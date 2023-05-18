Toyota neden tam elektrikli otomobil üretmeye odaklanmadığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Toyota'nın Hibrit modellerinin son derece başarılı olduğu bir gerçek. Bu nedenle otomobil üreticisinin rakipleri gibi tam elektrikli araba üretimine geçişi benimsemekte hızlı olacağını düşünebilirsiniz. Bununla birlikte Toyota, elektrikli araçlara biraz tartışmalı bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor ve markanın tam elektrik stratejisi hakkında sızdırılan bir bayi belgesi nedenini ortaya çıkarmakta.

Maliyetler büyük sorun yaratacak

Toyota'nın bayi belgesinde söylediği şey, bataryalar için malzeme tedarikinin önemli ölçüde artacağı ve dolayısıyla bu malzemeleri elde etme maliyetlerinin ve zorluklarının artacağı şeklinde. Ayrıca Hibrit otomobil malzemelerinin PHEV ve EV modellerine kıyasla daha uygun maliyetli olduğu için şimdilik böyle bir pozisyon almayı tercih etmiş.

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Toyota ayrıca şu anda şarj altyapısının, yollarda tam elektrikli modellerin çoğalmasını kaldırabilmesi için hala uzun bir yol kat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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