Türkiye ve Çin’in batarya, yenilenebilir enerji ve sanayi ortaklığı büyüyecek

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gerçekleştirdiği Çin'i ziyaretinde, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye, batarya üretiminden nükleer santrallere çok sayıda alanda yenilikçi teknolojilerde işbirliği olanaklarını masaya yatırdı. Bakan Kacır, yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Çin’in batarya, enerji ve sanayi ortaklığına değindi.

Türkiye ve Çin, elektrikli otomobil ve enerji konusunda yakınlaşacak

Bakan Kacır "Çin, pek çok elektrikli araç markasına sahip bir ülke. Aynı zamanda batarya üretimi konusunda dünya lideri. Gelecek dönemde Çin firmalarının ülkemize yatırım yapması konusunda birlikte nasıl hareket edebileceğimizi muhataplarımızla değerlendirdik." ifadelerini kullanırken Çin’in son yıllarda yaptığı yüksek teknoloji yatırımlarına dikkat çekti.

Kacır aynı zamanda Togg'un Farasis Energy ile batarya yatırımına da değindi. Bilindiği üzere Togg ve Farasis Energy, Türkiye’de Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri şirketini kurmuştu. Bu ortaklıktan doğan ve Gemlik'te kurulacak olan batarya üretim tesisi oldukça büyük önem taşıyor. Bu tesisin inşası devam ediyor ve kısa sürede tam haline kavuşturulması hedefleniyor. Bu arada Çin'deki Farasis tesisi ziyaretine Togg CEO'su Gürcan Karakaş da katıldı.

Kacır, Farasis ve Togg'dan Siro yatırımını en hızlı şekilde hayata geçirmelerini beklediklerini bildirirken bu ziyarette hem mevcut üretim kabiliyetlerinden hem de batarya teknolojisindeki son gelişmelerden haberdar olma imkanını yakaladıklarını aktardı. Kacır, "Türkiye'nin elektrikli araçlar konusunda üretim merkezi olabilmesi için batarya üretiminde de merkez olması çok önemli. Bu anlayışla Togg ve Farasis ortaklığında gerçekleşecek Siro yatırımını çok önemli görüyoruz…Gelecek dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye’de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kacır, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de potansiyel işbirliği alanı olarak öne çıktığına işaret ederek "Türkiye, güneş enerjisinde halihazırda Avrupa'da birinci ve dünyada dördüncü ülke. Rüzgar enerjisinde de dünyanın iddialı üretici ülkelerinden biriyiz, rüzgar türbinlerinin bileşenlerinin üretiminde Avrupa’da ilk beşteyiz. Çin, güneş panellerinin üretiminde lider konumda. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki kabiliyetlerimizi ortak projelerle daha ileri düzeylere taşıyabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Kacır ayrıca Çin'in erimiş tuz reaktörleri kullanan dördüncü nesil nükleer santrallerde dünyadaki ilk reaktörü devreye alan ülke olduğunu, yenilikçi nükleer sistemlerin, Türkiye ile Çin arasında potansiyel işbirliği alanı olabileceğini vurguladı.

"Türkiye, Çin markaları için Avrupa'ya açılan kapıdır"

Tam Boyutta Gör Kacır, açıklamalarının bir bölümünde "Türkiye, Gümrük Birliği üyesi bir ülke olarak, Çin markaları için Avrupa Birliği'ne açılan kapıdır." ifadesini kullandı. Açıkçası bu önemli bir söylem. Zira Çin’in Türkiye’de yapacağı yatırımlar Çin markalarının küresel pazara girişini çok daha hızlandırabilir ve bazı engelleri de ortan kaldırabilir.

Bakan Kacır, "Gelecek dönemde Çin ve Türkiye arasında bütün bu alanlarda bugünkünden daha ileri işbirliği ortaya koymak adına bu ziyareti gerçekleştiriyoruz.” diyor. Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile yapılan görüşmelerde ortak projelerin yanı sıra bilimsel faaliyetler de ele alınmış durumda.

Teknoloji bakanından Çinli sanayi tesislerine ziyaret

Tam Boyutta Gör İkili görüşmeler ve ziyaretlerin ardından Pekin’den ayrılan Bakan Kacır, ardından Şanghay, Cınciang, Vuhu, Lingang, Ningbo, Şıncın ve Guangcou şehirlerinde sanayi tesislerini ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde Çinli şirketlerin yöneticileri ve yetkililerle bir araya gelecek.

Çin'deki programında elektrikli araç ve batarya üretimine öncelik veren Kacır, Farasis Energy dışında Çin'in kamuya ait önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulunacak. Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, iletişim, bulut bilişim ve otomotiv alanlarında geliştirdiği yeni teknolojileri sergilediği kampüs de ziyaret edilecek ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelinecek.

Togg ve Farasis’in ortaklığı Çin’in diğer markaları için de bir yol gösterici olabilir. Türkiye, batarya üretimi ve teknolojileri konusunda elini zayıf bırakmak istemiyor. Zira batarya sadece elektrikli otomobiller için değil özellikle yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş santrallerinde, bu santrallerde üretilen elektriğin şebekeye bağlanması aşamasında çok önemli rol üstleniyor. Bakan Kacır’a göre Türkiye, önümüzdeki dönemde her yıl yaklaşık 5 gigavat ilave rüzgar ve güneş kapasitesi oluşturacak. Bu hedefler için bataryanın önemi çok büyük. Çin ise hem yenilenebilir enerji hem de batarya teknolojilerinde açık ara lider durumda.

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Türkiye ve Çin’in batarya, enerji ve sanayi ortaklığı büyüyecek