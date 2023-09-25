Elon Musk’ın Radarındaki Yeni Kripto Projesi WSM’de Son Saatler! Listelenecek Borsalar Belli Oldu Mu?

Ayı piyasasının etkilerini bir türlü üzerinden atamayan kripto ekosistemi zor zamanlar yaşıyor. Büyük borsaların üzerindeki düzenleyici baskısı arttıkça yatırımcılar, kısa vadeli gelir getirme potansiyeli olan kripto para birimlerine yönelmeye çalışıyor.

Son dönemlerde en çok dikkat çeken yeni kripto coin projeleri arasında Wall Street Memes ismi göze çarpıyor. Tesla ve SpaceX şirketlerinin yanı sıra Twitter’ı da alarak gündemin en tepesinde yer alan Elon Musk’ın radarındaki bir proje olan Wall Street Memes, ön satış etkinliğinin son saatlerini yaşıyor.

Kısa vadede gelir getirecek bir ralli beklentisinde olan yatırımcılar, WSM tokenin hangi borsalarda listeleneceğini büyük bir merakla bekliyor. 27 Eylül’deki listelemeler öncesi kripto camiasındaki fısıltılar beklentiyi iyice artırıyor.

Elon Musk Yanıt Verdi, Wall Street Memes İvme Kazandı

25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliği ile kripto dünyasına hızlı bir giriş yapan Wall Street Memes projesi, ünlü milyarder Elon Musk’ın yaptığı paylaşımlar sonrası daha da ivme kazandı.

Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile DOGE’nin fiyatını 5 centten 75 cente yükselten Musk’ın bir kripto para projesinin Twitter hesabıyla etkileşime geçmesi, dikkatli yatırımcıların gözünden kaçmadı.

Musk’ın tam iki kez WSM token Twitter hesabından yapılan paylaşımlara yanıt vermesi, kripto meraklıları tarafından bir tür güven işareti olarak kabul edildi.

İndirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan ön satış etkinliği, Musk’ın paylaşımları sonrası iyice hızlandı ve kısa sürede 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başardı.

Sıradaki Dogecoin WSM token olabilir mi diye düşünen yatırımcılar, işi şansa bırakmamak için halen devam eden Wall Street Memes ön satışındaki yerini aldı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Wall Street Memes Token Gücünü Topluluktan Alıyor

Topluluk odaklı bir kripto projesi olduğunu her fırsatta dile getiren proje ekibi, arkasına yalnızca Elon Musk’ın etkileşimlerini almıyor. Wall Street Memes token projesinin sosyal medya kanallarında 1 milyondan fazla takipçi bulunuyor. Sayısı milyonu aşan takipçiler, projenin misyonuna katkı sağlıyor.

Wall Street Memes projesi, 2021 yılındaki tarihi GameStop olayını çıkış noktası olarak kabul ediyor. Küçük yatırımcıların Wall Street devine karşı kazandığı zaferin tokenize bir hali olan Wall Street Memes, kendi topluluğuna fayda sağlamayı amaçlıyor.

Proje ekibi WSM token sahiplerinin viral popülerlik aracılığıyla zengin olmasını hedefliyor. Yatırımcıların internette viral olacak meme’ler yaratması sayesinde kazanç elde etmesi planlanıyor.

Topluluğun ne kadar önemli olduğunu bilen proje ekibi, devreye aldıkları staking mekanizması ile de yatırımcısını destekliyor. Hızla sona gelen ön satış etkinliğinde Wall Street Memes token satın alan yatırımcılar, tokenlerini belirli bir süre kilitlemeleri karşılığında pasif gelir elde edebiliyor.

Ön satış sayfasındaki staking paneline göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 400 milyon civarında Wall Street Memes tokenin stake edildiği görülüyor. WSM token stake etme karşılığında elde edilecek yıllık getiri yüzdesinin ise yüzde 51 bandında oturduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Wall Street Memes Borsa Listelemeleri Merakla Bekleniyor

1 milyondan fazla kripto meraklısı, son dönemlerin en çok ses getiren kripto olaylarından olan Wall Street Memes ön satışının bitmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Yol haritasına göre Wall Street Memes ön satış etkinliği 25 Eylül akşamı sonlanıyor. Proje ekibi ertesi gün Wall Street Memes internet sitesi ve Twitter hesabından, WSM tokenin hangi borsalarda listeleneceğini duyurmayı planlıyor.

Duyuruların ertesi günü olan 27 Eylül Çarşamba günü ise WSM tokenin önde gelen merkezi borsalarda listelenmesi bekleniyor.

Wall Street Memes tokenin ön satışını yakından takip eden kripto meraklıları, bir takım spekülasyonlarla karşılaşıyor. Söylentiler arasında Wall Street Memes tokenin OKX, Bidget ve MEXC gibi merkezi borsalarda listeleneceği yer alıyor.

Proje ekibi tarafından henüz doğrulanmayan bu iddialar, şimdilik yalnızca birer söylenti olarak kabul ediliyor. Gerçekleşecek borsa listelemeleri için yatırıcımların çok az bir süre daha beklemesi gerekiyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1649784663924244482

Wall Street Memes Token Satın Almak İçin Son Saatler

25 Mayıs’ta başlayan, Elon Musk'ın etkileşimleriyle ivme kazanan ve şu ana kadar 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Wall Street Memes token ön satışında artık son saatler yaşanıyor.

Topluluk odaklı bir token olan Wall Street Memes token, ERC-20 protokolüne uyan bir kripto coin olarak konumlanıyor. Aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcısıyla buluşan Wall Street Memes token, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri aracılığıyla hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Akıllı Zincir üzerinden satın alınabiliyor.

Her aşamada fiyatı artırılan ve borsa listelemeleri öncesinde son aşamasında olan Wall Street Memes tokene yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, 1 WSM token karşılığında 0,0337 dolar ödüyor.

Yatırımcılar, merakla beklenen borsa listelemeleri öncesinde Wall Street Memes tokene yatırım yapmak için son fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor.

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Elon Musk’ın Radarındaki Yeni Kripto Projesi WSM’de Son Saatler!