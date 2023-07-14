Telegram’da yeni dönem: Wallet Pay!

Telegram’aa uygulama içi ödeme özelliği geliyor
Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram, kripto ödemeleri için ilk adımı Mayıs ayında attı. TON Blockchain projesinin geliştirilmesiyle beraber milyonlarca Telegram kullanıcısının yaklaşık 2 milyonu cüzdan hizmetlerini kullanıyor. Son yenilik ile birlikte kullanıcılara yeni kripto paralarla ödeme imkanı sağlanıyor.
Satıcılar ve Wallet Pay kullanıcıları, mal ve hizmetler için anında ve güvenli ödemeler yapmak için Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin’i (TON) kullanabilecekler.
Wallet sözcüsü, şu anda Wallet Pay tarafından desteklenen ülkelerin listesinin, ABD ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara listeye alınan ülkeler hariç çoğu ülkeyi içerdiğini söyledi. Örneğin, Wallet Pay'in bu yeni ödeme hizmeti İran, Myanmar ve Kuzey Kore gibi ülkelerde geçerli olmayacak.
Vatandaşlarının kripto aracılığıyla ürün ve hizmet ödemeleri yapmalarına izin vermeyen ülkeler arasında Rusya, Endonezya, Vietnam, İran, Mısır da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)