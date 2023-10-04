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    Sevcan Dedeoğlu'ndan kripto yatırımcılarına ve kripto sektöründe kariyer düşünenlere tavsiyeler

    Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu Ersözlü, kripto ve blockchain endüstrisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara ve sektörde kariyer hedefleyenlere tavsiyeler verdi.

    Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu Ersözlü, kripto ve blockhain dünyası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sevcan Dedeoğlu Ersözlü, sektör hakkında çeşitli ipuçları paylaştı. Yatırımcılara ve blockchain sektöründe kariyer düşünenlere tavsiyeler verdi. 2024’te bizleri nelerin beklediğini anlattı.

    08:18’de bahsedilen Ahmet Usta’nın Blockchain 101 kitabı: https://www.bkm.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/15082019_kitap.pdf

    Neler Konuştuk?

    00:37 Bankacılıktan kripto sektörüne geçiş

    03:04 Blockchain endüstrisinde kadının konumu

    06:29 Kripto sektöründe kariyer düşünenlere tavsiyeler

    11:13 Kripto para piyasası 2023 ve 2024’te nasıl olacak?

    14:24 Bitcoin Halving’in fiyatlara etkisi nasıl olacak?

    17:54 Türkiye’deki regülasyonlar nasıl olmalı?

    22:11 Türkiye’deki kripto yatırımcılarına tavsiyeler

    27:22 Kripto dünyasının en iyi ve en kötü olayları nelerdi?

    30:56 Kapanış

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