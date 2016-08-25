10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun

Teknoloji devi yayınladığı açıklama ile Apple Music kapsamında dünyanın dört bir yanındaki müzikseverler için özel olarak tasarlanan Apple Music Festival’ın 10. yıl dönümünü kutlamalarının eylül ayında Londra’daki efsanevi Roundhouse’da olacağını duyurdu. Etkinlik boyunca hazırlanan özel çalma listeleri, sanatçılardan haberler ve sahne arkası röportajları ile müzikseverlerin en beğendikleri sanatçılara daha da yakınlaşmasına olanak sağlanacak.

Alicia Keys, Bastille, Britney Spears, Calvin Harris, Chance the Rapper, Elton John, Michael Bublé, OneRepublic, The 1975 ve Robbie Williams'ın sahne alacağı müzik festivali tam 10 gece sürecek. Üstelik 100 ülkedeki Apple Music üyeleri, canlı performansları istek üzerine ve canlı olarak iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC, Apple TV ve Android telefonlarından izleyebilecekler.

Konuyla ilgili duygularını dile getiren Apple Uluslararası İçeriklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, "Festival geçtiğimiz on yıl içinde dünyanın en büyük ve en iyi sanatçılarını Londra’da buluşturarak milyonlarca müzikseverin evine getirdi, Apple Music Festival bu yıl zengin geçmişine yenilikler katıyor. 10. doğum günümüzü kutlarken yine olağanüstü sanatçıların sahne alacağı bir festivalin heyecanı içindeyiz.” açıklamasını yaptı.

18-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Güncellemeler ve ek bilgiler için #AMF10 etiketini kullanarak konuşmalara katılabilirsiniz. Apple Music Festival,tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Güncellemeler ve ek bilgiler için applemusicfestival.com adresini ziyaret edebilir ya da resmi Apple Music Festival sosyal medya kanallarındaetiketini kullanarak konuşmalara katılabilirsiniz.