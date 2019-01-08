Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu

11K çözünürlüğünde fotoğraf ve video kaydı yapabilen Insta360 Titan, profesyonel sanal gerçeklik yayıncıları için en iyi alternatiflerden birisi olacak.Insta360 Titan özellikleri ve fiyatı haberimizde
4 ay
7,4b
2
2
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sanal gerçeklik trendinin yükselmeye başladığı ilk dönemlerde akıllı telefonlara yönelik 360 derece kamera aksesuarları ile sektöre giriş yapan Insta360 bugün söz sahibi bir firma haline geldi. Firma sektörün en iyi kameralarından biri olacak Insta360 Titan modelini duyurdu.

Insta360 Titan özellikleri ve fiyatı

Insta360 Titan sanal gerçeklik içeriklerine odaklanmış bir kamera. Kamera üzerinde 8 adet sensör yer alıyor. Sensörler Micro Four Thirds tabanlı ve VR kameraları içerisinde kullanılan en büyük sensör olma özelliğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Furrion Rova kablosuz şarj özellikli soğutma dolabı tanıtıldı"

Sensörler 2D formatında 10560 x 5280 çözünürlüğünde, 3D formatında ise 10560 x 10560 çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Video formatları ise işleme öncesi şu şekilde:

10560 x 5280 @30fps (11K 2D)

9600 x 9600 @30fps (10K 3D)

5280 x 2640 @120fps

10-Bit video:

7680 x 7680 @30fps (8K 3D)

7680 x 3840 @30fps (8K 2D)

Gerçek zamanlı işleme:

3840 x 3840 @30fps (4K 3D)

3840 x 1920 @30fps (4K 2D)

Her bir sensör için bir SD kart kullanmak zorundasınız. Dokuzuncu SD kart ise dengeleme için jiroskopik veriler ve düzenleme için düşük çözünürlükte Proxy dosyalarını kaydetmek için gerekli.

Kamera ile 9 eksenli FlowState dengeleyici de geliyor. Hareketli durumlarda iyi bir dengeleme sunan dengeleyici yanında 300 metreden kontrol imkânı sunan sinyal teknolojisi de mevcut. Kaydedilen videoları izlemek için CrystalView dönüştürme aracı da sunuluyor.

Insta360 Titan kamerası 15000$ fiyat etiketi ile Nisan ayında piyasaya çıkacak. Ön kayıt için 150$ depozito yatırmak gerekiyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/insta360-titan-11k-vr-360-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sarı Mucit 4 ay
1500 dolar alsam mı diye düşünürken 15.000 dolar olduğunu anlayınca kalsın diyorum. neyse ikinci el almış olduğum samsung gear 360 4k ile çekimlere devam diyorum,
belki başka bahara
dronla çekilen 8K şelale videosundan sonra bu tarz kameralar ilgimi çekiyor
ollll maaaa saaaaa daaaaa oluuuuurrr diyebileceğimiz şeylerden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
15.000$ döler cik bişey değilmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Karşınızda MSI'ın 5K çözünürlüklü yeni monitörü 4 ay Nissan Leaf E+ tanıtıldı: Daha uzun menzil, daha güçlü motor 4 ay LG, V20 ve G5 modellerine güncelleme desteğini sonlandırdı 4 ay Xiaomi Black Shark Skywalker, Snapdragon 855 işlemci ile birlikte ortaya çıktı 4 ay Beyindeki “zombi hücreler” ile obezite kaynaklı anksiyete arasındaki ilginç bağlantı 4 ay Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı 4 ay Xiaomi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots Pro tanıtıldı 4 ay IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar 4 ay Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu 4 ay Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650 4 ay Intel ‘’K’’ ve ‘’F’’ uzantılı 9. nesil işlemcilerini duyurdu 4 ay Orta seviye Asus VivoBook serisi güncellendi 4 ay Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor 4 ay Anker PowerPort Atom PD 1 hızlı şarj adaptörü satışa çıkıyor 4 ay Samsung’dan 98 inçlik 8K televizyon 4 ay Dijital asistanlı Lenovo Smart Clock duyuruldu 4 ay Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor 4 ay Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü 4 ay Japon girişimden sevimli robot Lovot 4 ay Gilette ısıtmalı tıraş bıçağını tanıttı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN 11K çözünürlüğünde Insta360 Titan VR kamerası duyuruldu Sonraki Royole, katlanabilir klavyesini CES 2019'da tanıttı 4 ay Android Q, sistem genelinde karanlık mod özelliği ile gelecek 4 ay Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor 4 ay GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor 4 ay PS4 satışları 100 milyona yürüyor 4 ay Dünyanın en büyük turbofan jet motoru artık Boeing 777X'in kanatları altında 4 ay Sony'nin Android TV'lerine AirPlay 2 ve HomeKit desteği geliyor 4 ay Sahibini takip eden akıllı bavul | Otonom gidiyor 4 ay Bu telefon farklı | Gizlilik modu var 4 ay Sinemadaki hasılat kavgasının çözümü için gözler Meclis'te 4 ay Asus, HDR destekli ROG Strix XG oyuncu monitörlerini duyurdu 4 ay Furrion Rova kablosuz şarj özellikli soğutma dolabı tanıtıldı 4 ay Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler 4 ay Huawei Mate 20 Pro yapay zeka ile neler yapabiliyor? 4 ay Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi 4 ay Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak 4 ay Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi 4 ay HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor 4 ay Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor 4 ay Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim