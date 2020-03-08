12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek

Tam Boyutta Gör

Apple'ın uzay gemisini andıran yeni kampüsü yakında boşalacak gibi görünüyor. Zira şirket Apple Park'ta görev yapan çalışanlarından mümkünse uzaktan çalışmalarını ve işlerini evden yürütmelerini istedi.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu"

Şirketin bu yönde bir karar almasının nedeni tahmin edebileceğiniz üzere koronavirüs salgını. 12.000 kişilik genel merkezde görevli personelin büyük bir kısmının uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte devasa kampüs sessizliğe bürünecek.

Tam Boyutta Gör

Apple Park yakınlarında 20 koronavirüs vakası görüldü

Apple Park çalışanları arasında henüz koronavirüs vakası görülmedi. Ancak kampüsün yer aldığı Kaliforniya'daki Santa Clara bölgesinde resmi olarak kayıtlara geçen 20 koronavirüs vakasının olduğunu belirtelim.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-apple/apple-asks-silicon-valley-employees-to-work-from-home-as-virus-spreads-idUSKBN20T2OT

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.