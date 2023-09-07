1000 Dolarlık Shiba Inu Zengin Etmişti; Sıradaki SHIB Bu Coinler Olabilir Mi?

Dogecoin katili olarak tanımlanan köpek temalı meme coin Shiba Inu, 2020 yılının Ağustos ayındaki lansmanından bu yana kripto para ekosisteminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Meme coin’in ilk günlerinde yapılan 1000 dolarlık Shiba Inu yatırımının milyoner ettiği yatırımcıların hikayeleri, kripto para meraklılarının akıllarından bir türlü silinmiyor.

Lansmanında 0,000000000510 dolardan işlem gören ancak 2020’nin sonunda değerine bir sıfır daha ekleyen SHIB, yatırımcıların 1000 dolar karşılığında 1,96 trilyon SHIB token toplamasına yol açmıştı. Ekim 2021’de SHIB’e 1000 dolarlık yatırım yapanlar, yaşanan yüzde 1000 oranındaki artış sonrası bu yatırımlarını 55 milyona çevirmeyi başardı.

Aradan geçen zaman içerisinde bir dönemin gündeminde geniş yer bulan Shiba Inu token, 28 Ekim 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok daha aşağılara düştü. Bununla birlikte erken dönem yatırımcı olma fırsatını yakalayan kripto meraklıları, milyoner olarak kalmaya devam etti.

CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 91,22 altında seyreden SHIB, yatırımcıların radarında kalmaya devam etse de kripto topluluğu, benzer senaryoların yaşanabileceği coin’lere daha çok ilgi gösteriyor.

Yatırımcıların dikkatini çeken projeler arasında Elon Musk’ın yakın markaja aldığı Wall Street Memes ve Bitcoin fiyatını pahalı bulanları hedefleyen Bitcoin BSC projeleri öne çıkıyor.

Elon Musk’ın Yeni Favorisi Wall Street Memes Olabilir Mi?

Ünlü milyarder ve iş insanı Elon Musk, kripto ekosisteminin de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Shiba Inu’nun yaşadığı ralliler göz önüne alındığında Musk’ın etkisi de akıllara geliyor. 2021 yılında Musk, Shiba Inu tokenin ilham aldığı köpeğin fotoğrafını paylaşmış ve SHIB coin 24 saatte yüzde 48 ve bir haftada yüzde 340’tan fazla yükselmişti.

Musk’ın neden olduğu ralliyi iyi kullanan yatırımcılar, SHIB token sayesinde ciddi miktarda kazanç elde etmeyi başarmıştı. Dogecoin ve Shiba Inu tokenlere pump yaptırmasıyla kripto camiasında nam salan Musk’ın paylaşımları, o zamandan bu yana kripto topluluğunun yakın takibine girdi.

Kripto yatırımcıları son zamanlarda Musk’ın ilgisinin başka bir coin’de olduğunu gördü. Ünlü CEO’nun Mart ve Nisan 2023 tarihlerinde WSM token isimli bir coin projesinin Twitter hesabıyla etkileşime girmesi, Wall Street Memes token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliğinin ivme kazanmasına yol açtı.

Elon Musk’ın rüzgarını arkasına alan proje, 25 Mayıs’ta başlayan ve halen devam eden ön satış etkinliğinde 25 milyon dolardan fazla yatırım toplamayı başardı. Yatırımcılar, sıradaki Shiba Inu Wall Street Memes token olabilir mi düşüncesiyle ön satışa adeta akın etti.

https://twitter.com/elonmusk/status/1649784663924244482

Wall Street Memes Borsa Listelemeleri Yolda

Topluluk odaklı bir proje olan ve arkasında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Wall Street Memes projesi, 27 Eylül’de gerçekleşecek olan borsa listelemelerine adım adım yaklaşıyor. Projenin ön satış etkinliği aracılığıyla listelemeler öncesi indirimli fiyatlardan WSM token satın almak isteyen yatırımcılar artık son fırsatları yakalıyor.

Ön satışın son aşamasında 0,0337 dolar karşılığında Wall Street Memes tokene yatırım yapma imkanı sunan proje, devreye aldığı staking mekanizması ile de pasif gelir elde etme şansı tanıyor.

Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen WSM token miktarının 300 milyona yaklaştığı görülüyor. Wall Street Memes staking mekanizmasının yıllık getiri yüzdesinin ise yüzde 70 olduğu ifade ediliyor. Wall Street Memes’in sıradaki Shiba Inu olabileceğini düşünen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri ile WSM token satın alabiliyor.

Bitcoin’i Pahalı Bulan Yatırımcılar Bitcoin BSC’ye Yöneliyor

Kripto ekosistemi denilince akla gelen ilk ve lider kripto para birimi olan Bitcoin, son günlerini oldukça durgun geçiriyor. Belirsizlikler içerisinde kendisine yer bulmaya çalışan Bitcoin, yaşadığı düzenleyici baskısına rağmen 25 bin dolar civarında oturuyor ve çoğu yatırımcıya pahalı geliyor.

Bitcoin’i pahalı bulan ancak onun yıllar içerisindeki gelişimini takip eden yatırımcılar, yeni başlayan bir ön satış etkinliği ile Bitcoin BSC token satın alma seçeneğine yöneliyor.

Bitcoin BSC projesinin native tokeni BTCBSC coin, lider kripto para birimi Bitcoin’in Nisan 2011’deki fiyatı olan 0,99 dolardan satışa sunuluyor. Bitcoin’in yıllar içerisindeki yaşam döngüsünü yeniden yaşatmayı ve yatırımcılara Bitcoin alternatifi bir projeye yatırım yapma şansı vermeyi planlayan proje, Stake Et ve Kazan özelliği ile de dikkat çekiyor.

Bitcoin BSC Coin İle Stake Et ve Kazan

Bitcoin’den ilham alan BTCBSC coin projesinin merkezinde staking özelliği bulunuyor ve ön satışın ilk aşamasında olmasına rağmen yatırımcılar tokenlerini stake edebiliyor.

Yol haritasında, toplam token arzının yüzde 69’una denk gelen 14 milyon 455 bin adet tokenin, her 10 dakikada bir staking havuzu katılımcılarını ödüllendirmek amacıyla kullanılacağı belirtiliyor.

Bitcoin alternatifi projelerle ilgilenen yatırımcılar, BNB, USDT veya ETH karşılığında Bitcoin BSC token satın alabiliyor.

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1000 Dolarlık Shiba Inu Zengin Etmişti; Sıradaki SHIB Bu Coinler