Telegram’da yeni dönem: Wallet Pay!

Tam Boyutta Gör Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram, uygulama içi kripto ödemeleri başlattı. Geçtiğimiz Mayıs ayında kripto ödemelerini kabul eden Telegram, son duyurusuyla birlikte üç kripto para için ödeme imkanı sunuyor. Kullanıcılar Wallet Pay’i kullanarak uygulama içi ödemeleri Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin (TON) ile yapabilecekler.

Telegram’aa uygulama içi ödeme özelliği geliyor

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram, kripto ödemeleri için ilk adımı Mayıs ayında attı. TON Blockchain projesinin geliştirilmesiyle beraber milyonlarca Telegram kullanıcısının yaklaşık 2 milyonu cüzdan hizmetlerini kullanıyor. Son yenilik ile birlikte kullanıcılara yeni kripto paralarla ödeme imkanı sağlanıyor.

Satıcılar ve Wallet Pay kullanıcıları, mal ve hizmetler için anında ve güvenli ödemeler yapmak için Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin’i (TON) kullanabilecekler.

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Wallet sözcüsü, şu anda Wallet Pay tarafından desteklenen ülkelerin listesinin, ABD ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara listeye alınan ülkeler hariç çoğu ülkeyi içerdiğini söyledi. Örneğin, Wallet Pay'in bu yeni ödeme hizmeti İran, Myanmar ve Kuzey Kore gibi ülkelerde geçerli olmayacak.

Vatandaşlarının kripto aracılığıyla ürün ve hizmet ödemeleri yapmalarına izin vermeyen ülkeler arasında Rusya, Endonezya, Vietnam, İran, Mısır da yer alıyor.

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