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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

11.6-inç dokunmatik ekrana sahip Asus Q200E, 549.99$'dan ön siparişe açıldı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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11.6-inç dokunmatik ekrana sahip Asus Q200E, 549.99$'dan ön siparişe açıldı
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Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar üreticisi Asus cephesinde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Asus'un VivoBook (X202 ve S400) serisinin ardından Q200E modelinin de ön siparişe açıldığı ortaya çıktı. Best Buy, Q200E için 549.99$ fiyattan ön sipariş almaya başlamış.
Yaklaşık 22.8 mm kalınlığında ve 1.31 kg ağırlığında dizayn edilen Q200E, Asus'un klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 11.6-inç boyutlu çoklu dokunmatik ekranıyla Windows 8 işletim sistemine tam destek veren dizüstü bilgisayarda, bu sefer Intel'in ''Sandy Bridge'' platformunun seçildiği görülüyor. 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan Intel Core i3-2365M işlemci, 2 çekirdek, 4 izlek, 3 MB L3 ön bellek ve DirectX 10.1 destekli Intel HD 3000 grafik birimi sunuyor.
Chiclet tipi klavyenin eşlik ettiği dizüstü bilgisayarda 4 GB DDR3 RAM'e ve 500 GB sabit diske yer verilmiş. Dizüstü bilgisayarın göze çarpan diğer teknik özellikleri, 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 1 megapiksel çözünürlüğünde web kamera ve MMC, SD, SDHC, SDXC kart okuyucusu şeklinde listelenmiş.
Asus Q200E, özellikle taşınabilirliğe önem veren tüketicilerin ilgisini çekebilir.

11.6-inç dokunmatik ekrana sahip Asus Q200E, 549.99$'dan ön siparişe açıldı
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DH Misafiri 6 yıl
ya hocam bu intel hd 3000 iyid değil mi.? pek hakim değilim de bilgi verir misiniz lütfen bu pc yi almayı düşünüyorum ama içime kurt düştü :/
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osmanefeozkan 6 yıl
Intel HD 3000 bu zımbırtıları kullandıkları sürece 200$ lık netbookdan hiç bir farkları yok
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Holy Templar 6 yıl
teşekkürler
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