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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun

Apple'ın geleneksel hale gelen müzik festivalinin 10. yıl dönümü yine unutulmaz performanslara sahne olacak. Birçok ünlü sanatçının yer aldığı etkinlik üstelik internetten canlı olarak izlenebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Teknoloji devi yayınladığı açıklama ile Apple Music kapsamında dünyanın dört bir yanındaki müzikseverler için özel olarak tasarlanan Apple Music Festival’ın 10. yıl dönümünü kutlamalarının eylül ayında Londra’daki efsanevi Roundhouse’da olacağını duyurdu. Etkinlik boyunca hazırlanan özel çalma listeleri, sanatçılardan haberler ve sahne arkası röportajları ile müzikseverlerin en beğendikleri sanatçılara daha da yakınlaşmasına olanak sağlanacak.
Alicia Keys, Bastille, Britney Spears, Calvin Harris, Chance the Rapper, Elton John, Michael Bublé, OneRepublic, The 1975 ve Robbie Williams'ın sahne alacağı müzik festivali tam 10 gece sürecek. Üstelik 100 ülkedeki Apple Music üyeleri, canlı performansları istek üzerine ve canlı olarak iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC, Apple TV ve Android telefonlarından izleyebilecekler.
Konuyla ilgili duygularını dile getiren Apple Uluslararası İçeriklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Festival geçtiğimiz on yıl içinde dünyanın en büyük ve en iyi sanatçılarını Londra’da buluşturarak milyonlarca müzikseverin evine getirdi, Apple Music Festival bu yıl zengin geçmişine yenilikler katıyor. 10. doğum günümüzü kutlarken yine olağanüstü sanatçıların sahne alacağı bir festivalin heyecanı içindeyiz.” açıklamasını yaptı.
Apple Music Festival, 18-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Güncellemeler ve ek bilgiler için applemusicfestival.com adresini ziyaret edebilir ya da resmi Apple Music Festival sosyal medya kanallarında #AMF10 etiketini kullanarak konuşmalara katılabilirsiniz. 

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RobinKyle@ 3 yıl en beğenilen
Britney Spears Amerikan eğlence sektörünün her zaman kazandıran tek ismidir. 3 yıldır Las Vegas'ta rekor üstüne rekor kırıp, adına festival yaptıran, 200 milyondan fazla albüm, 1 milyardan fazla parfüm satmış, dünyanın en büyük pop ikonunu Ajdar ile bir tutmak pek doğru değil sanki...
Britney Spears Amerikan eğlence sektörünün her zaman kazandıran tek ismidir. 3 yıldır Las Vegas'ta rekor üstüne rekor kırıp, adına festival yaptıran, 200 milyon...
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DH Misafiri 3 yıl
Britney Spears'la Ajdar'ı bir tutabilmek için nasıl bir kafa gerekiyor çok merak ediyorum ?
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RobinKyle@ 3 yıl en beğenilen
Britney Spears Amerikan eğlence sektörünün her zaman kazandıran tek ismidir. 3 yıldır Las Vegas'ta rekor üstüne rekor kırıp, adına festival yaptıran, 200 milyondan fazla albüm, 1 milyardan fazla parfüm satmış, dünyanın en büyük pop ikonunu Ajdar ile bir tutmak pek doğru değil sanki...
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aykutbrit 3 yıl RobinKyle@
RobinKyle@

Britney Spears Amerikan eğlence sektörünün her zaman kazandıran tek ismidir. 3 yıldır Las Vegas'ta rekor üstüne rekor kırıp, adına festival yaptıran, 200 milyondan fazla albüm, 1 milyardan fazla parfüm satmış, dünyanın en büyük pop ikonunu Ajdar ile bir tutmak pek doğru değil sanki...

200 milyon albüm değilde 200 milyondan fazla kayıt satışı yaptı.

albüm satışları 100 milyon civarı. Geri kalan satışlar " tekli + DVD " gibi satışların toplamı. Bir sanatçıya ait en çok satılan parfüm rekorunuda elinde bulunduruyor evet. Sadece ilk parfümü curious , açıklamalara göre 600 milyon şişeden fazla satmış


ne yazıkki söz konusu britney olunca insanlar dalga geçmeye yer arıyorlar . o nedenle es geçmek daha iyi bence
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Xtrud 3 yıl
Britney Spears mı? Ajdar falanda gelseymiş :/
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