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    Yeni Nissan Leaf ve Micra'nın tasarımı ortaya çıktı

    Crossover'a evrilen üçüncü nesil Nissan Leaf ve Renault 5'i temel alan elektrikli Nissan Micra, 2025 yılı içerisinde Avrupa'da satışa sunulacak. Elektrikli Juke ise 2026 yılında gelecek.
    Yeni Nissan Leaf ve Micra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yaşanan finansal sıkıntılarla gündeme gelen ve Honda ile birleşme süreci olumsuz biten Nissan, 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürmeyi planladığı yeni/yenilenen modeller hakkında bazı bilgiler ve görseller paylaştı.

    Nissan'ın yeni modelleri arasında en çok dikkat çeken isim üçüncü nesil Nissan Leaf oldu. İlk kez 2010 yılında hatchback gövde tipiyle satışa sunulan Leaf, yeni nesliyle artık geniş aileleri de odağına alan bir elektrikli crossover'a dönüşüyor. Ayrıca, yeni Leaf modelinde ilk kez Ariya ile tanıtılan CMF-EV platformu kullanılacak. Bu sayede Leaf, daha verimli ve teknolojik bir otomobile dönüşecek.

    Yeni Nissan Leaf'in gövde tasarımı sade ve şık görünüyor. Ön tarafta boydan boya uzanan LED ışık imzası ve logonun altında yer alan kamera dikkat çekerken çift renkli gövde, 19 inç alaşımlı jantlar ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Coupe crossover stiliyle Sunderland fabrikasında üretilecek olan elektrikli modelin arka kapı kolları da C sütunlarına gizlenmiş.

    Yeni nesil Leaf, 0.25 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Mevcut versiyona kıyasla iyileştirilmiş olan bu değere ek olarak Nissan'ın yeni 3'ü 1 arada güç aktarma sistemiyle sunulan verimli enerji yönetimi ve gelişmiş sürüş performansı, otomobilin menziline katkı sağlıyor. Teknik veriler henüz açıklanmadı ancak çıkan haberlere göre 600 km civarında sürüş menzili hedefleniyor.

    Avrupa'ya yönelik 2025 ve 2026 planları

    Yeni Nissan Leaf ve Micra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2025 yılında Nissan, Avrupa'da üç model piyasaya sürecek: elektrikli Micra, yeni Leaf ve üçüncü nesil e-POWER teknolojisiyle donatılan Qashqai.

    Elektrikli şehir otomobili olarak tasarlanan elektrikli Nissan Micra, Renault iş birliğiyle geliştiriliyor. Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen Renault 5'i temel alan model, Londra'daki Nissan Design Europe tarafından tasarlandı. Sadece Avrupa'da satılacak kompakt modelin 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

    Yeni nesil e-POWER teknolojisiyle donatılacak olan Qashqai'nin de daha düşük emisyon, artırılmış verimlilik ve daha rafine bir sürüş deneyimiyle tam elektrikli bir araçlara biraz daha yaklaşacağı ifade ediliyor. Üçüncü nesil sistemin yüksek hızdaki sürüşlerde eskisine göre yüzde 15'e kadar tasarruf sağladığı belirtiliyor.

    2026 yılında ise ürün gamına elektrikli Juke eklenecek. Daha önce "Hyper Punk" konseptiyle ön gösterimi yapılan yeni Juke, markanın Avrupa'daki dördüncü elektrikli binek aracı olacak. Söz konusu modelin cesur tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ve kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcının kendini ifade etmesini destekleyen bir deneyim sunacağı belirtiliyor. 

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