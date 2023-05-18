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    Toyota neden tam elektrikli otomobil üretmeye odaklanmadığını açıkladı

    Toyota bir süre daha Hibrit otomobiller üretmeye odaklanacağını açıkladı ve bunun için haklı gerekçeleri de var gibi görünüyor. Peki neden böyle bir yol haritası izlemeyi tercih etti?
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    Toyota bir süre daha Hybrit'e odaklanacak Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın Hibrit modellerinin son derece başarılı olduğu bir gerçek. Bu nedenle otomobil üreticisinin rakipleri gibi tam elektrikli araba üretimine geçişi benimsemekte hızlı olacağını düşünebilirsiniz. Bununla birlikte Toyota, elektrikli araçlara biraz tartışmalı bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor ve markanın tam elektrik stratejisi hakkında sızdırılan bir bayi belgesi nedenini ortaya çıkarmakta.

    Maliyetler büyük sorun yaratacak

    Toyota'nın bayi belgesinde söylediği şey, bataryalar için malzeme tedarikinin önemli ölçüde artacağı ve dolayısıyla bu malzemeleri elde etme maliyetlerinin ve zorluklarının artacağı şeklinde. Ayrıca Hibrit otomobil malzemelerinin PHEV ve EV modellerine kıyasla daha uygun maliyetli olduğu için şimdilik böyle bir pozisyon almayı tercih etmiş.

    Toyota ayrıca şu anda şarj altyapısının, yollarda tam elektrikli modellerin çoğalmasını kaldırabilmesi için hala uzun bir yol kat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    toyota, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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