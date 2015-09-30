110 yıllık elektrikli otomobil 95 bin dolara satıldı

1793 yılında Londra'da kurulan ve dünyanın en büyük müzayede evleri arasında yer alan Bonhams, geçtiğimiz günlerde son derece ender bir otomobilin satışına sahne oldu. Son yıllarda hızla yaygınlaşan elektrikli otomobillerin ilk örneklerinden biri olan 1905 Woods Queen Victoria Brougham, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da düzenlenen bir açık arttırmayla 95 bin dolara satıldı. 1793 yılında Londra'da kurulan ve dünyanın en büyük müzayede evleri arasında yer alan Bonhams, geçtiğimiz günlerde son derece ender bir otomobilin satışına sahne oldu. Son yıllarda hızla yaygınlaşan elektrikli otomobillerin ilk örneklerinden biri olan 1905 Woods Queen Victoria Brougham, geçtiğimiz günlerde Danimarka'da düzenlenen bir açık arttırmayla 95 bin dolara satıldı.

Bonhams tarafından açık arttırmayla satılan 110 yıllık 1905 Woods Queen Victoria Brougham'ın, otomobil tarihinde oldukça önemli bir yeri olan bu modelin son örneği olduğu belirtiliyor. Victoria Brougham'ın üreticisi olan Woods Motor Vehicle firması, elektrikli otomobillerin gelişiminde son derece önemli bir role sahip. 1899 yılında ABD'nin Chicago şehrinde kurulan ve 1916 yılına kadar faaliyet gösteren Woods Motor Vehicle tarafından geliştirilen Dual Power Model 44 Coupe, ilk hibrid otomobil modellerinden biri olarak kabul ediliyor.

1905 Woods Queen Victoria Brougham, 110 yaşında olmasına rağmen değerli bir koleksiyon parçası olmakla kalmıyor. Bonhams Müzayede Evi tarafından açık arttırma öncesinde yayınlanan ilanda, otomobilin hala kullanılabilir durumda olduğu ve kısa süre önce sürüldüğü yazıyor. Dingil mesafesi 1.85 metre olan otomobil, yaklaşık 1179 kilogram ağırlığında. Modern bir şarj etme mekanizması ve daha hafif bataryalarla yenilenen otomobil, saatte 48 km hızla yol alabiliyor. Açık havalarda kabin kısmı sökülerek üstü açık bir şekilde de kullanılabilen Victoria Brougham, iki kişilik olarak tasarlanmış.



Günümüzde otomobil sektörü yakıtlı otomobiller etrafında kurulmuş olsa da, Victoria Brougham'ın üretildiği 20. yüzyılın başlarında otomobil alanına elektrikli otomobiller öncülük ediyordu. Elektrikli otomobillerin hız rekorları kırdığı bu yıllarda, benzinli araçlar yavaş ve tehlikeli olarak değerlendiriliyordu. Öyle ki 1900 yılında 30 binden fazla elektrikli otomobil trafikte yer alıyordu.



http://gizmodo.com/110-year-old-electric-car-sells-for-95-000-1733315181