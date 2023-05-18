Çinli Zeekr, 1032 km menzile sahip 001 WE modelinin teslimatlarına başladığını duyurdu

140 kWsa bataryaya sahip Zeekr 001 WE modelinin fiyatı 403 bin Yuan (1.135.000 TL) olarak açıklandı. Bu model aynı zamanda 100 kWsa'lik daha küçük bataryayla da satın alınabiliyor. CLTC standardına göre 741 kilometreye kadar menzil sunan bu versiyonun fiyatı da 300 bin Yuan (845 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor.
Uzun menzile sahip versiyonun tasarımı standart Zeekr 001 ile aynı. Lüks elektrikli hatchback, 4970 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1560 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. 2023 model yılında otomobilin dış renk seçeneklerine turuncu, mavi ve gece siyahı da eklendi.
Üçüncü nesil cell-to-pack teknolojisinin kullanıldığı Qilin bataryalar ile donatılan 001 WE versiyonu ise arkadan itişli olarak 200 kW güç ve 343 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması da 6.8 saniye.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.