1.526 beygirlik canavar Xiaomi SU7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi SU7 Ultra özellikleri
Xiaomi SU7 Ultra, birkaç istisna dışında geçtiğimiz sene tanıtılan SU7'nin tasarım dilini benimsiyor. Performans modeli daha büyük ön spoyler, frenler ve arka spoyler ile normal modelden ayrılıyor. Bunun dışında Xiaomi SU7 Ultra, daha geniş bir gövdeye ve siyah, beyaz, sarı gümüş ve yeşil olmak üzere beş farklı gövde rengiyle geliyor.
Xiaomi SU7 Ultra, 5115mm / 1970mm /1 465 mm boyutları ve 3000 mm dingil mesafesiyle oldukça büyük bir otomobil. 1.560 mm genişliğindeki arka spoylerı ve aktif difüzörüyle beraber otomobil 285 kg yere basma kuvveti üretebiliyor.
SU7 Ultra, aracın sertliğini ve yerden yüksekliğini bağımsız olarak ayarlayabilen çift odacıklı havalı süspansiyonuna sahip. Ayrıca pist versiyonu soğutma sistemini de barındırıyor.
Xiaomi SU7 Ultra, standart olarak üç elektrik motoruyla geliyor. Ön aksta 288 kW (386 hp) gücünde tek elektrik motoru ve arka aksta iki adet 425 kW (570 hp) gücünde elektrik motoru bulunuyor. Bu üç motor toplamda 1.138 kW'a (1.526 hp) kadar güç üretebiliyor. Maksimum torkun ise 1.770 Nm olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak, süper spor otomobil 1,98 saniyede 100 km/s hıza ve maksimum 359 km/s hıza ulaşabiliyor.
Xiaomi SU7 Ultra, Şubat 2025'te 2:09.944 saniyelik tur süresiyle Şanghay Uluslararası Pisti'nde seri üretilen en hızlı otomobil oldu. İkinci sırada 2:11.28 saniyelik tur süresiyle Porsche Taycan Turbo GT yer alıyor.
SU7 Ultra'da 93,7 kWh kapasiteli CATL yapımı Qilin 2.0 NMC batarya paketi yer alıyor. CLTC ölçümlerien gçre 620 km menzile sahip olan aracın bataryası %10'dan %80'e sadece 11 dakikada şarj olabiliyor.
Xiaomi SU7 Ultra'nın iç mekanında bol miktarda karbon fiber malzeme yer alıyor. Ön koltuk, orta konsol, kapı eşiği, direksiyon simidi ve tavan gibi 17 yerde kullanılan karbon fiber malzeme sayesinde ağırlıkta önemli kazanım elde edildiği belirtiliyor. Buna rağmen, otomobil büyük boyutları ve bataryasıyla 2360 kg ağırlığa sahip.
SU7 Ultra iç mekanında üç renk seçeneği sunuluyor. Aracın ön koltukları 10 noktalı masajı destekliyor ve kabinde sürücü koltuğundaki bağımsız hoparlörler dahil olmak üzere 25 hoparlör bulunuyor. Diğer ayrıntılar arasında iki adet 50W kablosuz telefon şarj pedleri, baş üstü ekran ve dört kapı için çift katmanlı cam yer aluyor.
Xiaomi SU7 Ultra'nın akıllı sürüş sistemi 3 LiDAR, 12 kamera ve 5 milimetre dalga radarından oluşuyor. Araç, Navigation On Autopilot (NOA) sistemini ve vale park hizmeti desteğini de sunuyor. Gelişmiş bir kendi kendine park sistemine sahip Xiaomi HAD sisteminin ise Mart 2025'te satışa sunulacağı belirtiliyor.
Ekim 2024'te Çin'de 814.900 yuan (111.790 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açılan Xiaomi SU7 Ultra, çok daha düşük fiyattan 529.900 yuan (72.830 dolar) satışa sunulmuş durumda. Şirket, Nisan 2025'te teslimatlara başlanacağını söylüyor.
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