Çinli Zeekr, 1032 km menzile sahip 001 WE modelinin teslimatlarına başladığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Zeekr 001 WE, batarya devi CATL'in yeni nesil Qilin bataryasından güç alıyor. 140 kWsa gibi rekor denebilecek bir kapasiteye sahip olan batarya, otomobile Çin'deki CLTC ölçümlerine göre tek şarjla 1032 kilometre sürüş menzili kazandırıyor.

140 kWsa bataryaya sahip Zeekr 001 WE modelinin fiyatı 403 bin Yuan (1.135.000 TL) olarak açıklandı. Bu model aynı zamanda 100 kWsa'lik daha küçük bataryayla da satın alınabiliyor. CLTC standardına göre 741 kilometreye kadar menzil sunan bu versiyonun fiyatı da 300 bin Yuan (845 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor.

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Uzun menzile sahip versiyonun tasarımı standart Zeekr 001 ile aynı. Lüks elektrikli hatchback, 4970 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1560 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. 2023 model yılında otomobilin dış renk seçeneklerine turuncu, mavi ve gece siyahı da eklendi.

Tam Boyutta Gör Zeekr 001, menzilden ziyade güce odaklananlar için toplam 400 kW güç ve 686 Nm tork sunan çift motorlu 4x4 versiyonla da tercih edilebiliyor. 0-100 km/s hızlanması 3.8 saniye olan bu versiyonda 86 veya 100 kWsa'lik lityum bataryalar kullanılıyor. Bu bataryalar da sırasıyla 546 ve 656 km sürüş menzili sunuyor.

Üçüncü nesil cell-to-pack teknolojisinin kullanıldığı Qilin bataryalar ile donatılan 001 WE versiyonu ise arkadan itişli olarak 200 kW güç ve 343 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması da 6.8 saniye.

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1032 km menzile sahip Çinli Zeekr 001'in teslimatları başladı