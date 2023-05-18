Toyota neden tam elektrikli otomobil üretmeye odaklanmadığını açıkladı

Maliyetler büyük sorun yaratacak
Toyota'nın bayi belgesinde söylediği şey, bataryalar için malzeme tedarikinin önemli ölçüde artacağı ve dolayısıyla bu malzemeleri elde etme maliyetlerinin ve zorluklarının artacağı şeklinde. Ayrıca Hibrit otomobil malzemelerinin PHEV ve EV modellerine kıyasla daha uygun maliyetli olduğu için şimdilik böyle bir pozisyon almayı tercih etmiş.
Toyota ayrıca şu anda şarj altyapısının, yollarda tam elektrikli modellerin çoğalmasını kaldırabilmesi için hala uzun bir yol kat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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