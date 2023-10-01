Türkiye pazarına da giren BYD otomobil satışlarında Hyundai ve Ford'u geçti

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Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, otomobil satışları açısından Hyundai ve Ford gibi devleri geride bırakarak dördüncü büyük küresel otomobil markası oldu. Pazar araştırma şirketi TrendForce'un paylaştığı veriler Ağustos ayında 37 bölgesel pazardaki otomobil satışlarını kapsıyor.

Türkiye'ye gelen tüm BYD modellerine yakından baktık 1 gün önce eklendi

Yayınlanan rakamlar Ağustos ayı boyunca dünya genelinde satılan otomobillerin yüzde 4.8'inin BYD tarafından üretildiğini ortaya koydu. Çinli marka sıralamada Japon Toyota (yüzde 9.8), Alman Volkswagen (yüzde 6.5) ve Japon Honda'nın (yüzde 4.9) arkasında yer aldı.

BYD, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla küresel satışlarında yüzde 5'lik bir artış kaydetti. Çinli şirket bu yükseliş ile yüzde 4.3'lük paya sahip Hyundai ve yüzde 4.2'lik paya sahip Ford gibi köklü otomobil üreticilerini geride bırakmayı başardı.

Sadece elektrikli araç satarak bu başarıya ulaştı

Öte yandan Ford'un satışlarında yüzde 6.7'lik bir düşüş yaşandığını belirtelim. Hemen arkasında yer alan Chevrolet ise yüzde 4'lük pazar payıyla yedinci sırayı aldı. Amerikalı otomobil üreticilerinin düşüşünden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç sorunlar sorumlu tutuluyor.

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Her halükarda BYD'nin gösterdiği büyüme dikkate değer. Çünkü rakip markalar hala birçok benzinli veya dizel motorlu araç sunarken, BYD sadece elektrikli otomobiller (hibrit ve tamamen elektrikli) satarak bu başarıyı elde etti. Ortaya çıkan tablo BYD'nin elektrifikasyona geçişte önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

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