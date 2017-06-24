Tesla Model 3'ün final tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı

Tesla Model 3'ün yeni görüntüleri aracı San Mateo'da supercharger istasyonunda görüp fotoğraflarını çekmeyi başaran youyouxue isimli Reddit kullanıcısı sayesinde ortaya çıktı. Yeni fotoğraflar öncekilerin aksine, Model 3'ün şarj ekranını ve araçla ilgili birkaç önemli ayrıntıyı ortaya koymuş durumda. Test aracını kullanan Tesla mühendisi çekilen fotoğraflardan rahatsızlık duymadığı gibi aracı gece evine götürdüğünden bahsetmiş. Ayrıca otomobilin final tasarımının bu şekilde olacağını söylediğini de belirtelim.

Şu ana kadarki en detaylı fotoğraflardan biri olan bu yakın çekimle, Model 3'ün tam otopilot donanımı ve ön kısımdaki kamerasını görüyoruz. Tesla görüş sistemi mevcut Model S ve X'deki sisteme benziyor ancak yeni bir yağmur sensörü eklenmiş durumda (sağ üst sensör). Daha önce Tesla Model S ve X'de de yağmur sensörleri vardı ancak Autopilot 2 donanımı ile kayboldu.

Bu da Model 3'ün koltukları ve tavanını gösteren ilk fotoğraflardan biri. Tüm tavan camdan yapılmış ve normalden biraz daha koyu olarak renklendirildiğini söyleyebiliriz. Otomobilin tavan boşluğu net şekilde görülebiliyor. Model S ve X'dekinden daha ince izlenimi veren merkezi tavan panelinin kalınlığı da dikkat çeken ayrıntılardan biri. Koltuk başlıklarının ayarlanıp ayarlanmadığı ise tam anlaşılmıyor.

Model 3'ün basit direksiyon tasarımı ile ilgili hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Direksiyon simidinin önünde bir ekran yok. Bazılarınız hatırlayacaktır, Model S ilk piyasaya sürüldüğü zaman araçta orta konsol yoktu. Yani ön iki koltuğun arası tamamen boş bırakılmıştı. Tesla, 2015'te orta konsolu Model S için standart donanım haline getirdi. Buna kıyasla Model 3'teki orta konsol alanının iyi düşünülmüş bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz.

Şarj ekranını gösteren bu fotoğrafta da önemli detaylar var. Ekrandaki pil grafiği yaklaştırılıp, üzerindeki pikseller sayıldığında şarj durumunun yaklaşık %30 olduğu ve otomobilin bu seviyeyle 152 km (95 mil) gidilebileceği anlaşılıyor. Yani tam şarj durumunda menzil 483 kilometreden (312 mil) fazla olacak. Tesla'daki kaynaklar, daha önce Model 3'ün 60kWh ve 75kWh pillerle piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Fotoğraflardaki aracın muhtemelen 75kWh pille donatılan versiyon olduğunu söyleyebiliriz.

Model 3'ün sportif gri/siyah aerodinamik jantları da görüntülendi. Aslında Tesla Model S'in de aerodinamik jant seçeneği vardı ancak Tesla bu jantları uzun süre sunmadı. Bu resim aynı zamanda aracın yan kısmındaki kamera ve dönüş sinyalini de gösteriyor. Model S/X'de yer alan üniteyle aynı veya çok benzer olduğunu görüyoruz.

Model 3'ün şarj bağlantı noktasının yerini birkaç aydır bilsek de, bu fotoğraf Tesla'nın yeni şarj göstergesini ortaya koyuyor. Model S/X'in yanıp sönen gösterge halkasının aksine Model 3'de portun hemen solunda parlak bir Tesla logosu var. Fotoğrafı çeken kişi Model 3'ün şarj bağlantı noktasının uzaktan açıldığını ancak manuel destek olmadan sonuna kadar açılmadığını söylüyor. Tesla Model 3'ün önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yaklaşık 300 bin sipariş alan otomobil 2018'de sahiplerine teslim edilecek.

https://imgur.com/a/f0TCT#lS3IkAg