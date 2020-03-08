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    12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek

    Kaliforniya'da koronavirüs vakalarının görülmesi Apple'ı harekete geçirdi. Şirket, 12.000 kişilik Apple Park'ta görev yapan çalışanlarından mümkünse evden çalışmalarını istedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek
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    Apple'ın uzay gemisini andıran yeni kampüsü yakında boşalacak gibi görünüyor. Zira şirket Apple Park'ta görev yapan çalışanlarından mümkünse uzaktan çalışmalarını ve işlerini evden yürütmelerini istedi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu"

    Şirketin bu yönde bir karar almasının nedeni tahmin edebileceğiniz üzere koronavirüs salgını. 12.000 kişilik genel merkezde görevli personelin büyük bir kısmının uzaktan çalışmaya başlaması ile birlikte devasa kampüs sessizliğe bürünecek.

    12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek
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    Apple Park yakınlarında 20 koronavirüs vakası görüldü

    Apple Park çalışanları arasında henüz koronavirüs vakası görülmedi. Ancak kampüsün yer aldığı Kaliforniya'daki Santa Clara bölgesinde resmi olarak kayıtlara geçen 20 koronavirüs vakasının olduğunu belirtelim.



    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-apple/apple-asks-silicon-valley-employees-to-work-from-home-as-virus-spreads-idUSKBN20T2OT Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. en beğenilen
    Biyolojik ve kimyasal olarak kirletilmiş bir doğadan beslenen hayvanları ve bitkileri yiyoruz ve sonra bunlardan bulaşan grip ve benzeri mikroplar ile savaşıyoruz. Biz insanlar sanıyoruz ki evrenin en akıllı ve güçlü zeki yaratığı olarak bütün kozmik evreni yiyip bitireceğiz çünkü Tanrı bunun için yarattı bizi, böylece hayatımız keyif ve zevk içinde geçecek. Yok öyle bir gelecek. Etme bulma dünyası. Bir an evvel tüm dünyada nüfus artışı kısıtlanmalı, harcamalar ve tüketim minimuma indirilmeli. Az tüketen az insan ile dünyadaki yaşam süremiz uzatılabilir. Robotlar ve yapay zeka bir çok insanın yapacağı işi yapar zaten. Yaban hayatı ile şehir hayatı birbirinden ayrılmalı. Yaban hayvanlarının öldürülmesi ve yenmesi, av ve avcılık yasaklanmalı. Sağlık durumu kontrol altındaki çiftlik hayvanları dışındaki hayvanların tüketilmesi yasaklanmalı. Bu sorun bu gün yarasa yarın geyik diğer gün tavşan öbür gün de hamsi bile olabilir. Artık bu canlıların sağlıklı olmadığı kesinleşmiştir. Dünyayı biz yok ettik kurtarmak da bizim elimizde. Yoksa o bizim hesabımızı görecektir.
    Biyolojik ve kimyasal olarak kirletilmiş bir doğadan beslenen hayvanları ve bitkileri yiyoruz ve sonra bunlardan bulaşan grip ve benzeri mikroplar ile savaşıyo...
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    Yanıtla +25
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    joven 1 hf.
    Dünyanın değişik bölgelerinde zülum gören insanların ahı tuttu
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Guest-F7CE7F94C 1 hf. joven
    Mantığa bak... En çok da o ah eden gariban ölecek zaten. Ne anladım bu işten...
    Yanıtla +1
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    joven 1 hf.
    Yarap sen nelere kadirsin dünya sözde devlerinin hakkından bir virüs geldi ya
    başka söze gerek yok.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    jubeii 1 hf.
    aklıma 1986 da çernobil faciası ve bizim o dönemdeki devlet yöneticilerinin olaya verdiği reaksiyon geldi. bakanın biri çıkıp radyasyonlu çay daha lezzetli deyip bi bardak çay içmişliği bile vardı. karadenizdeki kanser vakaları sonradan 4 kat artıcaktı. ama kimin umrunda. zaten köpek gibi ölüyoruz. şimdi olsa şehit oldu derler. şehidin aileside bürokratı askeri evine davet edip vatan saolsun die basına demeç verirdi. aziz milletim.
    Yanıtla +3
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    joven 1 hf.
    Dünyanın değişik bölgelerinde zülum gören insanların ahı tuttu
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    joven 1 hf.
    Yarap sen nelere kadirsin dünya sözde devlerinin hakkından bir virüs geldi ya
    başka söze gerek yok.
    Yanıtla +4
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    monacomen 1 hf. en beğenilen
    Biyolojik ve kimyasal olarak kirletilmiş bir doğadan beslenen hayvanları ve bitkileri yiyoruz ve sonra bunlardan bulaşan grip ve benzeri mikroplar ile savaşıyoruz. Biz insanlar sanıyoruz ki evrenin en akıllı ve güçlü zeki yaratığı olarak bütün kozmik evreni yiyip bitireceğiz çünkü Tanrı bunun için yarattı bizi, böylece hayatımız keyif ve zevk içinde geçecek. Yok öyle bir gelecek. Etme bulma dünyası. Bir an evvel tüm dünyada nüfus artışı kısıtlanmalı, harcamalar ve tüketim minimuma indirilmeli. Az tüketen az insan ile dünyadaki yaşam süremiz uzatılabilir. Robotlar ve yapay zeka bir çok insanın yapacağı işi yapar zaten. Yaban hayatı ile şehir hayatı birbirinden ayrılmalı. Yaban hayvanlarının öldürülmesi ve yenmesi, av ve avcılık yasaklanmalı. Sağlık durumu kontrol altındaki çiftlik hayvanları dışındaki hayvanların tüketilmesi yasaklanmalı. Bu sorun bu gün yarasa yarın geyik diğer gün tavşan öbür gün de hamsi bile olabilir. Artık bu canlıların sağlıklı olmadığı kesinleşmiştir. Dünyayı biz yok ettik kurtarmak da bizim elimizde. Yoksa o bizim hesabımızı görecektir.
    Yanıtla +25
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