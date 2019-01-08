11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu

Sanal gerçeklik trendinin yükselmeye başladığı ilk dönemlerde akıllı telefonlara yönelik 360 derece kamera aksesuarları ile sektöre giriş yapan Insta360 bugün söz sahibi bir firma haline geldi. Firma sektörün en iyi kameralarından biri olacak Insta360 Titan modelini duyurdu.

Insta360 Titan özellikleri ve fiyatı

Insta360 Titan sanal gerçeklik içeriklerine odaklanmış bir kamera. Kamera üzerinde 8 adet sensör yer alıyor. Sensörler Micro Four Thirds tabanlı ve VR kameraları içerisinde kullanılan en büyük sensör olma özelliğine sahip.

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Sensörler 2D formatında 10560 x 5280 çözünürlüğünde, 3D formatında ise 10560 x 10560 çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Video formatları ise işleme öncesi şu şekilde:

10560 x 5280 @30fps (11K 2D)

9600 x 9600 @30fps (10K 3D)

5280 x 2640 @120fps

10-Bit video:

7680 x 7680 @30fps (8K 3D)

7680 x 3840 @30fps (8K 2D)

Gerçek zamanlı işleme:

3840 x 3840 @30fps (4K 3D)

3840 x 1920 @30fps (4K 2D)

Her bir sensör için bir SD kart kullanmak zorundasınız. Dokuzuncu SD kart ise dengeleme için jiroskopik veriler ve düzenleme için düşük çözünürlükte Proxy dosyalarını kaydetmek için gerekli.

Kamera ile 9 eksenli FlowState dengeleyici de geliyor. Hareketli durumlarda iyi bir dengeleme sunan dengeleyici yanında 300 metreden kontrol imkânı sunan sinyal teknolojisi de mevcut. Kaydedilen videoları izlemek için CrystalView dönüştürme aracı da sunuluyor.

Insta360 Titan kamerası 15000$ fiyat etiketi ile Nisan ayında piyasaya çıkacak. Ön kayıt için 150$ depozito yatırmak gerekiyor.