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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

110 yıllık elektrikli otomobil 95 bin dolara satıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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110 yıllık elektrikli otomobil 95 bin dolara satıldı
1793 yılında Londra'da kurulan ve dünyanın en büyük müzayede evleri arasında yer alan Bonhams, geçtiğimiz günlerde son derece ender bir otomobilin satışına sahne oldu. Son yıllarda hızla yaygınlaşan elektrikli otomobillerin ilk örneklerinden biri olan 1905 Woods Queen Victoria Brougham, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da düzenlenen bir açık arttırmayla 95 bin dolara satıldı.
Bonhams tarafından açık arttırmayla satılan 110 yıllık 1905 Woods Queen Victoria Brougham'ın, otomobil tarihinde oldukça önemli bir yeri olan bu modelin son örneği olduğu belirtiliyor. Victoria Brougham'ın üreticisi olan Woods Motor Vehicle firması, elektrikli otomobillerin gelişiminde son derece önemli bir role sahip. 1899 yılında ABD'nin Chicago şehrinde kurulan ve 1916 yılına kadar faaliyet gösteren Woods Motor Vehicle tarafından geliştirilen Dual Power Model 44 Coupe, ilk hibrid otomobil modellerinden biri olarak kabul ediliyor. 
 
110 yıllık elektrikli otomobil 95 bin dolara satıldı
 
 1905 Woods Queen Victoria Brougham, 110 yaşında olmasına rağmen değerli bir koleksiyon parçası olmakla kalmıyor. Bonhams Müzayede Evi tarafından açık arttırma öncesinde yayınlanan ilanda, otomobilin hala kullanılabilir durumda olduğu ve kısa süre önce sürüldüğü yazıyor. Dingil mesafesi 1.85 metre olan otomobil, yaklaşık 1179 kilogram ağırlığında. Modern bir şarj etme mekanizması ve daha hafif bataryalarla yenilenen otomobil, saatte 48 km hızla yol alabiliyor. Açık havalarda kabin kısmı sökülerek üstü açık bir şekilde de kullanılabilen Victoria Brougham, iki kişilik olarak tasarlanmış.
Günümüzde otomobil sektörü yakıtlı otomobiller etrafında kurulmuş olsa da, Victoria Brougham'ın üretildiği 20. yüzyılın başlarında otomobil alanına elektrikli otomobiller öncülük ediyordu. Elektrikli otomobillerin hız rekorları kırdığı bu yıllarda, benzinli araçlar yavaş ve tehlikeli olarak değerlendiriliyordu. Öyle ki 1900 yılında 30 binden fazla elektrikli otomobil trafikte yer alıyordu.

http://gizmodo.com/110-year-old-electric-car-sells-for-95-000-1733315181 Yorum Yaz
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Mianfei 4 yıl en beğenilen
Cok ucuza gitmis acikcasi bir tarihi eser olarak..
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artenis 4 yıl
''110 yıllık elektrikli otomobil''
Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Tesla'yı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...
''110 yıllık elektrikli otomobil''Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Tesla...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Mr. Jingles 4 yıl
Elektrikli otomobillerin hız rekorları kırdığı bu yıllarda, benzinli araçlar yavaş ve tehlikeli olarak değerlendiriliyordu.

Yıl olmuş 2015 yakıtla çalışan arabalar yavaş değiller ama hâlâ tehlikeliler. O zamanlar elektrikli arabalar bırakılmayıp geliştirilseydi bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi. En azından daha temiz olurdu dünya.
Elektrikli otomobillerin hız rekorları kırdığı bu yıllarda, benzinli araçlar yavaş ve tehlikeli olarak değerlendiriliyordu.Yıl olmuş 2015 ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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teramit 4 yıl
artenis
110 yıllık elektrikli otomobil Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Teslayı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...

bende böyle düşünüyordum vaktiyle ama 100 yıl önceki batarya teknolojisini de düşünmek lazım, li-on gibi verimli bir pil olmadan o arabalar fosil yakıtlılarla baş edemezdi.lityum zor çıkartılan bir element maliyeti çok ve fosil yakıtlılar bazı yerden kendi fışkırıyordu.bataryaların verimli ve düzgün çalışması için yazılmında gelişmesi gerekiyordu ki o yıllarda bilgisayarın atası bile yoktu.günümüzdeki teknolojik, madencilik ve mühendislik gelişmeleri olmadan elektrikli arabaların fosil yakıtlılarla başetmesi mümkün değildi ve edemedide.
Tabiki zenginin biri çıkıp çok daha erken elektrikli otomobili rekabetçi hale getirirdi ama 100 yıl yada 50 yıl önce yapamazdı.
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selmand 4 yıl
Eğer elektrik sadece ortadoğuda çıkan birşey olsaydı emin olun bu yahudiler elektrikli otoyu pazarlardı dünyaya.
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metebyr 4 yıl
sanırım benzinli olsaydı çok daha fazla ederdi..
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OverClocK1ng 4 yıl
artenis
110 yıllık elektrikli otomobil Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Teslayı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...

Aynısını diyecektim. Kapitalist despotluğa bakar mısın.
110 yıl önceden beri var olan bir şeyi, petrol satmak adına çıkattırmadılar.
Hem de 110 sene boyunca. Ayıp. İnsanlıklarından utanmalılar...
1 Yanıt Yanıtla +3
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aycibin 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

artenis
110 yıllık elektrikli otomobil Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Teslayı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...


Aynısını diyecektim. Kapitalist despotluğa bakar mısın.
110 yıl önceden beri var olan bir şeyi, petrol satmak adına çıkattırmadılar.
Hem de 110 sene boyunca. Ayıp. İnsanlıklarından utanmalılar...

Hocam guzel dedin katiliyorum ama o zaman da bir mustang 428 ile shelby cobra ile stingray ile f40 ile ya da skyline gtr ile tanisamayacaktik :)
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Batuist 4 yıl
Şayet param olsaydı çok daha fazlasını verir alırdım bu bebeği...
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artenis 4 yıl
''110 yıllık elektrikli otomobil''
Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Tesla'yı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...
1 Yanıt Yanıtla +15
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umut_baris 4 yıl artenis
artenis

''110 yıllık elektrikli otomobil''
Bu cümle tek başına bir insanlık ayıbını, tarihi suçları, kapitalist düzeni vb. birçok konuyu ihtiva ediyor. Tesla'yı dört gözle beklerken görmek kendimizi 2015 yılında ne kadar da trajı komik...

Bizim milletimiz de tok kapı sesi kelepir fiyata düşecek diye bekliyorlar. Garipler doğrusu.



Bir araba alırsam o da Tesla olur veya olur da yeniden bir "Devrim" (elektrikli olanını) üretirsek onu alırım.

Ne motor sesi seviyorum ne de sorunlarını.

O kadar milyar verdiğin arabanın şanzımanı kavrayamıyor ya.

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istanbulbirbaska 4 yıl
Bataryaları değiştirip orjinalliği bozmuşlar.
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Mr. Jingles 4 yıl
Elektrikli otomobillerin hız rekorları kırdığı bu yıllarda, benzinli araçlar yavaş ve tehlikeli olarak değerlendiriliyordu.

Yıl olmuş 2015 yakıtla çalışan arabalar yavaş değiller ama hâlâ tehlikeliler. O zamanlar elektrikli arabalar bırakılmayıp geliştirilseydi bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi. En azından daha temiz olurdu dünya.
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cosica 4 yıl
çok fazla parçası yenilenmiş. fiyatından belli zaten.
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thy34. 4 yıl Mr. Jingles
+1
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Batumatu 4 yıl
Bedava... Kenarda 100 bin dolar param olsa ben alırdım yeminle...
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V4LKyR 4 yıl
Kaç beygir acaba? Çip taksak randıman alır mıyız?
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