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    Anlık Bildirim

    Türkiye pazarına da giren BYD otomobil satışlarında Hyundai ve Ford'u geçti

    Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, dünya genelindeki satış sıralamasında Hyundai ve Ford'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. Marka kısa süre önce Türkiye pazarına da adım atmıştı.

    Türkiye pazarına da giren BYD satışlarda Hyundai ve Ford'u geçti Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, otomobil satışları açısından Hyundai ve Ford gibi devleri geride bırakarak dördüncü büyük küresel otomobil markası oldu. Pazar araştırma şirketi TrendForce'un paylaştığı veriler Ağustos ayında 37 bölgesel pazardaki otomobil satışlarını kapsıyor.

    Yayınlanan rakamlar Ağustos ayı boyunca dünya genelinde satılan otomobillerin yüzde 4.8'inin BYD tarafından üretildiğini ortaya koydu. Çinli marka sıralamada Japon Toyota (yüzde 9.8), Alman Volkswagen (yüzde 6.5) ve Japon Honda'nın (yüzde 4.9) arkasında yer aldı.

    Türkiye pazarına da giren BYD satışlarda Hyundai ve Ford'u geçti

    BYD, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla küresel satışlarında yüzde 5'lik bir artış kaydetti. Çinli şirket bu yükseliş ile yüzde 4.3'lük paya sahip Hyundai ve yüzde 4.2'lik paya sahip Ford gibi köklü otomobil üreticilerini geride bırakmayı başardı.

    Sadece elektrikli araç satarak bu başarıya ulaştı

    Öte yandan Ford'un satışlarında yüzde 6.7'lik bir düşüş yaşandığını belirtelim. Hemen arkasında yer alan Chevrolet ise yüzde 4'lük pazar payıyla yedinci sırayı aldı. Amerikalı otomobil üreticilerinin düşüşünden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç sorunlar sorumlu tutuluyor.

    Türkiye pazarına da giren BYD satışlarda Hyundai ve Ford'u geçti Tam Boyutta Gör

    Her halükarda BYD'nin gösterdiği büyüme dikkate değer. Çünkü rakip markalar hala birçok benzinli veya dizel motorlu araç sunarken, BYD sadece elektrikli otomobiller (hibrit ve tamamen elektrikli) satarak bu başarıyı elde etti. Ortaya çıkan tablo BYD'nin elektrifikasyona geçişte önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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