    • Ekran çözünürlüğü: 11 inç iPad Pro (2388x1668), 12.9 inç iPad Pro (2732x2048)
    • İşlemci: Apple M2 çip (8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)
    • Bellek ve Depolama: 8 GB RAM (128GB, 256GB veya 512GB), 16 GB RAM (1TB veya 2TB)
    • Arka kamera: Pro kamera sistemi (12MP geniş, 10MP ultra geniş, 2x optik zoom, 5x dijital zoom, 60fps 4K video kaydı)
    • Ön kamera: 12MP ultra geniş, Portre modu, Akıllı HDR 4, 60fps 1080p video kaydı)
    • Bağlantı: 802.11ax WiFi 6; eş zamanlı çift bant (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.3
    • Batarya: 11 inç iPad Pro (28.65 watt/sa.), 12.9 inç iPad Pro (40.88 watt/sa.)
    • İşletim sistemi: iPadOS 16

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