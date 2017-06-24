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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3'ün final tasarımını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı

Tesla'nın kitlesel pazara yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobili Model 3, San Mateo'da bir supercharger istasyonunda görüntülendi. İşte yeni fotoğraflarla ortaya çıkan tüm detaylar...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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41
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla Model 3'ün yeni görüntüleri aracı San Mateo'da supercharger istasyonunda görüp fotoğraflarını çekmeyi başaran youyouxue isimli Reddit kullanıcısı sayesinde ortaya çıktı. Yeni fotoğraflar öncekilerin aksine, Model 3'ün şarj ekranını ve araçla ilgili birkaç önemli ayrıntıyı ortaya koymuş durumda. Test aracını kullanan Tesla mühendisi çekilen fotoğraflardan rahatsızlık duymadığı gibi aracı gece evine götürdüğünden bahsetmiş. Ayrıca otomobilin final tasarımının bu şekilde olacağını söylediğini de belirtelim.
Şu ana kadarki en detaylı fotoğraflardan biri olan bu yakın çekimle, Model 3'ün  tam otopilot donanımı ve ön kısımdaki kamerasını görüyoruz. Tesla görüş sistemi mevcut Model S ve X'deki sisteme benziyor ancak yeni bir yağmur sensörü eklenmiş durumda (sağ üst sensör). Daha önce Tesla Model S ve X'de de yağmur sensörleri vardı ancak Autopilot 2 donanımı ile kayboldu.
Bu da Model 3'ün koltukları ve tavanını gösteren ilk fotoğraflardan biri. Tüm tavan camdan yapılmış ve normalden biraz daha koyu olarak renklendirildiğini söyleyebiliriz. Otomobilin tavan boşluğu net şekilde görülebiliyor. Model S ve X'dekinden daha ince izlenimi veren merkezi tavan panelinin kalınlığı da dikkat çeken ayrıntılardan biri. Koltuk başlıklarının ayarlanıp ayarlanmadığı ise tam anlaşılmıyor.
Model 3'ün basit direksiyon tasarımı ile ilgili hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Direksiyon simidinin önünde bir ekran yok. Bazılarınız hatırlayacaktır, Model S ilk piyasaya sürüldüğü zaman araçta orta konsol yoktu. Yani ön iki koltuğun arası tamamen boş bırakılmıştı. Tesla, 2015'te orta konsolu Model S için standart donanım haline getirdi. Buna kıyasla Model 3'teki orta konsol alanının iyi düşünülmüş bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz.
Şarj ekranını gösteren bu fotoğrafta da önemli detaylar var. Ekrandaki pil grafiği yaklaştırılıp, üzerindeki pikseller sayıldığında şarj durumunun yaklaşık %30 olduğu ve otomobilin bu seviyeyle 152 km (95 mil) gidilebileceği anlaşılıyor. Yani tam şarj durumunda menzil 483 kilometreden (312 mil) fazla olacak. Tesla'daki kaynaklar, daha önce Model 3'ün 60kWh ve 75kWh pillerle piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Fotoğraflardaki aracın muhtemelen 75kWh pille donatılan versiyon olduğunu söyleyebiliriz.
Model 3'ün sportif gri/siyah aerodinamik jantları da görüntülendi. Aslında Tesla Model S'in de aerodinamik jant seçeneği vardı ancak Tesla bu jantları uzun süre sunmadı. Bu resim aynı zamanda aracın yan kısmındaki kamera ve dönüş sinyalini de gösteriyor. Model S/X'de yer alan üniteyle aynı veya çok benzer olduğunu görüyoruz.
Model 3'ün şarj bağlantı noktasının yerini birkaç aydır bilsek de, bu fotoğraf Tesla'nın yeni şarj göstergesini ortaya koyuyor. Model S/X'in yanıp sönen gösterge halkasının aksine Model 3'de portun hemen solunda parlak bir Tesla logosu var. Fotoğrafı çeken kişi Model 3'ün şarj bağlantı noktasının uzaktan açıldığını ancak manuel destek olmadan sonuna kadar açılmadığını söylüyor. Tesla Model 3'ün önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yaklaşık 300 bin sipariş alan otomobil 2018'de sahiplerine teslim edilecek.

https://imgur.com/a/f0TCT#lS3IkAg Yorum Yaz
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Surveillance 2 yıl en beğenilen
Adamlar 35000 dolara sipariş topluyorlar. Tesla, TR pazarına girince bilin bakalım vergilerle falan bu arabayı kaça bilecek Türk vatandaşı???
Dünyada düdüklenmek için doğmuş tek halkız...
Adamlar nelerin peşinde koşuyorlar, biz hala dindi, camiydi, inançtı, mini etekti abuk subuk kişiye özel şeyler peşindeyiz.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de batıdakiler yapacak, biz Agop'un kazı gibi bakacağız sadece ve en sonunda bizde olup onlarda olmayan bir maden ve öz kaynak olması durumunda övünerek söylediğimiz tek şey olan bu memleketi alacaklar elimizden.
Lanet olsun böyle işe böyle şansa, her gün ettiğim küfrün haddi hesabı yok...
Adamlar 35000 dolara sipariş topluyorlar. Tesla, TR pazarına girince bilin bakalım vergilerle falan bu arabayı kaça bilecek Türk vatandaşı???Dünyada düdük...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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onkuba 2 yıl Ridianod
Ridianod
Göğüsteki ekran leş gibi olmuş. Aptalca bir hareket yapılmış bence. Göğüsteki her bir detay estetik sahibi olmalıydı. O ekran ne abi öyle ya. Mercedes'in veya BMW nin bu sektöre girince kazanacağı şey bu olacak bence. Herifler interior anlayışı leş gibi. Eşek kadar ekrana ihtiyaç yok ki niye o kadar büyük koyuyorsun arkadaş. Hadi koydun adam gibi niye gömmüyorsun. Param olsada almam bunu ya. Arabada motor sesi yok, premium sınıflarının yalıtımı da iyi değil bunda daha da kötüdür kesin. Bakınca insanı tatmin edecek bir görüntü olmalıydı. Çok yazık. Hadi be Merso sen bu işi yapacaksın. (O gla,cla vs Mercedes değildir. Mercedes E den başlar.) 500 km menzil koymaları bir çok şeyden ödün verdiklerini gösteriyor. İnsanları menzil ile avlayacaklar.

Lol
RidianodGöğüsteki ekran leş gibi olmuş. Aptalca bir hareket yapılmış bence. Göğüsteki her bir detay estetik sahibi olmalıydı. O ekran ne abi ...
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Guest-F2673E0F4 2 yıl Ridianod
Ridianod

Göğüsteki ekran leş gibi olmuş. Aptalca bir hareket yapılmış bence. Göğüsteki her bir detay estetik sahibi olmalıydı. O ekran ne abi öyle ya. Mercedes'in veya BMW nin bu sektöre girince kazanacağı şey bu olacak bence. Herifler interior anlayışı leş gibi. Eşek kadar ekrana ihtiyaç yok ki niye o kadar büyük koyuyorsun arkadaş. Hadi koydun adam gibi niye gömmüyorsun. Param olsada almam bunu ya. Arabada motor sesi yok, premium sınıflarının yalıtımı da iyi değil bunda daha da kötüdür kesin. Bakınca insanı tatmin edecek bir görüntü olmalıydı. Çok yazık. Hadi be Merso sen bu işi yapacaksın. (O gla,cla vs Mercedes değildir. Mercedes E den başlar.) 500 km menzil koymaları bir çok şeyden ödün verdiklerini gösteriyor. İnsanları menzil ile avlayacaklar.

Mercedes ilk once adam gibi bir elektrikli araba cikarsin konusuruz motor sesi yokmusmus sanki hepimiz amg m rs porsche ferrari vb kullaniyoruz normal dandik dizel sesinin sesini duysak ne duymasak ne bos bos konusacaginiza oturun ve piyasayi ele gecirmelerini izleyin. Fakat ic mekan konusunda hakli omadiginizi soyleyemeyecegim BMW i3 gibi bari ufak gosterge paneli koysaydiniz fakat mercedeste sahane degil ya ufak bir tablet var yada 13 inc lik 2 tane cirkin panel almanlarda bana gore beceremiyor ic mekani en iyi beceren volvo ki xc90 ve s90in ic mekanini tasarlayan adami Tesla kendine transfer etti.
RidianodGöğüsteki ekran leş gibi olmuş. Aptalca bir hareket yapılmış bence. Göğüsteki her bir detay estetik sahibi olmalıydı. O ekran...
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sml_akyz 3 ay
model 3 sahipleri ile buluşup Avrupa yollarına çıkmasına az kaldı. Bakalım biz bakmakla mı yetineceğiz yoksa 1-2 teşvikle bizde sahip olabilecekmiyiz.
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Last Peony 2 yıl
Disaridan ok ama iceriden olmamis tesla.
35.000 dolarda abd pazari icin az degil.gelecek elektrikte ama baslangicta araci fanboylarin alicagini dusunuyorum.
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sleepingawake 2 yıl
Ne yazık ki devlet bu araba piyasaya girdiğinde elektrikli araba vergilerini arttırır, o zamana daha halkına değer veren bir hükümet gelmezse. Şuan Ötv %3. Aqp mantığına göre bu arabada %100 Ötv olmalı, yani bunu yaparlarsa bu arabayı alamayız.
Dünyadaki diğer ülkelerde kdv %15-%18 ödenip araç alınıyor, bizde devlet sırtımıza biniyor.
Bu fiyattan giriş yaparsa bu araç, ülkede D segmentinde bile ilk tercih olup, C segmentinden bile müşteri çalabilir.
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noahford 2 yıl
Adamlar DACİA araba alır gibi TESLA arabası kullanacaklar. :)
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gecem1903 2 yıl
ülke olarak ya petrol çıkartmalıyız ya da elektrikli araç üretmeliyiz ya da elektrikli araçlardan ötv alımını kaldırmalıyız hatta üstüne üstlü alım gücümüz düşük olduğu için birde destekleme sunmalıyız,
elektrikli araçların doğa dostu olması mevzusu da çok çetrefilli tartışmalı bir durum,
abd eğer bu işe girişiyorsa ulusal alanında hava temizliğine ulaşacağı kesin gibi, ama kirlilik global manada etkilenecek mi tabiki hayır, elektrik üretiminin artırılması hatta körüklenmesi ihtiyacı doğacak, ayrıca o büyük kapasitedeki kimyasal bataryalar, büyük aküler falan derken sadece büyük ülkeler kirliliği taşeron ülkelere istihdam karşılığı satmış olacaklar
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DH Misafiri 2 yıl
O tablet ciddi ciddi orada mı duracak? Misafir zzzz
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Entropi Canavarı 2 yıl
Yine moralim bozuldu ya.
Adamlar 35 bin liraya Tesla sahibi oluyor.
Biz 35 bine Clio alıyoruz ikinci el.
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ceo-tr 2 yıl Entropi Canavarı
Entropi Canavarı

Yine moralim bozuldu ya.



Adamlar 35 bin liraya Tesla sahibi oluyor.



Biz 35 bine Clio alıyoruz ikinci el.

çok değil. bir sene boyunca hiç kimse sıfır araba almasın noluyor o ÖTV. ama nerde bizde birlik beraberlik.
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VVizard 2 yıl
Ufak Bir Hesap Yaparsak 35.000 Dolar X 3,50 Döviz Kuru : 122.000 Bin TL
KDV %18 : 21.960 TL
ÖTV %45(Elektrikli Olduğu İçin Sadece Yakıtla Olsaydı %90 Vergisi) : 54.900 TL
Toplam Fiyat : 199.999 TL
Eğer TL Değerli Olsaydı 75 Bin TL Kadar Fiyatı Olsa Bu Araba Türkiye de Peynir Ekmek Gibi Satar Tesla Yetiştiremez...
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MrKemal17 2 yıl VVizard
VVizard
Ufak Bir Hesap Yaparsak 35.000 Dolar X 3,50 Döviz Kuru : 122.000 Bin TL
KDV %18 : 21.960 TL
ÖTV %45(Elektrikli Olduğu İçin Sadece Yakıtla Olsaydı %90 Vergisi) : 54.900 TL
Toplam Fiyat : 199.999 TL
Eğer TL Değerli Olsaydı 75 Bin TL Kadar Fiyatı Olsa Bu Araba Türkiye de Peynir Ekmek Gibi Satar Tesla Yetiştiremez...

Ne sallamışsın.
ÖTV'si %45 değil, %3.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Ridianod 2 yıl
Motor sesi yok dediğim çok yanlış anlaşılmış. Detaylı anlatmam gerekiyordu kusura bakmayın. Okuyunca ben de ters anladım şimdi. Motor sesi yok o bir artı. Fakat yalıtım kötü. Belki de motor sesi yok diye daha göze batıyor olabilir. Araya fakat koymadığım için sanki sessiz olması bir eksiymiş gibi anlaşılıyor. Onu kastetmiyorum. Motor sesi yok ama diğer sesler çok diyorum kabaca. Zevke mi geliyorsun gibi saçma sapan bir cevap yazan da olmuş. Kafan mı güzel arkadaşım V8,V10,V12 motor tabi zevke getirir insanı orası başka bir olay. Model S kullanıcıları bile yalıtımdan şikayet ediyorlar. Bu araç ona göre ciddi anlamda ucuz. Baya eksiltecekler malzemeleri orası kesin. Mercedes'in hata yapma şansı yok. O yüzden sağlam adımlarla ilerliyor. Neyse 2018-2022 arası Mercedes den 10 model gelecek zaten. Yapsınlar zaten de rekabet onları daha iyi yere getirsin.
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DH Misafiri 2 yıl
Çok ucuza kaçmışlar.
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